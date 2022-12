V. Zelenskis Kalėdų proga kreipėsi į tautą, visoje Ukrainoje gaudžia sirenos

Visus šeštadienio įvykius skaitykite čia.

17:44 Sunaikinta vienintelė Kyselivkos kaimo bažnyčia

Pasak Ukrainos gynybos ministro Oleksijaus Reznikovo, vienintelė bažnyčia Kyselivkos kaime Ukrainos pietinėje Chersono srityje buvo sugriauta per Rusijos apšaudymą.

The only church in Kyselivka village (Kherson region) was fully destroyed by russian shelling. The Hague Convention IV protects religious buildings during hostilities, but for russian war criminals there is no God, nor any respect for religion#tribunal4russia 5/13— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 25, 2022

16:11 Trys Rusijos raketos pataikė į Kramatorską

Sekmadienį Rusija paleido tris raketas į Donecko srities Kramatorsko miesto pramoninę zoną, pranešė Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenko. Apie nukentėjusiuosius neskelbiama.

15:30 Kijive ir visoje Ukrainoje antrą kartą paskelbtas oro pavojus

Air alert announced again. pic.twitter.com/noeZxBIVZq— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2022

14:45 Rusijos kariai toliau apšaudo Donecko sritį

Pasak Donecko srities gubernatoriaus Pavlo Kyrylenkos, du žmonės buvo sužeisti Maksymilianivkos ir Predtečynės kaimuose, o dar penki – Bachmute, kuriame jau kelis mėnesius vyksta vieni intensyviausių mūšių.

14:10 Popiežius Pranciškus ragina nutraukti beprasmį karą Ukrainoje

Savo kalėdiniame kreipimesi jis taip pat pasmerkė konfliktus, krečiančius Siriją, Jemeną, neramumus Irane, palestiniečių teritorijose, Mianmare ir kitose pasaulio vietose.

„Tegul Viešpats įkvepia mus pasiūlyti konkrečius solidarumo gestus, kad padėtume visiems kenčiantiems, ir tegul apšviečia protus tų, kurie turi galią nutildyti ginklų griausmą ir nedelsiant nutraukti šį beprasmišką karą“, – per kreipimąsi „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“) sakė 86-erių Katalikų Bažnyčios vadovas.

13:26 M. Podoliakas Putinui: jam reikia grįžti į realybę

Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas į Rusijos lyderio Vladimiro Putino pareiškimus dėl derybų atsakė, kad jam „reikia grįžti į realybę“.

„Rusija nenori derybų, bet bando išvengti atsakomybės", – tviteryje rašė M. Podoliakas.

Putin needs to come back to reality. 1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics" 2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal.— ??????? ??????? (@Podolyak_M) December 25, 2022

12:33 Putinas: Rusija „pasirengusi derėtis“

Rusijos lyderis V. Putinas pareiškė neva esantis pasirengęs derėtis su „visomis šalimis“ dėl karo Ukrainoje, ir savo tradicine retorika kaltino Kijivą ir Vakarus „atsisakymu“ derėtis.

Jis taip teigė valstybinei televizijai „Rossija 1“.

„Mes esame pasirengę derėtis su visais dalyviais dėl priimtinų sprendimų, bet tai priklauso nuo jų – ne mes atsisakome derėtis, o jie“, – kalbėjo V. Putinas.

Nors Maskva atkakliai teigia esanti atvira deryboms, tačiau Kijivas ir sąjungininkai įtaria, kad V. Putino teiginiai tėra gudrybė, siekiant laimėti laiko po virtinės Rusijos pralaimėjimų ir atsitraukimų mūšio lauke.

11:54 ES šalys Ukrainai suteikė per 1.000 elektros generatorių

Už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Janezas Lenarčičius teigia, kad ES šalys Ukrainai pristatė daugiau kaip 1.000 elektros generatorių.

Gruodžio 22 d. EK pirmininkė Ursula von der Leyen socialiniame tinkle „Twitter“ skelbė, kad Ukraina iš ES gaus 900 generatorių, skirtų kritinei infrastruktūrai maitinti, ir milijonus energiją taupančių lempučių.

Ji taip pat sakė, kad „ES stengiasi padidinti elektros energijos srautus tarp Ukrainos, Rumunijos ir likusios Europos“.

Vokietijos ambasada Ukrainoje kiek anksčiau pranešė, kad Vokietija suteiks 470 elektros generatorių už 19,5 mln. Eur. Prancūzija taip pat atsiuntė 100 elektros generatorių, kad padėtų Ukrainai išgyventi žiemą nuolat nutrūkus elektros energijos tiekimui, rašo „The Kyiv Independent“.

