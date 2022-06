Klaipėdos uosto netenkina grūdų vežimas per Lenkiją, per Baltarusiją pakrautų iki 10 kartų daugiau

Pirmasis traukinys su Ukrainos grūdais jau pasiekė Klaipėdos uosto krovos kompaniją „Bega“. Tačiau toks transportavimas per Lenkiją visų Klaipėdos uosto galimybių neišnaudoja. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją. Tuomet uostas, išnaudojęs visas savo galimybes, krautų ir apie 10 mln. t grūdų, vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln. t.