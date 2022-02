Ambicingas „Bentley“ planas – 5 nauji elektriniai modeliai per 5 metus

Šimtą metų prabangos standartus automobilių rinkoje kuriantys „Bentley Motors“ ne tik ryžtingai žengė į antrą įmonės gyvavimo šimtmetį, bet ir tęsia inovatyvius sprendimus, kurie vėl kelia rinkos kartelę į aukštesnį lygį. Šiam tikslui pasiekti „Bentley“ sukūrė planą, kuris greitai visoje gamintojo gamoje pridės po elektrinį modelį.

„Bentley Motors“ paskelbė paspartinusi savo pažangią „Beyond100“ strategiją, kuri šiandien laikoma drąsiausiu tokio pobūdžio planu prabangių automobilių sektoriuje. Šį ambicingą tikslą leis pasiekti vadinamasis „Penki iš penkių“ planas. Pagal jį „Bentley“ įpareigoja kasmet nuo 2025 m. išleisti naują elektrinį modelį, kuris leis „Bentley“ tapti tvaraus ir prabangaus mobilumo etalonu.

Ženkli investicija į tvarią ateitį

Gamintojas atskleidė, kad šiai strategijai įgyvendinti skirta 2,5 milijardo svarų sterlingų investicija ir patvirtino, kad nuo 2025 m. pirmasis „Bentley“ elektromobilis bus suprojektuotas, kuriamas ir gaminamas būstinėje Kriu mieste, Anglijoje.

„Pasaulis keičiasi ir mes esame to dalimi. Tai reiškia, kad iki 2030 m. turime įgyvendinti savo tikslą visiškai neutralizuoti anglies dioksido kiekį savo veikloje, taip darkart užtikrinant savo, kaip tvaraus ir prabangaus transporto lyderio, vaidmenį.

Mūsų „Beyond100“ strategija įgauna pagreitį ir tai patvirtina visiškai elektrinių automobilių gamyba Kriu gamykloje kartu su 2,5 milijardo svarų sterlingų investicija. Tai labai svarbus momentas 102 metų „Bentley“ istorijoje.“, – džiaugiasi „Bentley Motors“ valdybos pirmininkas ir kompanijos vadovas Adrianas Hallmarkas.

Pasak jo, investicijos taip pat leis iš esmės pakeisti ir atnaujinti „Bentley“ gamybos infrastruktūrą bei padės užtikrinti, kad ateities modeliai būtų gaminami naudojantis našiausiomis ir naujausiomis technologijomis.

Pokyčiai palies ne tik gamybą

Bendrovė jau padarė didžiulį žingsnį ir gerokai atnaujino istorinę Kriu būstinę. Čia „Bentley“ įkūrė pramonėje pirmaujančią, sertifikuotą ir anglies dvideginio neutralumu išsiskiriančią gamybos liniją. Tuo tarpu naujos investicijos ir strategijos „Beyond100“ paspartinimas leis sumažinti „Bentley“ anglies pėdsaką visų modelių gamyboje, įskaitant ir procesus, nevykstančius gamykloje. Toks veiklos modelis atspindi „Bentley“ įsipareigojimą iki 2030 m. būti visiškai neutraliu anglies dioksido atžvilgiu.

Viena iš naujausių iniciatyvų – padidinta energijos gamyba Kriu gamykloje ir būstinėje. Per ateinančius dvejus metus saulės baterijų skaičius bus padidintas nuo 30 000 iki 40 000. Be to, „Bentley“ tyrinėja tvarių biodegalų naudojimą automobiliuose, įskaitant ir legendinę „Bentley“ istorinių automobilių kolekciją.

Gamintojo partneriai taip pat skatinami palaikyti tikslą iki 2030 m. visiškai neutralizuoti anglies dioksidą, o tiekėjai turėtų atitikti minimalius tvarumo standartus. Tai apims ir pasaulinį „Bentley“ atstovybių tinklą, kurių kiekvienas siekia iki 2025 m., galbūt net anksčiau, neutralizuoti anglies dioksido pėdsaką savo veikloje.

Kas penktas modelis – hibridinis

Naujoji „Svajonių gamykla“ įkūnija požiūrį į gamybą, kuri neturi jokio poveikio aplinkai. Jau 2019 m. pasiekusi anglies dvideginio neutralumą, „Bentley“ siekia per ateinančius aštuonerius metus iki absoliutaus minimumo sumažinti vandens suvartojimą, į sąvartynus patenkančias atliekas ir kitą poveikį aplinkai, kuris atsiranda gaminant „Bentley“ modelius.

„Bentley“ jau pirmauja prabangių hibridinių automobilių sektoriuje ir ketina dar labiau sustiprinti šią poziciją. Šiemet rinkoje pasirodys sportiškas ir rafinuotas sedanas „Flying Spur PHEV“ su iš tinklo įkraunama hibridine jėgaine. Šis modelis prisidės prie „Bentayga PHEV“, kurį jau galite užsisakyti ir Lietuvoje bei leidžia savo klientams mėgautis prabanga ir tvarumu tobuloje harmonijoje. Numatoma, kad daugiau nei 20 procentų visų pardavimų šiais metais sudarys būtent hibridiniai „Bentley“ automobiliai.

