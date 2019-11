Lygių galimybių darbdavys

Kai prieš kelis metus „Rimi“ parduotuvės kasoje pirmą kartą aptarnavo kasininkas su klausos negalia – daugelis stebėjosi. Ne vienam kirbėjo mintis: „Kaip susikalbėsiu su kasininku?“ Šiandien tokia situacija „Rimi“ parduotuvėse nestebina, su šiais kasininkais pavyksta bendrauti be vargo, bet kokias situacijas išsprendžia jų šypsena. Tai „Rimi“ pasiekimas skatinant įvairovę ir lygybę darbovietėje.

„Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadorė UAB „Rimi Lietuva“ turi didelę patirtį siekiant užtikrinti lygias galimybes darbe kiekvienam ir skleisti įvairovės principus versle bei visuomenėje. Jos biure ir parduotuvėse iš daugiau kaip 3.100 darbuotojų trečdalis yra vyresni nei 50 metų, o apie 130 – su negalia.

Patogi ir darbuotojams, ir pirkėjams su negalia

Jau daugiau kaip 13 metų „Rimi“ vykdo žmonių su negalia integracijos programą. Įdarbindama žmones su negalia įmonė nesinaudoja valstybės teikiamomis kompensacijomis, o atidarant kiekvieną naują „Rimi“ parduotuvę galvojama apie tai, kad ji būtų patogi ir negalią turintiems darbuotojams, ir tokiems pirkėjams. Atitinkamai yra pritaikomos sąlygos darbuotojų atrankų metu, kad jose galėtų be kliūčių dalyvauti visi kandidatai, taip pat ir turintys negalią.

Siekdama būti „lygių galimybių darbdaviu“ „Rimi“ yra patvirtinusi ir įgyvendina vidinę įmonės strategiją – Lygių galimybių politiką. Nediskriminavimo ir lygių galimybių principai yra įtraukti į įvairias vidines įmonės procedūras (darbuotojų priėmimo į darbą tvarką, atlygio už darbo sistemą ir kt.).

Kai amžius nesvarbu

„Rimi“ sukaupė sėkmingą patirtį įdarbinant įvairaus amžiaus žmones, taip pat ir vyresnius. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į sunkumus, kuriuos patiria darbo ieškantys brandaus amžiaus žmonės, bei paskatinti kitus darbdavius keisti požiūrį, „Rimi“ inicijavo kampaniją „#AmžiusNesvarbu“ (daugiau tinklapyje Rimi.lt/amziusnesvarbu). Ši iniciatyva jau laimėjo 8 apdovanojimus. Spalį, įvertinusi 800 šalies bendrovių, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prekybos tinklui „Rimi“ įteikė Socialiai atsakingiausios įmonės apdovanojimą.

„Rimi“ apdovanota už atsakingą įsipareigojimų vykdymą, mažą darbuotojų kaitą bei įdarbintų neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų skaičių. Per praėjusius metus įdarbinusi 25 vyresnio amžiaus ir 15 negalią turinčių, per Užimtumo tarnybą darbo ieškojusių gyventojų, „Rimi“ pagal šį skaičių užėmė lyderės pozicijas ir laimėjo pirmą kartą Užimtumo tarnybos skelbtoje Socialiai atsakingiausios įmonės nominacijoje.

„Malonu, kad mūsų iniciatyvą įvertino, bet dar svarbiau, kad ji suteikia galimybę save realizuoti brandaus amžiaus žmonėms, kuriems dažnai sunkiau rasti darbą ir prisijungti bei tinkamai įsilieti į darbo kolektyvą, – pasakoja Dovilė Buinickaitė-Struckienė, „Rimi Lietuva“ personalo vadovė. – Mūsų patirtis rodo, kad tokie žmonės yra sukaupę daug patirties, jie nuostabūs kolegos, kurie kasdien kuria draugišką atmosferą darbe ir yra visada pasirengę patarti. Iš jų pasakojimų ir patirties žinome, jog didžioji dalis vyresnio amžiaus žmonių net nesiryžta ieškoti naujo ar kito darbo, nes baiminasi ar jau yra įsitikinę, kad turi nepakankamai žinių ir įgūdžių, reikalingų darbdaviams.“

„Rimi“ veikia informavimo tarnyba, kuria naudojantis galima anonimiškai informuoti apie diskriminacijos atvejus, daug dėmesio skiriama darbuotojų mokymams ir informavimui įvairovės, lygių galimybių užtikrinimo, diskriminacijos prevencijos temomis. Pavyzdžiui, šių metų gegužę–birželį „Rimi“ vyko „Įvairovės mėnuo“, kurio metu darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti įvairiose su lygiomis galimybėmis susijusiose veiklose: el. mokymuose, diskusijose, įvairovės sesijose.

Darbas padeda jaustis jaunu

„Dirbdami kartu su vyresnio amžiaus kolegomis, „#AmžiusNesvarbu“ herojais, kasdien įsitikiname, kad gyvenimiška patirtis ir noras realizuoti sukauptus įgūdžius yra puikiausia motyvacija su šypsena eiti į darbą, su ypatinga atsakomybe imtis naujų pareigų, tobulėti ir būti pavyzdžiu visiems aplinkui, – teigia D. Buinickaitė-Struckienė. – „Rimi“ mielai dalinasi jų istorijomis ir tiki, kad jos įkvėps daugiau vyresnio amžiaus žmonių, suteiks pasitikėjimo ir leis patikėti, jog ne amžius, o gyvenimiška patirtis yra tai, kas svarbu ir ko reikia šalia esantiems, visuomenei, mums.“

Tinklapyje Rimi.lt/amziusnesvarbu pasakojama apie daugiau kaip 10 m. „Rimi“ parduotuvėje dirbantį krepšelių ir vežimėlių surinkėją 74-erių Antaną, kuris apibūdinamas kaip kolektyvo siela, jam per Kalėdas patikimas Kalėdų Senelio vaidmuo.

„Man smagu darbe, čia visus pakalbinu, pakeliu nuotaiką kitiems. Aš jaunas ir linksmas širdyje – nėra tokio žmogaus, kurio negalėčiau prajuokinti. Sutariu ir su bendraamžiais, ir su jaunimu, – cituojamas Antanas. – Darbas skatina judėti pirmyn ir padeda jaustis jaunu. Esu atsakingas už vežimėlius, prisisportuoju per dieną. Kolektyvas mūsų linksmas bei draugiškas – paprašai ir visada atsiras, kas padeda, pavaduoja. Ir aš niekada neatsisakau pagelbėti – žmonės dirba puikūs. Per pertraukėles pasišnekame, vietoje pietaujam, pietūs mums nemokami, arbata, kava – kaip viena šeima. Labai šventes mėgstame. Švenčiame Šeimos dieną, gimtadienius, o per žiemos šventes ir Kalėdų Seneliu pabūnu. Linksma pas mus dirbti ir nenuobodu. Nėra ko sėdėti namie – žmonėms reikia žmonių, bendravimo, švenčių.“

Už gerąją praktiką „Rimi“ gavo trijų lygių galimybių sparnų įvertinimą. Daugiau informacijos naujistandartai.lt tinklapyje.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

