Grûdø sektoriaus ámonës planuoja virð 0,5 mlrd. Eur investicijø

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija (LGPPA) praneša, kad grūdų pramonės įmonės Lietuvoje per artimiausius penkerius metus planuoja investuoti virš 0,5 mlrd. Eur. Pasak Karolio Šimo, asociacijos prezidento, optimistines nuotaikas lemia sektoriaus tvarumas ir geros su grūdų rinka susijusios prognozės.

„Per kelerius metus vien mūsų asociacijos narės numato daugiau kaip pusės milijardo eurų investicijas. Didžiausios jų suplanuotos į ateities technologijas – giluminį grūdų perdirbimą, inovacijas, biodegalų išgavimą, atsinaujinančios energijos projektus“, – pranešime cituojamas K. Šimas.

Pasak jo, jau dabar aišku, kad grūdų sektoriaus, drauge ir kitos žemės ūkio bei augalininkystės produkcijos, paklausa ateityje tik didės, o tai suteikia pranašumo prieš kitus sektorius. Palyginti su kitais sektoriais, ši pramonė įrodė ir savo atsparumą koronaviruso ir kitoms krizėms.

Didžiausią per penkerius metus investicijų sumą numačiusi skirti „Agrokoncerno“ įmonių grupė. UAB „Agrokoncerno GDP“ investuos 300 mln. Eur į giluminį grūdų perdirbimą. Ši įmonė yra numačiusi statyti inovatyvų fabriką. Papildomai bus sukurta ir per 250 darbo vietų. UAB „Agrokoncerno grūdai“ per penkerius metus planuoja dar 15 mln. Eur investicijas.

Pasvalyje įsikūrusi bioetanolio ir biodujų gamybos bendrovė „Kurana“ planuoja kartu su partneriais plėsti savo veiklą ir gaminti tvarų biometaną. Taip bendrovė užtikrins tęstinumą pridėtinės vertės kūrime, ženklų lietuviškų grūdų kiekio perdirbimą, transporto dekarbonizacijos šaltinių įvairovę bei prisidės prie atsinaujinančios energetikos išteklių sektoriaus tikslų siekimo.

Klaipėdos LEZ veikianti rapsų sėklų perdirbimo ir biodyzelino gamybos įmonė UAB „Mestilla“ planuoja pradėti naują plėtros ir modernizacijos etapą, statys naują modernią aliejinių sėklų giluminio perdirbimo liniją, kartu diegs moderniausius aplinkosauginius sprendimus. Pirminiame etape į šiuos projektus įmonė planuoja investuoti apie 30 mln. Eur.

Prancūzijos „Roquette“ kompanija, kuriai priklauso asociacijos narė „Roquette Amilina“, vykdo ambicingą investicijų programą daugelyje žemynų ir šalių. Įprastai per penkerių metų laikotarpį ši grupė investuoja gerokai virš 1 mlrd. Eur. Dalis šių investicijų planuojamos ir Lietuvoje.

Pašarus naminiams gyvūnams gaminanti UAB „Akvatera“ pranešė, jog 2022 m. yra suplanavusi 4 mln. Eur investicijas – 0,8 mln. Eur bus skiriama saulės energijos parkui, 1,7 mln. Eur – technologinių procesų optimizavimui, modernizavimui, produkto saugai užtikrinti. Taip pat 1,5 mln. Eur naujai super premium skanėstų šunims linijai. Penkerių metų perspektyvoje planuojama statyti 50.000 tonų galutinio produkto (per metus) gamyklą. Į ją įmonė investuos apie 35 mln. Eur.

UAB „Joniškio grūdai“ iki 2025 metų projektuose yra numačiusi pašarų gamybos plėtrą ir renovaciją. Plėtros apimtys siektų nuo 10–15 mln. Eur.

AB „Kretingos grūdai“ apie 6 mln. Eur investuos į plėtrą, į visaverčių žuvų – upėtakių, lašišų, eršketų pašarų gamybą.

Pasak Dalios Ruščiauskienės, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos direktorės, grūdinės maisto produkcijos gamintojai taip pat operatyviai reaguoja į vartotojų lūkesčius bei diegia naujas produktų linijas. AB „Kauno grūdai“ per ateinančius 2–3 metus planuoja keletą projektų, kurie bus susiję su grūdų ir grūdinių žaliavų perdirbimu bei grūdiniais maisto produktais. Šios įmonės numatomos investicijos sieks apie 40 mln. Eur.

UAB „Malsena plius“ planuoja toliau investuoti į avižų, spelta bei kietagrūdžių kviečių auginimo programas, didinant jų auginimo plotus, tuo pačiu plečiant ir didinat šių grūdų perdirbimo apimtis, einant link didelę pridėtinę vertę sukuriančio tvaresnio produkto.

UAB „Naujasis Nevėžis“ penkmečio planuose numatė investuoti apie 5–7 mln. Eur ir plėsti gaminamos produkcijos asortimentą bei kiekius. Planuojama investuoti į naują technologinę įrangą.

„S. Krivicko įmonė Fasma“, gaminanti dribsnius, kruopas, trapučius ir kitus grūdų produktus, kiekvienais metais didina perdirbamų produktų apimtis, į gamybos plėtrą investuoja kasmet daugiau kaip 1 mln. Eur. Yra atnaujinamos dribsnių gamybos linijos. Naujas projektas susijęs su greitai paruošiamų grūdų produktų gamyba.

„UAB „Galinta ir partneriai“ Varėnoje jau yra pradėjusi statyti modernų grūdų perdirbimo fabriką, kuris leis perdirbti iki 1.000 tonų grūdų per mėnesį, iš kurių bus gaminami įvairūs dribsniai. Įmonėje bus vykdoma beatliekinė technologija ir gamybos metu atskiriami lukštai bus granuliuojami bei naudojami pagal poreikį energijos gamybai arba, įdėjus kitų perdirbimo metu susidarančių šalutinių produktų, bus naudojami pašarams ar kitiems poreikiams.

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociaciją vienija 33 įmonės, jose dirba apie 4.000 darbuotojų, žemės ūkio darbų sezono metu darbuotojų skaičius padidėja. Apklausą asociacija vykdė 2022 m. vasario 8–11 d.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.