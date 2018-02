„Swedbank“ tyrimas: per gruodžio šventes išleido daugiau nei buvo nusiteikę

Praėjusių didžiųjų žiemos švenčių metu viena šeima dovanoms ir vaišėms vidutiniškai išleido apie 158 Eur. Palyginus su gyventojų nusiteikimu prieš šventes, kalėdinėms dovanoms ir ypač šventiniam stalui daugelis išleido daugiau pinigų nei planavo, rodo tyrimas.

Vidutinės išlaidos dovanoms siekė kiek daugiau nei 62 Eur, o vaišėms viena šeima vidutiniškai skyrė dar apie 95 Eur, rodo „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas.

„Pagrindinis dalykas, kurį parodė prieš žiemos šventes ir joms pasibaigus daryti tyrimai apie planuojamas ir realias išlaidas – maistui per šventes žmonės išleidžia daugiau, nes perka spontaniškai ir be plano. Panašu, kad gyventojai per šias šventes neįvertino, kiek iš tiesų jų biudžetui atsieis šventinės vaišės“, – pastebi Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.

Trečdalis gyventojų, prieš šventes kalėdiniam stalui planavusių skirti iki 50 Eur, iš tiesų išleido nuo 51 iki 100 Eur. Nors nuo 151 iki 200 Eur planavo išleisti kas dešimtas, tokios sumos prireikė kas šeštam (15%) gyventojui. Taigi, didžiausios dalies (32%) apklaustųjų maisto krepšelis sudarė nuo 51 iki 100 Eur, o antras pagal dydį maistui skirtų pinigų kiekis buvo tarp 151 ir 200 Eur.

Pasak p. Cvilikienės, dažnai planuodami šventines išlaidas visų pirma jas siejame su dovanomis. Panašiai, kaip rinkdamiesi kelionę pirmiausia žiūrime į skrydžio bilieto kainą. Tačiau abiem atvejais galima lengvai apsiskaičiuoti: jei kelionei pirmiausia griebiame pigius bilietus, vėliau dažnai tenka nemaloniai nustebti pamačius maisto ar viešbučių kainas toje šalyje. O išlaidas Kalėdų šventėms vertindami tik pagal dovanas vėliau galime graužtis, kad piniginė paplonėjo neplanuotai daug, nes didžiąją jos turinio dalį paklojome ant vaišių stalo.

„Todėl kitais metais ruošiantis šventėms išlaidas reiktų planuoti realistiškai – paprastas būdas išvengti per didelių išlaidų yra iš anksto susidaryti pirkinių sąrašą“, – sako p. Cvilikienė.

Remiantis gyventojų nuomonės tyrimų rezultatais, prieš šventes 59% gyventojų sakė iš anksto netaupę vaišėms, šiemet joms taupyti taip pat nesiruošia panaši dalis (61%) gyventojų, o penktadalis (21%) ims taupyti tik likus mėnesiui iki švenčių. Užtat taupymas dovanoms, kurioms lėšų paprastai reikia mažiau, įprastesnis. Šiemet iš anksto pradėti taupyti dovanoms sau pažadėjo 40% gyventojų, dar dešimtadalis per praėjusias šventes gavo pamoką pradėti ruošti ar pirkti dovanas anksčiau nei prasideda Kalėdų karštinė.

Brangu, jei kainuoja virš 30 Eur

Paprašyti įvertinti, kas yra brangi dovana, didžioji dalis gyventojų rinkosi įvairias sumas ne mažesnes nei 30 Eur. Tačiau pirkti tokios vertės dovanas ketino tik kas dešimtas ir tai atitiko gyventojų elgseną – po švenčių įvertinę savo realias išlaidas, vienai dovanai skyrę daugiau kaip 30 Eur nurodė 14% gyventojų.

Pasak „Swedbank“ Finansų instituto vadovės, didžioji dalis gyventojų artimiesiems dovanojo dovaną kainų rėžyje nuo 21 iki 30 Eur. Panašias sumas žmonės skyrė ir dovanoms vaikams: 8 iš 10 tėvų savo vaiko ar vaikų dovanoms išleido iki 30 Eur.

Nuomonės tyrimų duomenimis, labiausiai lūkesčių neatitiko išlaidos tų gyventojų, kurie planavo nupirkti dovanėles, kurių vertė nesiekia 5 Eur. Prieš šventes tokių ketinimų turėjo 10% gyventojų, bet trečdaliui jų teko dovanoms išleisti daugiau.

Apklausa parodė, kad 33% respondentų dovanų gavo kosmetikos prekę arba kvepalų. Tiesa, prieš šventes trokštantys tokios dovanos nurodė tik 16% apklaustųjų. Penktadalis gyventojų svajojo gauti grynųjų pinigų arba dovanų čekį, dar beveik tiek pat žmonių būtų norėję kelionės ar nuolaidos kupono kelionei. Tačiau kelionę ar nuolaidą jai dovanų gavo tik 6% gyventojų. Užtat dovanų čekius po eglute rado net daugiau gyventojų nei to norėjo – 29%.

Reprezentatyvią 1.004 18-75 m. gyventojų apklausą visoje Lietuvoje „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu 2018 m. sausį atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.