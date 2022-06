G. Nausėda skeptiškai vertina grūdų vežimo per Baltarusiją galimybę

Gitanas Nausėda, Lietuvos Prezidentas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog verslo raginimai vežti grūdus iš Ukrainos į Lietuvą per Baltarusiją yra nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų Minskui politika.

„Aš nemanau, kad tai yra įmanoma, nes panašūs raginimai yra visiškai nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų politika“, – Rūdninkų poligone žurnalistams ketvirtadienį sakė prezidentas.

„Mes priėmėme labai aiškias sankcijas Baltarusijos režimo atžvilgiu ir turime jų laikytis. Nematau nė vienos priežasties, dėl kurios Baltarusijos režimas turėtų būti vertinamas pozityviau. Netgi atvirkščiai – įvertinus tai, kaip jie elgėsi pastaruoju metu, ką Rusijos kariuomenė išdarinėjo Baltarusijos teritorijoje, atakuodama būtent iš šiaurės Ukrainos teritoriją, manau, kad turime išlikti principingi ir negali būti jokių kalbų apie sankcijų Baltarusijai sušvelninimą. Tai yra kartu su Rusija veikianti valstybė“, – kalbėjo jis.

Klaipėdos uosto atstovai teigia, kad grūdų transportavimas per Lenkiją neišnaudoja visų uosto galimybių. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją – tuomet uostas galėtų krauti apie 10 mln. tonų grūdų, o vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln., anksčiau rašė VŽ.

Lenkija skelbia taip pat skubanti ruošti savo infrastruktūrą, kad galėtų paspartinti grūdų gabenimą per savo teritoriją. Plačiau apie tai rašoma čia.

