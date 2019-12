TOP10 rinkodaros ir komunikacijos šūvių per 2019-uosius

Pateikiame dešimties šių metų daugiausiai VŽ skaitytojų dėmesio sulaukusių, labiausiai skaitytų straipsnių rinkodaros ir komunikacijos tematika, suvestinę.

Pirmojoje pozicijoje – daugiausia atgarsio ir dėmesio VŽ sulaukusi istorija apie „CityBee“ bandymą išlaikyti į „Google“ išeinančią darbuotoją. Transporto dalijimosi paslaugų teikėja Vilniuje tuomet pradėjo reklaminę kampaniją „Pija, pasilik!“, buvo iškabinti reklamos stendai, tokiu šūkiu buvo padabinta ir bent pusšimtis „CityBee“ automobilių, sukurtas vaizdo įrašas, kuriame Piją likti „CityBee“ gretose ragino ne tik kolegos, bet ir Lietuvos garsenybės. P. Indriūnaitė darbą „CityBee“ iškeitė į panašią poziciją „Google“ Lietuvos atstovybėje, o „CityBee“ šią poziciją užėmė Ieva Barkauskaitė. Plačiau skaitykite čia.

Šis straipsnis buvo populiariausias straipsnis rugsėjį ne tik VŽ, bet ir socialiniame tinkle „LinkedIn“.

Antroje pozicijoje tarp labiausiai VŽ skaitytų straipsnių rinkodaros ir komunikacijos tematika – apie pokyčius kortelių „Mylimiausia“ turėtojams. VŽ rašė, kad nuo šio spalio lojalumo kortelių „Mylimiausia“ turėtojai galės sukauptus eurus išleisti pas skirtingus projekto partnerius. Iki šiol lojalumo taškus „Mylimiausios“ kortelės turėtojai galėjo kaupti ir išleisti atskirai pas kiekvieną projekto partnerį, kurių šiandien yra penki: SEB bankas, „Gintarinė vaistinė“, „Circle K“, „Senukai“ ir „Čili“ bei „Soya“ restoranai.

Šiandieniniame etape apsikeisti sukauptais eurais bus galima įsigijus prekių „Gintarinėje vaistinėje“, „Senukuose“ ir „Čili“ bei „Soya“ restoranuose. „Circle K“ kol kas dar neprisijungė ir tinklo degalinėse bus galima naudotis tik jos teikiamomis nuolaidomis bei naudoti tik čia surinktus lojalumo taškus. Plačiau skaitykite čia.

Trečioje vietoje – straipsnis „Kilni „Maximos“ akcija paskendo kritikos liūne“. Prekybos tinklas „Maxima“ pavasarį paskelbė akciją, kurios metu kvietė įsigyti Nomedos Marčėnaitės iliustracija papuoštą pirkinių maišelį ir skirti 0,2 Eur vaikams. Tai socialiniuose tinkluose sukėlė laviną pasipiktinusių komentarų. Internautai stebėjosi ne iki galo apgalvotu sprendimu: inicijavusi kilnią akciją – remti vaikus, tačiau tuo pat metu skatinant plastiko naudojimą ir aplinkos taršą.

Dar didesnė pasipiktinusiųjų banga kilo tarp „Zero Waste“ judėjimo propaguotojų, kai viena ranka tarsi prekybininkė bandė imtis gero darbo, tačiau pasirinktos priemonės situaciją apvertė viską aukštyn kojomis. Plačiau skaitykite čia.

Ketvirtoje pozicijoje tarp labiausiai VŽ skaitytų straipsnių rinkodaros ir komunikacijos tematika – straipsnis apie „TOP10 „Instagram“ nuomonės formuotojų Lietuvoje“.

Skaitmeninio turinio agentūros „SuperYou“ sudarytame Lietuvos influencerių reitinge įtaigiausia nuomonės formuotoja „Instagram“ pripažinta socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino. Antroje vietoje – fotografas ir šokėjas Naglis Bierancas, o trečioje – sportininkas Žydrūnas Savickas. Plačiau skaitykite čia.

Penktoje – netikėtas IKEA sprendimas prie Vilniaus palapinėse įrengti viešbutį. Švedijos baldų gamintoja IKEA Vilniaus pašonėje pastatė palapinių miestelį, kuris teikė apgyvendinimo paslaugas. Vasaros naktimis palapines Vilniaus pašonėje rezervuoti buvo galima „Airbnb“ sistemoje, o nakvynė žmogui dvivietėje palapinėje, įrengtoje kaip viešbučio kambarys, kainavo 10 Eur.