11:04 V. Zelenskis Kalėdų išvakarėse kreipėsi į tautą

Prezidentas Volodymyras Zelenskis Kalėdų išvakarėse vaizdo kreipimesi į tautą sakė, kad ukrainiečiai per šias Kalėdas sukurs savo stebuklą ir nepalūš, nepaisant Rusijos atakų, dėl kurių milijonai žmonių liko be elektros.

Dauguma ukrainiečių yra stačiatikiai ir Kalėdas mini sausio pradžioje.

Praėjus 10 mėnesių nuo Rusijos įsiveržimo, V. Zelenskis sakė, kad nors laisvė brangiai kainuoja, vergovė kainuos dar brangiau.

„Net ir visiškoje tamsoje rasime vienas kitą, kad stipriai apkabintume. O jei nebus šilumos, ilgai apkabinsime vienas kitą, kad sušildytume vienas kitą. Šypsosimės ir būsime laimingi, kaip visada. Nelauksime stebuklo, nes patys jį sukursime“, – prezidento kalbą cituoja „The Guardian“.

Kalbėdamas apie Rusijos smūgius neseniai išlaisvintame Chersono mieste, per kuriuos šeštadienį žuvo mažiausiai 10 žmonių, V. Zelenskis pavadino Rusiją „teroristine šalimi“.

„Pasaulis turi pamatyti ir suprasti, prieš kokį absoliutų blogį mes kovojame“, – kalbėjo jis.

"We are not waiting for a miracle because we are creating it ourselves" - Christmas greeting by @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ww7ocSC0mM— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 25, 2022

10:19 Generalinis štabas: Rusija jau neteko 102.050 karių

Šv. Kalėdų rytą Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Rusija kare jau prarado 3.011 tankų, 6.010 šarvuotų kovos mašinų, 4.635 transporto priemonių, 1.991 artilerijos sistemą, 418 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 212 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 283 lėktuvus, 267 sraigtasparnius, 1.706 dronus ir 16 laivų.

09:45 ISW: Rusijos pažanga Bachmute sulėtėjo

Pastarosiomis dienomis Rusijos veiksmai prie Bachmuto Donecko srityje greičiausiai sulėtėjo, nors dar per anksti pasakyti, ar Rusija baigia dėti pastangas užimti miestą, teigiama naujausioje Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) ataskaitoje.

Anot jo, Rusijos kariniai tinklaraščiai praneša, kad Ukrainos pajėgoms šioje srityje pavyko sulėtinti Rusijos pažangą, o vienas jų teigė, jog Ukraina išstūmė Kremliaus kontroliuojamos karinės grupuotės „Vagner“ dalinius į ankstesnes pozicijas.

ISW rašė, kad „Rusijos pajėgos lapkritį ir gruodį kartu sudėjus, palyginti su spaliu, Bachmuto srityje padarė mažiau pažangos“.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau sakė, kad Bachmutas Donecko srityje tebėra „karščiausias taškas“ iš visos 1.300 km ilgio fronto linijos. Užėmus Bachmutą, Rusijos pajėgos galėtų pradėti puolimą tokiose miestuose kaip Kramatorskas ir Slovianskas.

„Vagner“, bandydama užimti miestą, naudoja daug prastai apmokytų nuteistųjų, kuriuos ji užverbavo kovai prieš Ukrainą, anksčiau pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

09:21 JTO: per Rusijos karą prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 6.826 civiliai gyventojai

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) duomenimis, nuo vasario 24 d. iki gruodžio 19 d. per Rusijos karą prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 6.826 civiliai gyventojai ir mažiausiai 10.769 buvo sužeisti.

Organizacija teigė, kad tikrieji skaičiai greičiausiai yra gerokai didesni, nes informacija iš kai kurių vietų gaunama pavėluotai, o daug pranešimų apie civilių aukas dar reikia patvirtinti.

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos skaičiavimais, per karą žuvo daugiau kaip 9.000 civilių gyventojų, įskaitant daugiau kaip 400 vaikų.

09:03 Per Rusijos ataką Chersone žuvo dešimt žmonių

Pasak Chersono srities gubernatoriaus Jaroslavo Januševičiaus, gruodžio 24 d. per Rusijos ataką miesto centre žuvo mažiausiai dešimt ir buvo sužeisti 55 civiliai gyventojai, iš kurių 18 būklė sunki.

Ukrainos raketinės ir artilerijos pajėgos šiąnakt taip pat smogė keturioms Rusijos vadavietėms, priešlėktuvinei raketų sistemai S-300 ir trims kitiems strateginiams objektams.

Nepriklausomybės aikštė Kyjive. „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.