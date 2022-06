A. Lukašenka leistų vežti ukrainietiškus grūdus per Baltarusiją su „kompromisais“

Aliaksandras Lukašenka, neteisėtas Baltarusijos vadovas. Ramilo Sitdikovo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Aliaksandras Lukašenka, neteisėtas Baltarusijos vadovas, pareiškė, kad Minskas yra pasirengęs aptarti galimą Ukrainos grūdų tranzitą per Baltarusiją su tam tikrais „kompromisais“.

„Dabar visi ieško logistikos. Gerai, galime kalbėtis. Mes neprieštaraujame: vežkite per Baltarusiją, bet turi būti kompromisai“, – A. Lukašenkos žodžius citavo „Reuters“.

Šalies autoritaras nepasakė, ką jis laikytų tais kompromisais.

VŽ jau rašė, kad traukinys su Ukrainos grūdais jau pasiekė Klaipėdos uosto krovos kompaniją „Bega“, bet toks transportavimas per Lenkiją visų Klaipėdos uosto galimybių neišnaudoja. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją. Tuomet uostas, išnaudojęs visas savo galimybes, krautų ir apie 10 mln. t grūdų, vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln. t.

Gitanas Nausėda, prezidentas, teigė, jog idėjos vežti grūdus iš Ukrainos į Lietuvą per Baltarusiją yra nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų Minskui politika.

Savo ruoštu Vladimiras Putinas, Rusijos vadovas, buvo pareiškęs, kad Maskva yra pasirengusi „reikšmingai prisidėti“ užkertant kelią gresiančiai pasaulinei maisto krizei, jei Vakarai atšauks dėl karo Ukrainoje jai įvestas sankcijas.

VŽ primena, kad dėl Rusijos užblokuotų Ukrainos jūrų uostų šiuo metu iš šalies negali būti išvežta apie 20 mln. t grūdų. Prognozuojama, kad šalies derlius šiemet dėl karo sumažės apie 40%.

Antonio Guterresas, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, anksčiau šią savaitę įspėjo, kad bet koks susitarimas dėl prekių siuntų iš regiono atblokavimo dar šiek tiek užtruks, nes „dėl to, kad viskas tarpusavyje susiję, derybos yra ypač sudėtingos“.