VŽ vėliau rašė, kad IKEA šis netikėtas žingsnis padėjo pritraukti naujus vartotojus. Kaip viešbučio kambariai įrengtos palapinės leido parodyti IKEA asortimentą netikėtose erdvėse. „Drąsiai ir garsiai pasakėme, kad turime sprendimų mėgautis vasara gryname ore ir balkone, ir terasoje, ir net palapinėse ar gamtoje. O žema nakvynės palapinėse kaina priminė IKEA žemos kainos kasdien įsipareigojimą“, – VŽ teigė Kristina Mažeikytė, IKEA Rinkodaros vadovė Baltijos šalims.

Šeštoje pozicijoje tarp labiausiai VŽ skaitytų straipsnių rinkodaros ir komunikacijos tema – „10 Lietuvos influencerių, kuriuos stebi priežiūros institucijos“.

Nuo gegužės pradžios klaidinančios reklamos ir lyginamosios reklamos priežiūros funkcijas perėmusi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dar metų pradžioje paskelbė 10-ties nuomonės formuotojų sąrašą, kurių įrašus socialiniuose tinkluose ir jų tinklaraščiuose analizuos per šiuos metus.

Neseniai Tarnyba pristatė gaires, kaip nuomonės formuotojams derėtų žymėti komunikaciją socialiniuose tinkluose.

Septintoje vietoje – straipsnis apie „klaidinančią ir cinišką“ „Philip Morris“ socialinę akciją šį rugsėjį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sulaukė ne vieno skundo dėl vykdomos klaidinančios socialinės akcijos skatinančios mesti rūkyti. Departamentas, atlikęs tyrimą, teigė, kad „Philip Morris International“ filialas Lietuvoje vykdo ir viešina klaidinančią socialinę akciją, kuria skatinama pereiti prie kitos platinamos alternatyvos – bedūmių tabako gaminių vartojimo.

Netrukus gamintoja pakoregavo vykdomą kampaniją.

Aštuntoje pozicijoje tarp labiausiai VŽ skaitytų straipsnių rinkodaros ir komunikacijos tema – istorijos tęsinys – „Vyšnia ant torto“, arba Per 100 CV verta „CityBee“ kampanija. Daugybės palankių vertinimų, o kartu ir kritikos strėlių gavusios „CityBee“ kampanijos, raginusios įmonės rinkodaros specialistę nekeisti darbo, – vaisiai saldūs. „CityBee“ sulaukė per 100 potencialių darbuotojų CV, į „Google“ nuėjo ryški rinkodaros specialistė, kuri, be kita ko, kampaniją pavadino buvusio darbdavio „vyšnia ant torto“.

„Tai buvo drąsi kampanija, parodžiusi mūsų įmonės šarmą. Labai dažnai Lietuvoje matome beveides įmones, blankias ir standartines darbdavio įvaizdžio kampanijas. Visi kalba apie tą patį, tais pačiais žodžiais. Mano žiniomis, nei viena įmonė, nei Lietuvoje, nei pasaulyje taip neišdrįso padėkoti savo darbuotojams. Kai su ja kalbėjomės, Pija minėjo, kad tai geriau nei buvusio darbdavio rekomendacija „LinkedIn“, o sukurta emocija nusvėrė viską, – džiaugiasi Lukas Yla, „CityBee“ vadovas.

Devintoje – straipsnis apie prieštaringų vertinimų sulaukusį Registrų centro prekės ženklo atsinaujinimą. Naująjį prekės ženklą kūrė reklamos agentūra „TBWA\Vilnius“. Plačiau skaitykite čia.

Dešimtoje pozicijoje vėl pokyčiai – straipsnis „Kempinski“ viešbutis Vilniuje – su nauju vardu.

„Grand Hotel Kempinski Vilnius“ – taip nuo šiol vadinsis Vilniuje įsikūręs penkių žvaigždučių viešbutis „Kempinski Hotel Cathedral Square“. Keisti pavadinimą paskatino noras geriau atspindėti jo pozicionavimą tarptautinei rinkai.

„Būti vadinamu „Grand Hotel“ – didžiulis pripažinimas ir pačioje prabangiausius pasaulio viešbučius jungiančioje „Kempinski“ grupėje – iš septyniasdešimt šešių „Kempinski Hotels“ viešbučių tik septyni vadinami „Grand Hotel“. Vienas iš jų nuo šiol yra Vilniaus viešbutis“, – džiaugiasi Kai Schukowski, viešbučio „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ generalinis direktorius. Plačiau skaitykite čia.

