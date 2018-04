Nacionalinė biblioteka pasikliauna VDI technologija

Kai 2016 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atvėrė duris po 8 metus trukusios rekonstrukcijos, skaityklose lankytojus pasitiko 140 naujų kompiuterinių darbo vietų, parengtų naudojant virtualaus darbastalio infrastruktūros (VDI) technologiją.

Efektyvesnė darbo vietų priežiūra

Nors skaitytojai galėjo pastebėti, kad naujos skaityklų kompiuterinės darbo vietos yra mažesnės, skleidžia mažiau triukšmo ir turi mažiau laidų, didžiausią skirtumą pajuto bibliotekos IT specialistai – administruoti VDI infrastruktūrą kur kas paprasčiau nei įprastus kompiuterius.

Martyno Mažvydo bibliotekos IT valdymo skyriaus vadovas Mantas Janavičius pasakoja, kad VDI Nacionalinės bibliotekos atstovų dėmesį patraukė seniai: „Žinojome, kad šis sprendimas gali padėti sutaupyti nemažai IT administravimo kaštų ir užtikrinti geresnę IT priežiūros kokybę. Tai buvo ypatingai aktualu, nes turime net 140 darbo vietų skaityklose, o bibliotekos skaitytojai yra reiklūs ir netoleruoja jokių kompiuterių veikimo problemų. Visas kylančias problemas turime išspręsti tuoj pat.“

„Blue Bridge“, padėjusios įdiegti VDI technologiją bibliotekai, atstovas, Serverių produktų vadybininkas Saulius Klimas atkreipia dėmesį, kad didžiausias VDI privalumas yra paprastesnė priežiūra ir iš to kylantis žmogiškųjų resursų taupymas.

„Įprastos darbo vietos reikalauja nuolatinių programinės įrangos atnaujinimų, jei norima užtikrinti jų saugumą, patikimumą ar siekiant didinti funkcionalumą. Kai kada atnaujinimus reikia atlikti vos ne kasdien. Iš klientų girdime, kad jų administratorių laiką gaišina ir pavienių kompiuterių problemos. Akivaizdu, kad prižiūrint 140 darbo vietų laiko sugaištama dar daugiau. Todėl pasiūlėme bibliotekos specialistams pasidomėti centralizuotais valdymo sprendimais, vienas jų – VDI, kurio svarbiausias privalumas – programų pakeitimai ir atnaujinimai centralizuotame šablone automatizuotai įgyvendinami visose darbo vietose“, – pasakoja S. Klimas.

Pradinės investicijos – kaip įprastiems kompiuteriams

Iliustruodamas IT specialistų darbo laiko taupymą, „Blue Bridge“ atstovas pateikia dar kelis pavyzdžius: „Skaičiuojama, kad įprastos kompiuterinės darbo vietos parengimas užtrunka apie 3,5 valandos. Dar apie valandą trunka senosios darbo vietos duomenų utilizavimas. Naujos VDI darbo vietos paruošimas trunka iki pusės valandos. Tereikia naują kompiuterį išpakuoti ir prijungti prie tinklo. Visi nustatymai gaunami automatiškai. Duomenų centre esanti sistema pati sugeba identifikuoti, kada reikalinga sukurti papildomą virtualią darbo vietą ir tai atlieka be administratorių įsikišimo. Vartotojui atsijungus nuo virtualios darbo vietos sistema atlaisvina naudojamus serverių resursus, taip užtikrindama ir mažesnį elektros suvartojimą“, – pasakoja S. Klimas.

Ilguoju laikotarpiu VDI padeda taupyti ir visus kitus resursus. „Pirmoji Nacionalinės bibliotekos investicija į VDI nesiekia 900 eurų be PVM. Panaši ir įprastų kompiuterinių darbo vieta kaina. Tačiau VDI sprendimai pasižymi tuo, kad laikui bėgant jų išlaikymo kaštai mažėja. Be to, vadinamieji ploni klientai (angl. „thin client“), skirti VDI technologijai, ilgaamžiškesni nei „klasikiniai“ kompiuteriai. Juos reikia atnaujinti ne kas 3-5 metus, o rečiau. Praktika rodo, kad VDI tarnavimo laikas siekia 8 ir daugiau metų“, – vardija pašnekovas.

