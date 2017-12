Pokalbis su Europos someljė čempionu: karūnos kaina

Dar neseniai žodį „someljė“ tarėme su lengva pašaipa, o restorano svečiai pasitempusio vyruko pasiūlymą paragauti vieno ar kito vyno priimdavo kaip bandymą įpiršti kuo brangesnio gėrimo. Palengva reikalai pasikeitė: Baltijos šalys turi savo Europos someljė čempioną ir, ką gali žinoti, gal netrukus turės ir pasaulio. „De Luxe“ kalbasi su latviu Raimondu Tomsonu, šiemet laimėjusiu minėtąjį titulą.

Didžiausias lietuviškas laimėjimas someljė fronte – dvi iš eilės Martyno Pravilonio pergalės Baltijos šalių – Latvijos, Lietuvos,Estijos – čempionate „VanaTallinn“. Bet apskritai kaimynams sekasi geriau: daugkartinis Latvijos ir kitų Baltijos šalių čempionas latvis Raimondas Tomsonas 2016-aisiais XV pasaulio someljė čempionate „The 2016 A.S.I. Contestofthe Best Sommelier of the World“ užėmė septintąją vietą, o 2017 m. gegužę Vienoje vykusiose Europos ir Afrikos someljė varžybose laimėjo pirmąją, nugalėjęs 37 šalių atstovus.

Dabar jis laikomas labai realiu kandidatu tapti Pasaulio čempionu.

Sutarti dėl pokalbio su p. Raimondu užtruko – teisėjavimas tarptautinėse varžybose, seminarai, paskaitos, degustacijos, 17-iolikti metai darbo garsiausiame Rygos restorane „Vincents“, konsultavimas įmonėje „Prike Latvija“ ir t. t. Kai pagaliau ištaikėme laiko, pirmiausia pašnekovo paklausiau, kokią kainą jis sumokėjo už Europos čempiono titulą, turėdama galvoje laiką, pinigus, santykius su artimais žmonėmis. Nes juk aišku, kad pergalė – tik visiems matoma kalno viršūnė, pats jos smaigalys. Kiek kainuoja į ją įkopti, gali pasakyti tik tas, kuris kopia.

Pergalių skonio trauka

Dabartinio Latvijos someljė asociacijos prezidento kelias Europos čempiono titulo link prasidėjo prieš 11 metų, 2006-aisiais, kai jis ėmė dalyvauti someljė varžybose Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse.

„Pajutau pergalių skonį ir tai, kad man jis patinka“, – nusijuokia pašnekovas.

Pakliuvęs į savo pirmąsias tarptautines varžybas, tai buvo 2008 m. Europos čempionatas Sofijoje, jis suprato, kad Baltijos šalių „VanaTallinn“ čempionatai labai panašūs: lietuviai, latviai ir estai eina teisinga kryptimi, tačiau mums trūksta patirties ir teorinių žinių, vadinasi, ir galimybių pasirengti dideliems tarptautiniams konkursams.

„Reikėjo sugalvoti, kaip tą padaryti. Kita vertus, visuomet svajojau įrodyti ne tik draugams, šeimai, Latvijos someljė bendruomenei, bet visiems, kas šioje industrijoje dirba visose trijose šalyse, kad mes galime pasiekti puikų profesinį lygį ir gerų rezultatų. Tai mane varė į priekį“, – juokiasi p. Raimondas.

Taip viskas ir prasidėjo. „De Luxe“ pašnekovas pasakoja, kad metai iki pasaulio čempionato, 2016-aisias vykusio Mendozoje, Argentinoje, jam buvo labai sunkūs, – išsiskyrė su šeima.

„Žinoma, aš daug dirbau, dažnai nebūdavau namie, grįždavau vėlai naktį, ir visa tai kažkaip... nesusiklostė“, – atvirauja Raimondas. Jis prisimena buvus išties juodų momentų, tačiau palaikė draugai.

„Kad nepradėčiau daryti kvailysčių, juk žinote, kaip vyrams kartais būna“, – nusijuokia. Tada jis pradėjo galvoti: o kas toliau?

