Kaunas ieško, kas už 5 mln. Eur pastatytų tiltą per Nemuną

Kauno miesto savivaldybė paskelbė ieškanti rangovo pėsčiųjų tilto per Nemuną statybai.

Ieškoma rangovo, kuris pagal parengtus techninį ir darbo projektus pastatytų vieną iš dviejų planuojamų salos tiltų – nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr.

Bendra pasiūlymo kaina neturi viršyti 5 mln. Eur (su PVM).

„Tuo atveju, jei bendra pasiūlymo kaina viršys nurodytą sumą, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų“, – rašoma dokumentuose.

Tiekėjų pasiūlymų laukiama iki lapkričio 6 d. Be kitų reikalavimų, savivaldybė ieško tokių įmonių, kurių vidutinė metinė „svarbiausių darbų apimtis per pastaruosius 5 metus buvo ne mažesnė kaip 2 mln. Eur (be PVM)“.

Tiltų projektą rengė UAB „Tec Infrastructure“ ir „Kild architektai“. Jų teigimu, tiltais siekiama į vieną sistemą sujungti Kauno centro vystymui ir plėtojimui svarbius objektus: istorinį Kauno miesto centrą, Nemuno salą, planuojamą Nacionalinį mokslo ir inovacijų centrą ir planuojamą M. K. Čiurlionio koncertų salę.

Taip pat siekiama „paskatinti palei upę išsidėsčiusių pramoninių teritorijų Aleksote bei žemutinėje Fredoje konversiją“.

Be šių, Kaunas taip pat ruošiasi statyti tiltą per Nemuną šalia santakos su Nerimi. Skaičiuojama, kad jo statyba gali kainuoti apie 30 mln. Eur.

O Nemuno saloje planuojama pastatyti nacionalinį mokslo ir inovacijų bei daugiafunkcį sporto centrus.

