Seniausios pasaulyje kelionių agentūros griūtis sukėlė chaosą

Rugsėjo 23 d. žlugo 178 metus veikusi kelionių kompanija „Thomas Cook".

Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracija (CAA) rugsėjo 23 d. paskelbė, kad kelionių operatorė nedelsiant nutraukia veiklą ir visi esantys „Thomas Cook“ užsakymai skrydžiams ar viešbučiams atšaukiami. Bankrutavus bendrovei, namo teks sugrąžinti daugiau nei 150.000 britų keliautojų, praneša BBC. Anot BBC, CAA ir vyriausybė išnuomojo 45 lėktuvus 64-iems reisams į Europą, JAV, Karibus, Centrinę Ameriką, Šiaurės Afriką.

CCA skelbia, jog įsigijusiems „Thomas Cook“ kelionių bus pranešta, į ką kreiptis dėl pinigų grąžinimo.

Kentės ir kitos šalys

Peteris Fankhauseris, „Thomas Cook“ vykdomasis direktorius, pareiškė labai apgailestaujantis dėl kompanijos žlugimo. Jis atsiprašė „milijonų kompanijos klientų ir tūkstančių darbuotojų“.

Skaičiuojama, jog kompanijos lėktuvai, viešbučiai bei kurortai aptarnaudavo apie 16 mln. poilsiautojų per metus. Kelionių operatorei žlugus, darbo gali netekti 22.000 žmonių visame pasaulyje, įskaitant 9.000 darbuotojų Jungtinėje Karalystėje.

Didžiulės kompanijos bankrotas turės įtakos ir šalims, kuriose britai labiausiai mėgsta ilsėtis. Naujienų agentūra „Reuters“ cituoja Turkijos finansų ir turizmo ministerijas, kurios skelbia planuojančios finansinę paramą vietos kompanijoms, susijusioms su „Thomas Cook“ bankrotu. Skelbiama, jog šiuo metu Turkijoje atostogavo 21.033 britų kelionių organizatoriaus klientų.

Graikijos valdžios atstovai skaičiuoja, jog jų šalyje, daugiausia salose, yra apie 50.000 bankrutavusios įmonės klientų, tad graikai bendradarbiauja rengdami jų pargabenimo namo planą. Sykiu nuogastaujama dėl bankroto poveikio vietos viešbučiams, nes dauguma „Thomas Cook“ organizuotų kelionių paketų nebuvo iš anksto apmokėti.

Graikijos viešbučių federacijos atstovas „Reuters“ sakė, jog iki spalio 15 d. viešbučių užimtumas paprastai būna didžiulis, taigi savininkų laukia nuostoliai.

Kaltas ir klimatas

„Thomas Cook“ dėl žlugimo kaltina daugybę priežasčių – pradedant Europoje smarkiai sumažėjusiu vadinamųjų paketinių išvykų populiarumu, politiniais neramumais tokiose atostogautojų pamėgtose šalyse kaip Turkija ar dėl „Brexit“ sumaišties nukeliamais atostogų planais, baigiant padažnėjusiomis karščio bangomis, dėl kurių Šiaurės europiečiai rečiau užsisako keliones į šiltus kraštus.

BBC cituojamo kelionių eksperto Simono Calderio teigimu, „Thomas Cook“ kompanija tiesiog nebuvo pasirengusi XXI amžiui.

„Dabar visi gali būti kelionių agentais. Patys rinktis vietas lėktuve, kambarius viešbučiuose, išsinuomoti automobilį bet kur pasaulyje“, – kalba S. Cadleris.

„Thomas Cook“ buvo įkurta 1841-aisiais ir organizavo keliones traukiniu po Angliją. Verslas plėtėsi sykiu su turtingėjančiu britų viduriniuoju sluoksniu ir jo pageidavimu mėgautis kontinentinės Europos teikiamomis pramogomis. Kompanija suklestėjo praėjusio amžiaus 8–9 dešimtmečiais britams ieškant pigių atostogų saulėtuose kurortuose.

Vyriausybė negelbės

VŽ rašė, jog „Thomas Cook“ reikėjo papildomų 150 mln. GBP likvidumui užtikrinti. Tai reiškia, kad iš viso grupės papildomo kapitalo poreikis, įskaičiuojant anksčiau su akcininkais ir kreditoriais sutartą 750 mln. GBP injekciją, siekia per 900 mln. GBP.

Kompanija anksčiau skelbė, jog su pagrindiniais bankiniais investuotojais, kinų „Fosun Tourism Group“, yra pasiekusi „reikšmingą progresą“.

Anot „Bloomberg“, pasaulinės ekonomikos lėtėjimas ir ženklai, perspėjantys apie galimus kinų turistų srautų pokyčius, galėjo paskatinti „Fosun Tourims“ atsisakyti investicijų į britų bendrovę.

„Kompanija greičiausiai susirūpino dėl to, ar negaus per mažai už savo didelę investiciją“, – naujienų agentūra cituoja Andrew Collier, Honkonge veikiančios nepriklausomos tyrimų kompanijos „Orient Capital Research“ vadovą.

Skelbiama, jog „Thomas Cook“ pagalbos kreipėsi ir į šalies vyriausybę, prašydama apie 150 mln. GBP.

Premjeras Borisas Johnsonas, aiškindamas sprendimą negelbėti „Thomas Cook“, teigė, jog tai yra daug mokesčių mokėtojų pinigų, o toks žingsnis būtų moraliai pavojingas, jei ateityje ir kitoms bendrovėms iškiltų panašių problemų. „Bloomberg“ cituoja Dominicą Raabą, Užsienio reikalų sekretorių, kurio nuomone nebuvo strateginio nacionalinio intereso elgtis kitaip. Grantas Shappsas, Transporto sekretorius, BBC aiškino, jog pinigai kompanijai būtų pagelbėję visai trumpai ir galiausiai vis tiek būtų reikėję keliautojus parskraidinti namo.

Po žinių apie žlugimą, prekyba „Thomas Cook“ akcijomis pirmadienį buvo sustabdyta. Iki rugsėjo 20 d., vien per pastarąjį mėnesį šios akcijos atpigo per 50%, o per pastaruosius metus – beveik 96%.