Projekto įgyvendinimas truko 3 mėnesius

Laimėjusi viešąjį konkursą teikti Nacionalinei bibliotekai VDI reikalingą infrastruktūrą – serverius, virtualią duomenų saugyklą, licencijas, plonus klientus bei diegimo paslaugas – „Blue Bridge“ projektą įgyvendino per 3 mėnesius.

Martyno Mažvydo bibliotekos IT valdymo skyriaus vadovas neslepia, kad projekto pabaiga buvo numatyta iš anksto ir negalėjo būti keičiama: „Kadangi kompiuterizuotų vietų atnaujinimas turėjo sutapti su visos bibliotekos atnaujinimo pabaiga, terminas buvo griežtas ir mes džiaugiamės, kad viską, kas numatyta, pavyko įgyvendinti laiku.“

Duomenų centrą pakeitė virtuali duomenų saugykla

„Blue Bridge“ atstovas pasakoja, kad bibliotekos VDI sprendimo duomenų centro virtualizacijos infrastruktūros realizacijai puikiai tiko virtualios duomenų saugyklos sprendimas (angl. „software defined storage“).

„Šiuo metu tai populiarus sprendimas. Jo esmė – pagrindinius duomenų centro resursus – procesorinius, operatyviosios atminties ir diskinę talpą – užtikrina tik serveriai, be centralizuotos fizinės duomenų saugyklos. Tai infrastruktūros pokyčių padiktuota tendencija, kai duomenų saugyklos funkcijos sugrąžinamos į serverius panaudojant papildomą programinę įrangą – virtualią duomenų saugyklą, kuri leidžia užtikrinti duomenų dubliavimą tarp serverių ir jų prieinamumą virtualiems serveriams net jei sugenda vienas iš fizinių serverių. Šis sprendimas bibliotekos atveju leido efektyviai naudoti duomenų centro vietą ir ženkliai sumažinti kainą neprarandant našumo ir patikimumo.“

S. Klimas pasakoja, kad vienas iš techninių iššūkių įgyvendinat šį projektą buvo būtinybė pasirūpinti, kad duomenys po vieno naudotojo darbo sesijos būtų visiškai ištrinti ir nebeprieinami naujai prisijungusiam naudotojui, kuris rastų visiškai „švarią“ darbo vietą: „Kadangi paprastai tokie sprendimai orientuoti kaip tik į duomenų išsaugojimą, teko įgyvendinti atvirkštinį scenarijų mokant kompiuterizuotas darbo vietas pamiršti duomenis.“

Didesnis našumas ir optimalesnis infrastruktūros naudojimas

VDI Martyno Mažvydo bibliotekoje veikia jau beveik pusantrų metų. M. Janavičius tarp svarbiausių projekto rezultatų įvardija lengvesnę kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą ir administravimą – šiuo metu visas VDI darbo vietas prižiūri vienas IT administratorius.

„Žinoma, VDI priežiūrai reikia daugiau kompetencijų, tačiau šis iššūkis yra ir privalumas – mūsų specialistai turi unikalią galimybę mokytis prižiūrėti pažangiausius sprendimus“, – sako Nacionalinės bibliotekos IT valdymo skyriaus vadovas.

S. Klimas, apibendrindamas svarbiausius projekto rezultatus, pastebi, kad VDI galima įgyvendinti įvairiais būdais ir technologijomis, o Martyno Mažvydo bibliotekai parinktas modelis pasiteisino, nes, viena vertus, leidžia efektyviai išnaudoti infrastruktūros resursus, taupyti kaštus, supaprastinti valdymą, kita vertus, bibliotekos skaityklos lankytojai gauna pilnavertę, patikimą kompiuterinę darbo vietą.