Dirbtinis intelektas sukūrė paskutinę „The Beatles“ dainą

„The Beatles“, data nežinoma. Iš kairės į dešinę: Paulas McCartney'us, George'as Harrisonas, Ringo Starras ir Johnas Lennonas. AP / „Scanpix“ nuotr.

Paskutinis „The Beatles“ įrašas buvo sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą (DI), BBC radijo laidai atskleidė bitlas seras Paulas McCartney'us.

Seras Paulas McCartney'us BBC radijo laidai „BBC Radio 4 Today“ pasakojo, kad nauja daina buvo sukurta pasinaudojus Johno Lennono turėta demonstracine versija ir DI pagalba išgavus Lennono balsą.

Dainą planuojama išleisti šiemet. Pasak BBC, seras Paulas neįvardijo jos pavadinimo, tačiau tikėtina, kad tai bus 1978-ųjų Lennono kūrinys „Now And Then“. Ji buvo svarstoma kaip galima titulinė daina, kai 1995-aisiais bitlai rengė savo karjerą aprėpiančią seriją „The Beatles' Anthology“.

Pasak BBC, demo įrašą seras Paulas gavo iš Lennono našlės Yoko Ono. Tai buvo viena iš kelių dainų kasetėje su užrašu „For Paul“, kurią Lennonas įrašė prieš pat mirtį 1980-aisiais.

Dvi dainas iš šios kasetės – „Free As A Bird“ ir „Real Love“ – sutvarkė prodiuseris Jeffas Lynne'as, jos buvo išleistos 1995–1996 metais, tai buvo pirmoji „The Beatles“ „nauja“ medžiaga per 25-erius metus. Tą patį mėginta padaryti ir su „Now And Then“, atsiprašymo kupina meilės daina, gana būdinga vėlesnei Lennono kūrybai, tačiau bandymai buvo nutraukti dėl foninio triukšmo demonstracinėje versijoje. Pasak BBC, buvo ir kita priežastis, – daina nepatiko bitlui George'ui Harrisonui.

DI suteikė progą

P. McCartney'us, kuris anksčiau yra prasitaręs, jog nori užbaigti dainą, sakė, kad „dirbtinis intelektas suteikė jam naują progą tai padaryti“.

Atrodo, kad dabar technologijos suteikė muzikantams galimybę pasiekti šį tikslą, rašo BBC.

Lūžis įvyko Peterio Jacksono dokumentiniame filme „Get Back“, kai dialogų redaktorius Emile'is de la Rey'us išmokė kompiuterį atpažinti „The Beatles“ narių balsus ir atskirti juos nuo foninių garsų bei jų pačių instrumentų, kad būtų sukurtas „švarus“ garsas. Tas pats procesas leido serui Polui per neseniai vykusias gastroles „dainuoti duetu“ su Lennonu, o pernai, padedant DI, buvo sukurti nauji „The Beatles“ albumo „Revolver“ erdvinio garso miksai.

„Jie sako mašinai: „Tai balsas. Tai yra gitara. Pašalink gitarą, – paaiškino jis. – Taigi, kai atvykome kurti paskutinio „The Beatles“ įrašo, tai buvo Johno turėta demonstracinė versija, ir mes galėjome paimti Johno balsą ir jį išgryninti DI pagalba. O tada, kaip prasta, miksuoti įrašą. Taigi, tai suteikia tam tikrą laisvę“, – BBC pasakojo P. McCartney'us.

Kaip sykis praėjusį mėnesį britų roko daininkas Stingas įspėjo, kad artimiausiais metais muzikantams teks kovoti dėl „žmogiškojo kapitalo apsaugos nuo dirbtinio intelekto“. Dėl DI naudojimo muzikoje ši pramonė karštai diskutuoja: vieni smerkia piktnaudžiavimą autorių teisėmis, kiti giria jo galimybes.

Anot P. McCartney'aus, šios technologijos naudojimas yra „šiek tiek bauginantis, bet įdomus, nes tai ateitis“.

„Tiesiog turėsime pažiūrėti, kur tai nuves“, – sakė jis.

Po to, kai 1970 m. grupė „The Beatles“, kurią sudarė J. Lennonas, P. McCartney, George'as Harrisonas ir Ringo Starras iširo, kiekvienas jų tęsė solinę karjerą. Grupė taip ir neatsikūrė.

J. Lennonas buvo nušautas Niujorke 1980 metais, būdamas 40-ies, o G. Harrisonas mirė nuo plaučių vėžio 2001 metais, būdamas 58-erių.