„Supratau, kad esu vienas ir kad reikia ką nors daryti. Kažkaip išgyvenau tai, pagalvojau: štai, nebeturiu šeimos, žinoma, su dukra matydavausi, ir galiu dar daugiau laiko skirti profesiniam tobulėjimui, rimtai ruoštis pasaulio čempionatui.“

Galima būtų pajuokauti: štai receptas tapti čempionu – likti vienam.

„Taip, – linkteli pašnekovas, – juk sakoma: jei nori ką nors pasiekti, turi ko nors atsisakyti ir, deja, ką nors prarasti. Tikriausiai mano pavyzdys toks ir yra. Aišku, reikia pasakyti ir tai,kad viskas, kas atsitinka, išeina į gera.“ Ponas Raimondas vėl nuoširdžiai nusijuokia, ir tada visai nesunku patikėti, kad dabar jam sekasi ne tik profesinėje karjeroje, bet ir šeimoje.

„Mano draugė mane labai palaiko, ir tai yra tai, ko anksčiau žiauriai trūko“, – sako jis.

Pasirengimas pasaulio čempionatui sumaišties sąlygomis pareikalavo plano, griežto režimo, laiko. Jis daug skaitė, treniravosi su kitais someljė – Ryga turi stiprią komandą. Du žmonės, kuriems p. Raimondas sako esąs labai dėkingas, kūrė užduotis, labai palaikė „Vincents“ restoranas – skatino dalyvauti, mokytis, rengti degustacijas ir t. t.

„Darbo ir treniruočių sąlygosbuvo labai geros. Be to, šiek tiek ir pasisekė“, – apie užimtą 7-ąją vietą pasaulio someljė čempionate sako p. Raimondas. Kita vertus, priduria, yra tokia patarlė – pasiseka stipriausiems.

7-oji vieta buvo aukščiausia, kurią kada nors pasiekė Baltijos šalių atstovai ir, anot pašnekovo, „ten mes įrodėme, kad su mumis taip pat reikia skaitytis“.

Čia galima pridurti, kad Narimanto Miežio, vieno tituluočiausių Lietuvos someljė, pasirodymas tame pačiame pasaulio čempionate, kuriame varžėsi 61 dalyvis iš 58 šalių, buvo įvertintas labai neblogai, jis užėmė 36-ąją vietą.

Pastebiu, kad p. Raimondas kalbėdamas sako ne „aš“, „Latvija“, o „mes“, „Baltijos šalys“. „O kaip kitaip, – nusistebi jis, – mūsų per mažai, kad galėtume sklaidytis. Pagaliau kuo mes stipresni, kartu sudėjus, tuo stipresni kiekvienos šalies someljė atskirai.“

Psichologas namuose

2016 m. pasaulio someljė čempionu tapo 31-erių švedas Jonas Arvidas Rosengrenas. Legendiniu vadinamas jo treneris Polonius Sorensenas, taip pat švedas, yra pasakojęs, kad jo mokintinis rengdamasis čempionatui turėjo visą komandą, įskaitant psichologą.

Paklaustas, ar prieš Europos čempionatą ir p. Raimondas pasitelkė specialistų būrelį, jis nusijuokia: „Psichologą dabar turiu namuose, nes, atvirai sakant, buvo momentų, kai norėjau pasiųsti viską po velnių. Visko atrodė per daug, jaučiausi... perdegęs, nieko nebenorėjau. Buvo permainų darbe, didelių problemų su tėvais. Atrodė, kad jau galiu turėti laiko poilsiui, bet koks čia poilsis, kai turi skaityti skaitytis skaityti, tada darbas darbas darbas, tada problemos... Tuomet mano namų psichologas padėjo man viską sudėlioti: nebedaug liko, daug visko jau padaryta ir būtų niekinga dabar mesti... Tokiomis silpnumo akimirkomis labai svarbu turėti ką nors, kas tave palaikytų, gal kitą kartą ir šiurkščiau pasakytų, kad gana, reikia susiimti ir pirmyn.“

Čempiono dienotvarkė

Anot pašnekovo, idealaus pasirengimo Europos čempionatui plano, apie kokį svajojo, jam nepavyko „susiorganizuoti“, tačiau paskutiniame etape jis rado daugiau laiko skaityti.

