„Fazer“ parduoda savo gamyklas Rusijoje, kainą turi pasiūlyti pirkėjas

Vytauto Gaižausko nuotr.

Viena didžiausių kepyklų Rusijoje suomių „Fazer“, paskelbusi apie pasitraukimą iš šalies dėl karo Ukrainoje, parduoda savo gamyklas. Pasiūlymų parduoti verslą „Fazer“ yra sulaukusi dar pernai. Tačiau dabar potencialius pirkėjus baugina sunkiai įgyvendinama sąlyga – mokėti tektų valiuta į įmonės sąskaitą Nyderlanduose.

„Mes nematome kito sprendimo, kaip tik pasitraukti iš Rusijos. Rusijos veiksmai Ukrainoje yra agresijos aktas“, – teigia Christophas Vitzthumas, „Fazer“ grupės prezidentas ir generalinis direktorius, kurio pareiškimas publikuojamas bendrovės interneto svetainėje.

Kadangi Rusijos valdžios sprendimu, tiekimo saugumui svarbiose pramonės šakose veikiančioms įmonės neleidžiama mažinti gamybos, kol „Fazer“ kepyklų neperims naujas savininkas, jos tęsia darbą.

Pasak kommersant.ru šaltinių, Suomijos holdingas „Fazer“ keliems potencialiems pirkėjams pateikė pasiūlymą apsvarstyti galimybę įsigyti verslą Rusijoje. Jame teigiama, kad „Fazer“ Rusijoje investavo 300 mln. Eur, valdo tris gamyklas Sankt Peterburge ir vieną Maskvoje. Pačios bendrovės skaičiavimu, Sankt Peterburge ji užima 38% sektoriaus ir yra pagrindinė žaidėja. Maskvoje jos dalis sudaro 13%, o tai atitinka trečią vietą. „Fazer“ apyvarta Rusijoje 2021 metais siekė 157 mln. Eur ir sudarė 13% visų holdingo pardavimų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasiūlyme atskleidžiama, kad apie 70% „Fazer“ pajamų gaunama iš šviežios duonos pardavimo, likusią dalį sudaro šaldyti pusgaminiai. Beveik 85% produkcijos realizuojama prekybos tinkluose.

Kovo mėnesį holdingas pakeitė Rusijos padalinio pavadinimą iš „Fazer LLC“ į „Chlebnyj dom LLC“. Toks pakeitimas būtinas, norint verslą perduoti naujam savininkui, kad „Fazer“ prekės ženklo Rusijoje nebeliktų.

Šaltinių teigimu, potencialiems pirkėjams „Fazer“ nenurodo pageidaujamos turto vertės, tačiau kviečia juos įvardinti savo siūlomą kainą. Be to, sandoriui įvykus, „Fazer“ pageidauja, kad pinigai būtų perversti į Nyderlandų įmonės sąskaitą – Rusijos padalinys priklauso „Fazer Bakeries B.V.“. Todėl yra spėliojančių, kad „Fazer“ nesidomi pardavimu, o nori surinkti rinkos įvertinimus ir pademonstruoti, kad sandoris neįmanomas. Be to, Rusijos įmonėms pervesti užsienio valiutą į „nedraugiškos“ šalies banką būtų labai sudėtinga.

Vis tik, minimi ir tie, kurie galėtų susidomėti parduodamomis kepyklomis. „Fazer“ verslu dar pernai domėjosi ir stambūs jų konkurentai, ir nekilnojamojo turto vystytojai, ir agroverslo įmonės.

Pavyzdžiui, korporacijos „Bio-Ton“ (valdančios per 500.000 ha žemės ir duonos kepyklą Saratove) vadovai neslepia susidomėjimo dalyvauti derybose, jei jos bus teisėtos ir skaidrios.

„Fazer“ daug investavo į gamybinę bazę. O šiuo metu Rusijoje didelių kepyklų statybos projektai nuo nulio sunkiai įgyvendinami, įvertinant skolinto kapitalo kainą, riziką, susijusią su įrangos pristatymu, įrengimu ir kt.

Pasiūlymą nupirkti „Fazer“ turtą Sankt Peterburge prieš metus buvo pateikęs konditerijos kombinatas „Kolomenskoe“, bet tuomet „Fazer“ atsisakė derėtis.

Lietuvoje veikia UAB „Fazer Lietuva“, kurios akcininkė – „Fazer Bakeries“, Kauno kepykloje dirba 231 darbuotojas. Bendrovės apyvarta Lietuvoje pastaraisiais metais svyravo apie 18 mln. Eur.

Vytauto Gaižausko nuotr.