Lukas investuoja: nusidaužiau nagus ir alkūnes, bet radau

Žinot, man regis, atradau, kad ir neidealų, bet paprastą ir pigų būdą periodiškai ir nedidelėmis sumomis įgyvendinti pasyvaus investavimo (kaupimo) strategiją, pasitelkiant įvairių pasaulio rinkų ETF fondus.

Sveiki, reguliarumas yra šventas dalykas ir bandau neišklysti iš duoto priesako kiekvieną pirmadienį pateikti po įrašą iš savo investavimo kelio. Pirmą kartą išdėsčiau argumentaciją, nuo ko ketinu pradėti. Su mano suopračiu apie pavienes akcijas nederėtų pradėti nuo konkrečių bendrovių akcijų įsigijimų ir šitaip pastatyti į nepamatuotą pavojų savo būsimą pensiją, todėl apsisprendžiau, kad investuosiu į visą rinką – ar tai būtų tik JAV rinka, ar pasaulio akcijos, ar kuri kita rinka. Tokiai užmačiai įgyvendinti tinkamiausia priemonė būtų ETF, arba biržoje prekiaujami fondai (angl. exchange traded funds). Kodėl, gal jau nebesiplėsiu. Argumentaciją, kodėl noriu investuoti pasyviai, o ne per aktyviai valdomus investicinius fondus, galite rasti pirmame įraše.

Pigiųjų ETF'ų noriu dar ir todėl, kad investuosiu-pensijai kaupsiu pasyviai ir reguliariai. Ne aktyviai spekuliuosiu, pirkdamas ir parduodamas tuos ETF'us, o reguliariai įnešiu lėšų jų įsigydamas. Beje, toks pasirinkimas susijęs su investavimo būdu, nuo seno vadinamu „dollar-cost averaging“. Ką jis reiškia? Tu reguliariai už fiksuotą sumą pinigų perki investicijų, nepriklausomai nuo to, kiek jos kainuoja. Griežtai nebandai spėlioti – pigiai ar brangiai pagal tavo įsivaizdavimą, nebandai gaudyti jokio tinkamo įėjimo laiko ar kažkokių ten bangų.

Kodėl toks būdas geras? Nes jis, tokiam profanui kaip aš, sumažina netinkamo įėjimo riziką, riziką užsipirkti per daug užbrangusių investicijų ir riziką neišnaudoti progos įsigyti atpigusių investicijų. Kokiu būdu? Nu, pavyzdžiui, investuoju kas mėnesį po 100 Eur. Jeigu rinka yra pakilimo taške ir mano ETF'as užbrangęs labai, tuomet aš už tuos 100 Eur teįsigysiu kokių 20 vienetų užbrangusių ETF'o vienetų, viskas daugiau negalima. Jeigu rinka pagriūna, po kelių mėnesių, kai jau atlikinėsiu griežtai disciplinuotą savo įmoką, už tuos pačius 100 Eur nusipirksiu galbūt jau 40 vienetų atpigusių ETF'o vienetų. Tokiu būdu yra suvidurkinama (todėl ir vadinasi „cost averaging“) investicijų įsigijimo kaina ir siekiama ilgalaikio investavimo tikslo.

Na bet čia išsiplėčiau vėl, kodėl renkuosi ETF‘us. Žadėjau aprašyti, kaip praktiškai juos įsigysiu.

Kadangi pirksiu reguliariai ir nedidelėmis sumomis, man reikia, kad tai būtų pigu, kad įsigijimo mokesčiai nesuėstų visos grąžos.

Esu SEB klientas, naudojuosi šio banko vertybinių popierių platforma. Joje galiu paprasčiausiai nukeliauti į bet kurią biržą ir nusipirkti kurį nors iš mano rinkos pasirinkimą atitinkančių ETF‘ų. Žiūrim, kaip tai praktiškai atrodo. Skiriu 100 Eur ir perku, pavyzdžiui, Vokietijos „Xetra“ biržoje, kurioje SEB paliksiu 9,95 Eur komisinį mokestį! Kitose biržose minimalus komisinis mokestis dar didesnis. Komisas nuo mano mažytės periodinės įmokos sudarys 10–20%??? Su tokiu mokesčiu aš kaupsiu ne savo, o maklerių pensijai.

Be to, bankai neduoda nusipirkti amerikietiškų ETF‘ų, o Amerikos ETF rinka yra labiausiai išvystyta – didžiausias jų pasirinkimas, tiksliausi ir kokybiškiausi ETF, jų likvidumas geriausias (o tai yra svarbi savybė). Neduoda, nes įsigaliojus MiFID II direktyvai, amerikietiški ETF‘ai tapo neprieinami mažmeniniams investuotojams Europoje, nes neturi paruošę privalomo Informacinio dokumento investuotojams (KID), kuris privalomas platinimui Europoje.