„Daugelis sako, jog tai, ką perskaitai paskutiniu momentu, nebeturi prasmės, nes vis tiek neįsimeni. Nesutikčiau su tuo – tai labai individualu“, – šypteli pašnekovas. Kelias savaites prieš konkursą jis keldavosi šeštą ryto, tris keturias valandas skaitydavo, papusryčiaudavo, pasivaikščiodavo, tada vėl skaitydavo, – kasdien apie 8 valandas.

Someljė čempionatuose teorija ir praktika vienodai svarbios. 17 metų geriausiame Latvijos restorane dirbančiam p. Raimondui pasitaiko ragauti visokių vynų, bet, sako jis, – varžybose nebūna taip, kaip realiame gyvenime.

„Aišku, kai dirbi restorane, išmoksti gražiai papasakoti apie vyną, tačiau varžybose visai kitaip: jei neišsiugdai automatikos, ką nors pamiršti pasakyti, neįtelpi į laiką“, – juokiasi pašnekovas. Anot jo, restorano svečiui tokios detalės kaip alkoholio kiekis vyne, taninai ar poskonis gali būti visai neįdomios. Primityviai šnekant, jam įdomiau, tai sausas ar pusiau saldus vynas, prie kokio patiekalo jis derės ir pan.

„Rengiantis čempionatui turi susikurti savo leksiką, savo žodžius vynams apibūdinti, todėl juos degustuoji kiekvieną mielą dieną. Kai treniruojiesi, vienam vynui aprašyti skiri 10 minučių: per jas susirašai aromatą, skonius, poskonius – viską, tuomet darai logines išvadas – koks tai vynas“, – dėsto p. Raimondas. Anot jo, labai svarbu, kaip greitai gali aprašyti vynus – baltuosius, raudonuosius, rožinius, pastiprintus, viskius, kitus gėrimus, ir kokius žodžius vartoji. Svarbu metodika, tinkamas priėjimas, leidžiantis daryti išvadas.

Anot p. Raimondo, pasaulyje yra labai daug vynų, panašių į, tarkime, sausus rislingus, ir jeigu pasakysi, kad tai austriškas rislingas, o jis bus vokiškas, tai nebus didelė klaida. „Nes nėra pasaulyje žmogaus, kuris galėtų žinoti visas vynuogių rūšis ir atspėtų visus vynus. Someljė turi žinoti teisingas aplinkybes, teisingą stilių, ir jeigu pataikai, tai čia jau detalės – „Pinot Grigio“ iš Friulio ar iš Gavio ar koks nors kitas šviežias baltasis iš Šiaurės Italijos. Nes jeigu imsime Šiaurės Italijos tos pačios kainos kategorijos baltuosius vynus, – jie visi vienas į kitą panašūs, ir reikia turėti žvėrišką talentą, kad juos visus atskirtum. Nesakau, kad tai nesvarbu, bet svarbiausia yra metodika, ir kaip greitai gali apibūdinti vyną per 10 minučių“, – kalba p. Raimondas, iki Europos čempiono titulo keliavęs 10-metį.

Pokalbiui einant į pabaigą, klausiu jo, kas toliau.

„Aišku, kitas pasaulio čempionatas Belgijoje 2019 metais“, – nusijuokia pašnekovas.

Iš Latvijos jame dalyvaus du žmonės, antrasis paaiškės po atrankos, iš Lietuvos – M. Pravilonis.

„Palengva pradedu ruoštis. Taigi, mano atsakymas būtų toks: toliau – pasaulio čempionatas“, – sako p. Raimondas, po Europos čempionato specialistų vertinamas kaip J. A.Rosengreno karūnos perėmėjas.

Paklaustas, kas jam, tapus Europos čempionu, turi daugiau reikšmės – šlovė ar pinigai, Raimondas nusijuokia.

„Nežinau, – sako po pauzės. – Gal pasakysiu taip: kai sulauki šlovės, ją reikia išnaudoti tinkamai, tada abu tuos dalykus gali sujungti. O kas svarbiau? Kaip kam.

Šlovė gali atverti įvairias duris, bet pinigai irgi. Manau, čia reikia kalbėti apie balansą.“