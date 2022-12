Kaip keliauja kelionių organizatoriai: kas jiems svarbiausia, ar naudojasi kolegų paslaugomis?

Ne vienam kyla klausimas, o kaip keliones renkasi tie, kurie jas organizuoja? Ar jie patys dažnai keliauja? Kur, kaip pasirenka kelionės kryptį ir paslaugas svečioje šalyje? Kokie kriterijai jiems svarbiausi renkantis kelionę? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsako Kazimieras Jarmalis, didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturas“ grupės pardavimų vadovas.

Kaip dažnai „Novaturo“ darbuotojai keliauja verslo, darbostogų ar poilsio reikalais?

Tai priklauso nuo srities, kurioje darbuotojai dirba.

„Novaturo“ rezervacijų vadybininkai, priklausomai nuo jų kuruojamos kelionių krypties, bent du kartus per metus vyksta į infoturus, taip pat kartais vyksta į renginius ar verslo susitikimus (workshops). Džiaugiamės, kad šiemet infoturų, palyginti su pandeminiu laikotarpiu, jau gerokai daugiau ir specialistai patys gali išbandyti ir patyrinėti „Novaturo“ siūlomas kelionių kryptis, siekdami užtikrinti, kad klientams pateiksime geriausius sprendimus ir sukursime puikią jų patirtį. Šiemet įvyko 10 infoturų mūsų partneriams kelionių agentams, kuriuose taip pat dalyvavo ir mūsų darbuotojai – rezervacijų vadybininkai.

Be jų kartais planuojami ir individualūs infoturai, kad būtų geriau pažinta kuruojama kelionių kryptis. Be abejo, atostogaudami mūsų darbuotojai taip pat labai dažnai renkasi keliauti ir paprastai tą daro bent 2 kartus per metus.

Su pirkimais dirbantys „Novaturo“ darbuotojai, produkto vystymo vadybininkai, keliauja daug ir dažnai, komandiruotės yra viena iš svarbiausių jų darbo sudedamųjų dalių, kurių metu atrenkamos patraukliausios kelionių kryptys, kurortai, viešbučiai. Mūsų tikslas ir užduotis – užtikrinti, kad „Novaturo“ klientai galėtų keliauti į naujausius, kokybiškiausius, unikaliausius, populiariausius (trendy) viešbučius pačiuose įvairiausiuose pasaulio kampeliuose ir pačiomis patraukliausiomis sąlygomis. O nepamatę, nepatyrę, nepačiupinėję – nei patys žinosim, nei klientui patarti galėsim.

„Novaturo“ pardavimų komanda, kurioje dirba kolegos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, dažniausiai vyksta į infoturus – apie 20 kartų per metus. Pikas – pavasaris ir rudo ar žiemos pradžia. Kadangi savo veiklą vykdome Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, turime ir verslo kelionių į Rygą ar Taliną, kurių tikslas – bendri darbo susitikimai su kolegomis, pasikeitimas patirtimi, komandos formavimas.

Bent kartą per metus turime tradicinę visos „Novaturo“ įmonių grupės darbuotojams skirtą šventę, kurios tikslas – susitikti kolegas, pabendrauti, kartu turiningai praleisti laiką ir, žinoma, pailsėti. Iki pandemijos turėjome „Novaturiadų“, kurios vykdavo kitose šalyse, pvz., Egipte. Nors pandemijos metu turėjome ribotas galimybes keliauti ir organizuoti bendrus visų kolegų susitikimus, pamažu grįžtame prie mūsų tradicijų. Nes komandinis darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas yra viena iš mūsų puoselėjamų vertybių.

Ar keliaujate komandomis, didesnėmis grupėmis į renginius, darbostogas ir pan.?

Su pirkimais dirbantys darbuotojai yra atsakingi už tam tikrus regionus, atostogų kryptis – tai skirtingos Europos šalys ir regionai, Azija, Afrika, Lotynų Amerika ir kt. Tad ir keliaujam dažniausiai po vieną į savo kuruojamus regionus. Tačiau kryptyje tikrai neleidžiame laiko vieni – vietiniai partneriai nuodugniai supažindina mus su visomis savo šalies, regiono kultūrinėmis subtilybėmis, vietiniais kulinariniais stebuklais, naktiniu kurortų gyvenimu, bendra turizmo infrastruktūra bei viešbučių pasiūla.

Tiesa, kai užsienyje vyksta didelės ir svarbios turizmo parodos, siunčiame visą darbuotojų delegaciją, nes turizmo rinka labai dinamiška ir svarbu nuolat sekti naujienas, kaupti ir atnaujinti kontaktus.