Tiek dėl komisinių, tiek dėl susiaurėjusio asortimento mano VP platforma netinka išsikeltam tikslui pirkti ETF‘us reguliariai.

Kuris laikas veikia jau spėjusi išpopuliarėti ir specialistų rekomenduojama ETF platforma „Degiro“, suteikianti ir priėjimą prie prikirptų amerikietiškų ETF‘ų, ir dar leidžia daryti tai labai pigiai, be drakoniškų komisinių. Galėčiau išsiplėsti ir pareklamuoti, bet neverta dėl paprastos priežasties. „Degiro“ prieinama daugelio Europos šalių investuotojams, išskyrus labiausiai pažengusias – Rumuniją, Bulgariją, Estiją, Latviją ir Lietuvą. Štai jums ir Lietuva – „fintech hub‘as“.

Bet galima bandyti atsidaryti sąskaitą užsienio banke ir iš ten persivesti lėšas į „Degiro“. Hehe, ne kvailas aš – taigi „Revolut“ turiu. Susikombinuoju britišką IBAN, platformos registracijos formoje į reikalaujamus laukelius jau suvedinėju sąskaitos numerį ir dar nepaspaudus „submit“, tik, pyst, išmeta, kad, „Unfortunately, we are not able to accept payments from Revolut accounts. Payments from Revolut do not meet our internal standards to identify and verify the client. Please register using a different account.“

Aj, taigi su bankine licencija yra toks vokiečių interneto bankas, beje, pirmasis Europoje, N26. Galvoju, atsidarysiu pas juos sąskaitą ir iš ten persivesiu į „Degiro“. Jau pradedu pildyti, supranti, prasideda hipsteriški pasisveikinimai tinklalapyje, kokie mes faini, viską ten, ir jau kai bepildant prieini prie fakto, kad rezidavimo vieta yra Lietuvoje, viskas greitai užsibaigia. Sako, stok į virtualią eilę, kai veiksime tavo rinkoje, galėsi atsidaryti sąskaitą. Nu tu, *****, taigi skelbėtės, kad ateinate į Lietuvą. Tai va, N26 Lietuvoje nebeteikia paslaugų. O, koks „fintech hub‘as“.

Pradeda imti neviltis. Dar platus asortimentas pasaulio ETF‘ų yra „Interactive Brokers“ ar „Exante“. Tačiau ten minimali suma, kurią turi pervesti į sąskaitą siekia 10.000 Eur.

„Interactive Brokers“ komisiniai bus palyginti maži, bet yra 10 USD mėnesio mokestis, jeigu tą mėnesį nesugeneruojami komisiniai. Tiesa, jaunesniems nei 25 metai bus 3 USD. Tai man netinka.

Kalbu su specialistais, jie irgi laužo galvą, sako, gal pabandyk naują „JP Morgan“ produktą. Rugpjūtį „JP Morgan“ paskelbė, kad paleidžia programėlę mažmeniniams investuotojams, kuri leis prekiauti pirmus 100 sandorių akcijomis, ETF‘ais be komiso, o paskui už išties nedidelę sumą. Atrodo patraukliai, bet, deja, amerikiečiams tik.

Prašau pagalbos Vytauto Plunksnio, Investuotojų asociacijos valdybos pirmininko. Kaip svarstytiną variantą mini „ETFmatic“. Tai yra JK finansinių paslaugų kompanija. Jie teikia automatizuotą portfelio valdymo paslaugą (angl. roboadvisory).

Jie pagal registracijos metu iš klausimų suformuluotą portfelį paskirsto ir investuoja lėšas į krepšelį ETF‘ų. Tačiau galima ir pačiam susikomplektuoti portfelį, kad ir iš kelių norimų rinkų ir taip priartėti prie savo norimos diversifikacijos ar rinkos, kelių rinkų. Deja, ten neįmanoma pačiam išsirinkti ir pirkti konkrečių ETF‘ų, tačiau tai bene geriausias būdas reguliariai ir pigiai investuoti pasaulio rinkose.

Kodėl? Nes jie ima tik 0,48% metinį portfelio valdymo mokestį plius pačių ETF‘ų mokesčiai, kurie vidutiniškai siekia iš viso (angl. total expense ratio, TER) apie 0,12%. Taigi, sąnaudos būtų apie 0,6%. Be to, nėra jokių komisinių, o startuoti galiu jau su 100 Eur. Nėra jokių platinimo, lėšų atsiėmimo mokesčių.

Bendrovė yra prižiūrima JK finansų priežiūros tarnybos FCA. Kol kas, kol Lietuvoje neprieinamos „Degiro“ paslaugos, galvoju, man turėtų tikti. Jau užsiregistravau ir pasibandymui pervedžiau 100 Eur. Tiesa, dar gali užtrukti iki 2 dienų, kol įkris lėšos į „ETF matic“.