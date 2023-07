I. Langaitė. Į ką atsižvelgti ir ko pasimokyti iš startuolių?

Inga Langaitė, didžiuosius šalies startuolius vienijančios asociacijos „Vienaragiai LT“ vadovė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Gyvename turbulencijų laiku, kai masiniai darbuotojų atleidimai versle dėmesį atkreipia, bet nebenustebina, kaip ir startuolių, net vienaragių, bankrotai. Tačiau Lietuvoje situacija skiriasi, ir nors vis atrodo, kad krizė – už kampo, iš jo ir neišlenda.

Pastaruosius penkerius metus Lietuvoje stebėjome kryptingą startuolių ekosistemos augimą – vertė išaugo beveik 17 kartų (vidurkis – 4,2) ir pasiekė 9,5 mlrd. JAV dolerių. Ir pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje veikiantys startuoliai sumokėjo 82 mln. Eur mokesčių – 40% daugiau nei prieš metus ir per 0,5 mln. daugiau nei ankstesnį ketvirtį, didėjo ir atlyginimai. Tiesa, sektoriaus darbuotojų skaičiaus augimas pastarąjį pusmetį beveik sustojo.

Šiek tiek geriau, nei prognozuota

Didžiausių startuolių kūrėjai asmeniniuose pokalbiuose pripažįsta: augimo ambicijas teko sumažinti, tačiau kaštai liko panašaus pobūdžio. Viešai nematome nei masinių atleidimų, nei didelių biudžetų karpymų – yra šiek tiek geriau, nei nemaža jų dalis prognozavo.

Pirmasis šių metų ketvirtis buvo skirtas stabtelėti, peržiūrėti procesams ir efektyvinti veiklai, o kai veiki efektyviau, rezultatai neretai būna dar geresni, nei tikiesi. Maža to, net ketvirtadalis, didžiausia dalis, Lietuvos startuolių veikia verslui skirtos programinės įrangos srityje. Kitaip tariant, padeda optimizuoti ir efektyvinti kitą verslą – to atsisakoma tik paskutiniu veiksmu.

Pamokos kuriant verslą

Didžioji dalis Lietuvos startuolių užaugo iš pelno, be išorės investicijų – tai pirmoji pamoka, ko galima pasimokyti šiandien kuriant verslą, lemianti stabilesnį, tvaresnį ir atsakingesnį, nors ir ne tokį žvėriškai didelį augimą, kaip esame pratę matyti, tarkime, Amerikoje.

Antroji pamoka – lankstumas. Įsivardinti scenarijus, kas gali nutikti, ir kas ketvirtį peržiūrėti, kuris jų tau galioja. Tai padeda išvengti netikėtų turbulencijų. Jei yra sunkiau, veikdamas bent arti pelningumo ribos, atitinkamus rodiklius gali sumažinti, taikydamasis prie kintančios rinkos situacijos, bet nepriartėti iki būtinybės atleisti savo augintos komandos talentus.

Anksčiau investuotojams buvo svarbiausias augimas bet kokiais kaštais, o pastaruoju metu startuolių pasaulyje išpopuliarėjo „Rule of 40“ taisyklė, kuri sako, kad augimo ir pelningumo dedamoji turėtų siekti ne mažiau kaip 40%. Pavyzdžiui, sveikas startuolis galėtų augti 20% ir pasiekti 20% pelningumo rodiklį – kaip šiame kontekste atrodo jūsų verslas?

Tiesą sakant, dabar yra labai geras metas kurti verslą. Kiekviena krizė sukuria naujų galimybių ir praktika rodo, kad daugybė jų realizuojama būtent per sunkmečius. Be to, jei pavyks per sunkmetį, atėjus ekonomiškai lengvesniems laikams, jūs vienareikšmiškai augsite.

Gal metas įmones pirkti?

Grįžtant prie atleidimų – kai kurios iš šių organizacijų tikrai buvo išsipūtusios ir grįžo į sveikesnę būseną, kad ir kaip skaudu ir sunku būtų specialistui, kuris buvo atleistas, arba liūdna akcininkams, matant mažesnes verslų vertes.

Galvojant už įprastų ribų – gal metas įmones pirkti? Rugsėjį lietuviško kapitalo interneto duomenų rinkimo startuolis „Oxylabs“ įsigijo „Webshare Software Company“, birželį pranešta apie saulės parkų projektavimo programinės įrangos lyderės iš Lietuvos „PVcase“ „Anderson Optimization“ įsigijimą.

Krizės banga ateis ir, kaip moko istorija, praeis, kontroliuoti galite tik tai, kaip į ją reaguosite jūs.

Komentaro autorė – Inga Langaitė, asociacijos „Unicorns Lithuania“ vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

