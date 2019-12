„Fiat Chrysler“ paskelbė apie savo susijungimą su „PSA Peugeot-Citroen“ 

Trečiadienį paskelbta apie 50 mlrd. USD vertės sandorį, sukursiantį ketvirtą didžiausią automobilių gamintoją pasaulyje.

Apie ketinimą vykdyti tokį sandorį paskelbta vos prieš 6 savaites. Jo pagrindinis motyvas – automobilių gamintojų poreikis bendradarbiauti, mažinant produkto kūrimo ir gamybos kaštus.

Skelbiama, kad bendras „Fiat Chrysler“ (FCA) ir „PSA Peugeot-Citroen“ (PSA) darinys sieks 3,7 mlrd. Eur siekiančio metinių kaštų mažinimo efekto. Tai bus daroma, dalinantis technologijomis ir apjungiant pirkimus.

Naujasis gamintojas išplatintoje informacijoje skelbia planuojantis, kad susijungimo transakcijos bus užbaigtos per artimiausius 12–15 mėnesių.

Be to, labai svarbią įtaką šiam susijungimui padarė automobilių taršos reikalavimai: FCA jau kurį laiką buvo vertinamas kaip gamintojas, nesugebėsiantis atitikti ES taršos reikalavimų. Dėl to koncernas ieškojo galimybių susijungti su visiškai aplinkos neteršiančius automobilius gaminančia, todėl perteklines taršos kvotas turinčia „Tesla“, vėliau – su „Renault“.

Prieš įvykdant 50-50 formulės susijungimo sandorį, vienas iš PSA akcininkų – Kinijos automobilių gamintojas „Dongfeng Motor Group“ sumažins savo turimą 12,2% akcijų paketą, parduodamas 30,7 mln. akcijų pačiam PSA. „Reuters“ nurodo, kad šis paketas vertas 679 mln. Eur, o „Dongfeng“ rankose liks 4,5% visos naujosios grupės akcijų.

Kol kas nepaskelbta, kaip vadinsis naujasis darinys. Dabar PSA ir FCA produktų gamose skaičiuojama 14 automobilių markių. Pranešama, kad grupę valdys 11-os amenų valdyba, kurią sudarys 5 PSA atstovai ir tiek pat atstovų iš FCA. Junginio vadovu pirminiam 5 metų laikotarpiui taps Carlosas Tavaresas, dabartinis PSA vadovas. Jis užims vienuoliktąją vietą valdyboje.

