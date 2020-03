Programuotojų jaukas verslo angelams: kova su virusu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Technologijų entuziastai tris dienas vykusiame „Hack The Crisis“ renginyje ieškojo ir, kaip skelbiama, – rado realių sprendimų naujojo koronaviruso sukeltiems padariniams neutralizuoti. Tarp tokių – visų karantinuojamų būklės stebėsenos programa, ultavioletinės lempos greitai dezinfekcijai, išmanieji edukaciniai projektai ir t. t.

„Kaunas IN“ verslo skyrius informavo, jog virtualiame „Hack The Crisis“ renginyje dalyvavo 100 mentorių ir 977 dalyviai. Susibūrę į 50 komandų, jie pristatė 48 sprendimus, iš kurių geriausieji buvo apdovanoti rėmėjų prizais ir jau sulaukė verslo angelų dėmesio.

Programavimo maratono („hakatono“) dalyviai identifikavo ir sprendė problemas, su kuriomis susiduria naujojo koronaviruso į kampą užspeista žmonija – nuo edukacijos, formaliojo ir neformaliojo ugdymo iššūkių, iki pagalbos verslui, karantine užsidariusiems gyventojams ir medicinos sistemai.

Viruso plitimui sekti

Pasak rengėjų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) suformuluotą užduotį – padėti suvaldyti krūvį, tenkantį specialistams, kurie stebi visų karantinuojamų asmenų būkles, siūlo spręsti SherLOCK @home programos autoriai: tai unifikuota platforma, padedanti koordinuoti komunikaciją tarp medicinos personalo, NVSC ir aukštos rizikos grupei priskirtų karantinuojamų asmenų.

Sekti viruso plitimą realiuoju laiku pasiūlė Tracking Virus Not People . Ši programa leidžia matyti vietas, kuriose lankėsi infekuoti asmenys.

Krizės valdymo įrankis NRD Cyber Security padeda sekti su virusu susijusias naujienas iš įvairių šalių ir pateikia analitines įžvalgas. Pasak pranešimo, įrankis leidžia valstybės krizės valdytojams identifikuoti potencialias grėsmes – atpažinti ir fiksuoti melagingų naujienų sklaidą, sužinoti apie naujus ligos protrūkius, sklaidą ir pan.

Dezinfekcijos klausimu

Programavimo maratono dalyviai pasiūlė originalių medicininės bei dezinfekcinės įrangos sprendimų.

Tarp tokių – neinvazinė plaučių ventiliacija su EBRAVI, 3D spausdintuvais pagamintos plaučių ventiliavimo sistemos Under Pressure, ultravioletinės lempos greitai dezinfekcijai Light The Path, leidžiančios iki aštuonių kartų greičiau dezinfekuoti didelės užkrėtimo rizikos paviršius ir patalpas, greitosios pagalbos automobilius, autobusus, liftus ir pan.

Psichologas per atstumą

Medicininę bei psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu siūlo

AOC – trijų pakopų psichologinės pagalbos platforma, teikianti įvairiausios informacijos – nuo kvėpavimo pratimų, greitos bendruomenės pagalbos, iki video susitikimų su profesionalais.

Gydytojams efektyviai konsultuoti pacientus per atstumą siūlo programėlė DoctorOnline.

Psichologinės pagalbos programa I am with You – universali platforma, kurioje specialistų patarimų anonimiškai gaus stresą, psichologinę bei emocinę įtampą patiriantys žmonės.

Švietimui ir smulkiajam verslui

Programuotojai pasiūlė ir dirbtiniu intelektu grįstų sprendimų. Antai visuomeninis išteklius viLTė dirbtinio intelekto programa atsako į dažniausiai užduodamus klausimus – nuo informacijos apie virusą, iki kelionių apribojimų, valstybės pagalbos verslui ir t. t.

Pasak „hakatono“ rengėjų, ne mažiau išradingi buvo verslui skirtų sprendimų kūrėjai, pasiūlę Pard.app – erdvę smulkiesiems verslams, padedančią parduoti savo prekes internetu, prisijungus prie e-shop platformos.

Švietėjiškame portale Skaitmenizuokis.lt savanoriai mentoriai padeda norintiems įgyti skaitmeninių įgūdžių. Localun.org – platforma, padedanti maitinimo įstaigoms išsaugoti bent minimalias pajamas, padengiančias fiksuotuosius kaštus – vietos bendruomenės gali čia įsigyti dovanų kuponus ar aukoti, taip padėdamos savo mėgstamiems restoranams ir kavinėms išlikti.

Edukacijai skirtų projektų užduotis formuluoti padėjo Švietimo ir mokslo ministerija, skelbia „Kaunas IN“.

Vienas sukurtų sprendimų – Mokyklanamie, skirtas padėti tūkstančiams vaikų, neturintiems sąlygų – t. y. kompiuterio – mokytis nuotoliniu būdu, paraginant verslus padovanoti nenaudojamus kompiuterius moksleiviams.

Pagalbos ir savanorystės sprendimai siūlo, kaip užtikrinti efektyvų maisto ir prekių tiekimą vyresnio amžiaus, labiau pažeidžiamoms grupėms. Pavyzdžiui, FavourFavour – platforma leidžia registruotis žmonėms, siūlantiems pagalbą kitiems – nuo prekių iš parduotuvės parnešimo iki šuns pavedžiojimo.

Garbės pakyla

5.000 Eur prizinį fondą, padalintą penkioms hakatono komandoms, įsteigė verslininkas ir vienas šios idėjos iniciatorių Vladas Lašas.

3.000 Eur prizą ir mentorystės programą ROCKIT padovanojo „Swedbank“ – projektui parduotuv.es.

3.000 Eur prizas projektui Under Pressure teko nuo „BaltCap“.

2.000 Eur prizą dviem projektams skyrė „Sorainen“.

Į akceleravimo programas atrinktų projektų kūrėjus pakvietė VšĮ „Kaunas IN“ programa „Kauno startuoliai“, „Startup Wise Guys Accelerator“, „Change MakersON“.