Natūralu, kad būdami kelionių organizatoriumi, savo darbuotojams galime užtikrinti darbostogų galimybę Europos Sąjungos šalyse, taip pat tose šalyse, į kurias organizuojame užsakomuosius skrydžius. Į darbostogas dažniausiai kolegos važiuoja po vieną.

Pagal kokius kriterijus renkatės keliones, jei vyksta „Novaturo“ darbuotojų grupė?

Kriterijus padiktuoja kelionės tikslai, todėl jie yra svarbiausi pasirenkant tinkamas keliones. Infoturai – pagal iš anksto numatytą planą, siekiant pamatyti ir pažinti kryptį, kurią siūlome mūsų klientams. Jei tai darbostogos, pagrindiniai kriterijai – geras internetas, įkandama nuoma bei pragyvenimas, daug įdomios veiklos tiek siekiant pažinti šalį, tiek turiningai praleisti laiką po darbų.

Ar naudojatės partnerių, užsienio kelionių organizatorių, paslaugomis?

Taip, kadangi organizuodami keliones mūsų klientams kasdien dirbame su partneriais užsienyje, keliaudami patys ar planuodami mūsų pačių atostogas taip pat pasikliauname jų pagalba. Dirbame su tikrais profesionalais ir visiškai pasitikime jais.

Organizuodami infoturus visą programą konkrečioje kelionės kryptyje deriname su partneriais. Tokiu būdu gauname pilną paslaugų paketą, geresnius apgyvendinimo variantus, o taip pat ir mums labai svarbią patirtį bei žinias apie šalį.

Kas jums, specialistams, svarbiausia renkantis kelionių organizatorių: patirtis rinkoje, kitų klientų atsiliepimai, savo asmeninė patirtis, paslaugų paketas, kaina?

Kadangi mes patys esame kelionių organizatorius, keliones ne tik mūsų klientams, bet ir mūsų darbuotojams organizuojamės patys. Tačiau besirenkantiems kelionių organizatorių, rekomenduotume atkreipti dėmesį į patirtį rinkoje, patikimumą. Lietuvos rinka jau ne vieną kartą patyrė vieno ar kito naujo kelionių organizatoriaus atėjimą ir išėjimą. Patirtis rinkoje daug pasako apie kelionių operatoriaus veikimo principus, o taip pat parodo, kurie rinkoje esantys operatoriai yra patikimi. Be abejo, renkantis kelionių organizatorių, rekomenduotume atsižvelgti ir į kitų klientų patirtis, jų atsiliepimus, o taip pat – siūlomų paslaugų paketų išskirtinumus bei, žinoma, konkurencingas kainas.

Kokios įsimintiniausios kolektyvo, grupių, komandų kelionės?

Kad ir kaip norėtume, kad kelionėse viskas visada vyktų pagal planą, vis tik įsimintiniausios būna tos kelionės, kuriose įvykiai pasisuka netikėtai. Kartą per Pirkimų departamento komandiruotę Turkijoje, Antalijos regione, mus užklupo ypač smarki tropinė liūtis, gatvėse sustojo eismas, „plaukiojo“ iki stogų apsemti automobiliai, buvo laikinai neteikiamos kai kurios paslaugos viešbučiuose. Kelionės grafikas susijaukė, tačiau įspūdžių pasisėmėme ligi soties, o tuo pačiu įsitikinome, kaip puikiai mūsų partneriai tvarkosi netikėčiausiose situacijose.

Kiekvienos kelionės sėkmė priklauso nuo kolektyvo požiūrio, lūkesčių ir brandos. Su tinkamu nusiteikimu net didžiausi nesklandumai gali virsti smagia patirtimi ir nuotykiais.

Ar yra kelionių, kurias kartojate, dėl kokių priežasčių?

Kiekvienas keliautojas anksčiau ar vėliau atranda savo ramybės kampelį, kuriame gali užsiimti savo mėgstama veikla. Vienam tai gali būti laipiojimas uolomis Madeiroje, kitam – poilsis Egipto saulėje, kurios žiemą ypač trūksta mūsų gimtojoje Lietuvoje. Daliai mano kolegų būtent Egiptas yra ta kryptis, kurios vis negana: geras kainos ir kokybės santykis, nerealios dykumos bei puikus oras.

Dalis „Novaturo“ darbuotojų, ypač įmonėje dirbančių ilgiau, yra aplankę daugybę šalių, kai kuriose pabuvoję ir po keletą kartų. Yra kolegų, kurie mėgsta sugrįžti į tas pačias vietas, dar giliau patyrinėti, pažinti ar tiesiog vakarieniauti vis toje pačioje tavernoje, kur gurkšnojant vyną galima smagiai padiskutuoti su šeimininku, jau tapusiu bičiuliu. Kiti kolegos tarsi pilotai bandytojai nuskris į visas naujausias kryptis ir pirmieji ištyrinės mažai žinomus, dar neišpopuliarėjusius kurortus.

