Lenkai atšaukė vieno iš „Pink Floyd“ kūrėjų koncertus

Rogeris Watersas koncertuoja Čikagoje, „United Center“ salėje, 2022 m. liepos 26 d. Robo Grabowskio (AP / „Scanpix“) nuotr.

Lenkijoje, Krokuvoje, atšaukti legendinės britų roko grupės „Pink Floyd“ muzikanto Rogerio Waterso koncertai, suplanuoti kitų metų balandį. Sprendimas priimtas kilus reakcijai į muzikanto poziciją dėl Rusijos invazijos į Ukrainą – jis neseniai karo kurstymu apkaltino Ukrainą ir Jungtines Valstijas.

Koncertų organizatorius, JAV bendrovės „Live Nation“ filialas Lenkijoje, patvirtino, kad atšaukiami du koncertai, tačiau priežasčių nenurodė. Pasak CNN, planuota, kad vieno iš „Pink Floyd“ kūrėjo R. Waterso koncertai Krokuvoje vyks kaip jo tarptautinio turo dalis.

Krokuvos miesto tarybos nariai pareikalavo atšaukti koncertus ir apskritai paskelbti 79-erių Rogerį Watersą persona non grata. Deputatus ir jų rinkėjus papiktino atviras laiškas Ukrainos pirmajai poniai Olenai Zelenskai, kurį R. Watersas rugsėjo 4 d. paskelbė savo interneto svetainėje.

Laiške muzikantas rašė, jog nepritaria, kad Vakarai siųstų ginklus Ukrainai ir padėtų jai kariauti su Rusija.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



R. Watersas apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad jis dukart atsisakė savo 2019 m. rinkimų kampanijos pažadų, ir teigė, kad Ukrainą nuo to laiko valdo „kraštutinio nacionalizmo jėgos, kurios piktavališkai slėpėsi šešėlyje“.

Anot širdį išliejusio muzikanto, Ukrainą į „katastrofiško karo kelią" pastūmėjo kai kurios „radikalios nacionalistinės jėgos“, kurių įtakai prezidentas esą pasidavė. Dėl šios įtakos V. Zelenskis atsisakė įgyvendinti Minsko susitarimus ir „peržengė visas Rusijos nubrėžtas raudonas linijas“.

Karo kurstymu R. Watersas apkaltino ir Jungtines Valstijas. Rusijos jis nerado kuo apkaltinti. Laiškas buvo trumpas, o pabaigoje jis parašė: „Jei klystu, padėkite man suprasti kur“.

Atsakydama į tai, O. Zelenska tviteryje parašė, kad būtent Rusija įsiveržė į Ukrainą ir dabar griauna jos miestus bei žudo civilius gyventojus, o ne priešingai.

Skelbs persona non grata

Pasak BBC, atviras R. Waterso laiškas paskatino Krokuvos miesto tarybos narį Lukaszą Wantuchą paraginti žmones boikotuoti numatytus brito koncertus. Be to, miesto tarybos nariai parengė rezoliuciją, kuria R. Watersas paskelbtas persona non grata. Balsavimas dėl jos numatytas rugsėjo 28 d.

„Atsižvelgdami į Rusijos nusikalstamą išpuolį prieš Ukrainą ir vis daugiau viešai skelbiamų Rusijos kariškių padarytų karo nusikaltimų, Tarybos nariai reiškia pasipiktinimą Rogerio Waterso pareiškimais, susijusiais su Rusijos invazija į Ukrainą“, – rašoma rezoliucijos projekte.

Lenkija yra viena aktyviausių Ukrainos sąjungininkių kare. Ji perdavė ukrainiečiams šimtus sovietinių tankų ir kitų ginklų, priėmė milijonus pabėgėlių ir nuolat spaudė Europos Sąjungą sugriežtinti sankcijas Rusijai.

Pats R. Watersas, kuris šiuo metu koncertuoja JAV, Krokuvos miesto tarybos nariui atsakė „Facebook“ įrašu: „Ei, Lukai Wantuchai, palik vaikus ramybėje“, perfrazuodamas chrestomatinės „Pink Floyd“ dainos „Another Brick in the Wall“ žodžius ir apkaltino L. Wantuchą „drakoniška cenzūra“.

„Tiesa, kad Krokuvos miesto tarybos narys Lukaszas Wantuchas grasino surengti posėdį, kuriame būtų prašoma tarybos paskelbti mane persona non grata dėl mano viešų pastangų paskatinti visus katastrofiško karo Ukrainoje dalyvius, ypač JAV ir Rusijos vyriausybes, siekti taikos derybų keliu, o ne eskaluoti situaciją iki karčios pabaigos, kuri gali baigtis branduoliniu karu ir visos gyvybės pabaiga šioje planetoje“, – „Facebook“ rašė R. Watersas.

„Nepaisant, kad šis vaikinas Lukaszas Wantuchas, atrodo, nieko nežino apie mano gyvenimo istoriją, kad visą gyvenimą asmeninėmis sąnaudomis dirbau žmogaus teisių labui, vietiniame laikraštyje išspausdintame straipsnyje jis ragino gerus Krokuvos žmones nepirkti bilietų į mano pasirodymą", – CNN cituoja R. Waterso laišką. Anot jo, jei Wantuchas „pasieks savo tikslą, tai bus liūdna netektis man ir Krokuvos gyventojams“.

VŽ primena, kad kiti du senieji grupės nariai – gitaristas Davidas Gilmouras ir būgnininkas Nickas Masonas, priešingai nei R. Watersas, palaiko Ukrainą. Šių metų balandį, pasikvietę kompozitorių ir režisierių Nitiną Sawhney bei bosistą Guy Prattą, jie įrašė ir išleido singlą „Hey Hey Rise Up!“ skirtą paremti kovojančiai Ukrainai.

Pirmajame grupės įraše nuo 1994-aisiais išleisto albumo „The Division Bell“ muzikantai pasitelkė ukrainiečių dainininko, roko grupės „Boombox“ nario Andrijaus Hlyvniuko vokalą „Instagram“ paskelbtame klipe, kuriame jis a capella atlieka garsiąją protesto dainą „Oy u luzi chervona kalyna“, pagal paskutinę šios dainos eilutę pavadintas naujasis „Pink Floyd“ singlas.

Rogeris Watersas koncertuoja Čikagoje, „United Center“ salėje, 2022 m. liepos 26 d. Robo Grabowskio (AP / „Scanpix“) nuotr.