Kokios kelionės jus geriausiai „atjungia“ nuo darbų, „pravėdina“ galvą, atpalaiduoja ir sustiprina?

Kiekvienam savo. Yra kolegų, adrenalino fanatikų, kurie renkasi išimtinai aktyvias pramogas ir per atostogas keliauja į tuos kurortus, kur galima užsiiminėti įvairia aktyvia veikla, pvz., vandens sportu, nardymu. Kiti, atvirkščiai, mėgsta išsitiesti ant smėlio, pasimėgauti saule ar išsimaudyti šiltoje jūroje.

Pastebime, kad ne tik „Novaturo“ klientai, bet ir darbuotojai vis dažniau įprastas poilsio kryptis Europoje keičia į egzotiškas atostogas Tailande, Indonezijoje, Indijos vandenyno salose, Centrinėje Amerikoje. Ilga kelionė į kitą pasaulio kraštą, egzotiška gamta, nepažinta kultūra, nepatirti skoniai geriausiai „atjungia“ nuo darbų, „pravėdina“ galvą.

Žiemą nemažai kolegų slidinėja kartu su šeima, vaikais, kasmet išbandydami vis kitas trasas Italijoje, Prancūzijoje, Andoroje. Ir žinoma, šeimas su vaikais labai vilioja didžiuliai vandens pramogų parkai, viešbučiai, kur tėvai, palikę vaikus džiaugtis jiems skirtomis pramogomis, gali bent kurį laiką pasimėgauti atostogomis dviese.

Taigi, visos vietos yra tinkamos poilsiui, jei jose gali atsiriboti nuo kasdieninių darbų, rūpesčių, rutinos, pakeisti aplinką. O jei kelionė komandinė, į kurią vykstama kartu su kolegomis – galimybė pabūti kartu ne darbinėje aplinkoje, kartu spręsti iššūkius, kurie nesusiję su darbu, atsipalaiduoti, aplinkos pakeitimas, prigimtinis žmogaus smalsumas, noras pažinti kažką naujo kuria bendrą patirtį ir tvirtina tarpusavio ryšius.

Ką duoda verslui bendras komandos poilsis ar išvyka užsienyje, išvažiuojamieji (išskrendamieji) posėdžiai?

Iš kelionių visuomet parsivežame puokštę įspūdžių ir nuotykių, o niekas labiau nesutvirtina kolektyvo, nei drauge patirti nuotykiai. Kolegoms geriau pažįstant vieniems kitus – ne tik įprastoje biuro aplinkoje, bet ir keliaujant – tvirtėja tarpusavio ryšiai, atsiskleidžia savybės, kuriomis kolegos gali papildyti vieni kitus, stiprėja komanda.

Darbuotojai, turėdami galimybę derinti profesinio ir asmeninio gyvenimo poreikius, kurią suteikia darbostogos, jaučia, kad jų poreikiai yra svarbūs darbdaviui, jaučiasi vertinami, tad ir labiau motyvuoti. Tuo pačiu didėja darbuotojų įsitraukimas bei lojalumas. Todėl tai investicija, kuri atsiperka su kaupu.

Aplinkos pakeitimas paprastai teigiamai veikia ir kūrybingumą, todėl dažnai strateginės sesijos kitoje aplinkoje būna gerokai įdomesnės ir produktyvesnės.

Kokių patarimų, remdamiesi savo patirtimi, poreikiais ir lūkesčiais, turėtumėt bendrovėms, kurios planuoja kolektyvo keliones?

Nedelskite. Kuo labiau lauksite, tuo mažiau pasirinkimo galimybių turėsite. Planuojamą kolektyvo kelionę geriausia užsisakyti iš anksto. Taip laimėsite geresnę kainą, rinksitės iš plačiausios pasiūlos, užsitikrinsite reikiamą skaičių vietų lėktuve bei norimus viešbučio kambarius, turėsite laiko suderinti smulkiausias detales viešbutyje, kad jūsų kolektyvo kelionė būtų kuo sklandesnė.

Patartume numatyti, apsibrėžti kelionės tikslą – tai, sakyčiau, svarbiausia planuojant kolektyvo bendras keliones. O jį turėdami drąsiai kreipkitės į kelionių organizatorių – profesionalą, kuris parinks tinkamiausią kelionės variantą: kryptį, viešbutį, pasiūlys sprendimus, atitinkančius kolektyvo lūkesčius.

Ir žinoma, su komanda dar iki kelionės pradžios galima sutarti dėl jos vidinių taisyklių, kad ir žaidimo forma, pavyzdžiui, visos išvykos metu nepamesti geros nuotaikos, pasiskirstyti užduotis, pareigas ir pan.