„Maserati Levante Hybrid“: hibridinė ateitis pagal italus

„Maserati“ istorija prasideda nuo to, kai gamintojas nusprendė lenktynių trasoms skirtus variklius montuoti į vienus prabangiausių to meto automobilių. Praėjo daugiau nei šimtmetis, gerokai ištobulėjo technologijos, o „Maserati“ automobilių kuriamos emocijos išlieka tokios pačios. Tik šiandien jos draugiškesnės aplinkai.

Naujausias „Maserati“ hibridinis automobilis – gerokai atnaujintas SUV „Levante“. Jame sumontuotas 4 cilindrų 2 litrų variklis su 48 voltų hibridine sistema. Ji padeda susigrąžinti energiją lėtėjant ir stabdant. Taip pat hibridinis modelis yra lengvesnis nei kiti „Levante“ automobiliai su benzininiais arba dyzeliniais V6 varikliais. Nepaisant to, kad „Maserati Levante Hybrid“ suvartoja penktadaliu mažiau degalų nei benzininis variantas, savo dinamika ir galia hibridinis variklis jam nenusileidžia.

„Maserati“ kuriamos emocijos

Vis dėlto kurdami „Maserati Levante Hybrid“, italų inžinieriai galvojo ne tik apie variklio našumą. Jau daugiau nei šimtmetį „Maserati“ automobiliai pasižymi azartiškumu ir itališka meile vairavimui. Todėl lengvesnis variklis ir gale sumontuotos baterijos leido pasiekti beveik tobulą svorio balansą. Rezultatas – posūkiuose „Maserati Levante Hybrid“ leidžia labiau pasitikėti savo vairavimu ir greičiau reaguoja į vairuotojo komandas.

Naujasis „Maserati Levante Hybrid“ išvysto 330 AG, o maksimalus 450 Nm sukimo momentas pasiekiamas jau prie 2 250 sūkių per minutę. „Levante Hybrid“ varomas visais ratais, todėl gali pasigirti įspūdingomis dinaminėmis savybėmis. 100 km/val. greitį jis pasiekia per 6 sekundes, o maksimalus modelio greitis – 240 km/val. Nepaisant galios ir įspūdingų dinamikos skaičių, naujasis „Maserati Levante Hybrid“ visa tai pasiekia tvariai ir be didelių emisijų.

Nepaisant visiškai naujos variklio konstrukcijos, buvo išsaugotas unikalus „Maserati“ gausmas. Gamintojai atsisakė dažnai rinkoje naudojamos idėjos, kai variklio išmetimo garsas yra simuliuojamas per specialius garsiakalbius automobilio salone. Todėl „Maserati Levante Hybrid“ buvo pakeista išmetimo sistema ir sumontuoti specialūs rezonatoriai, kurie leido sukurti su niekuo nesupainiojamą „Maserati“ garsą. Juo galės mėgautis ne tik vairuotojas, bet ir aplinkiniai.

Technologiškas dizainas

Naujasis „Maserati Levante Hybrid“ jau iš tolo praneša apie savo sportinę prigimtį. Šį įspūdį sustiprina kupe automobilį primenantis siluetas ir masyvios grotelės su trišakio logotipu.

Pirmuosius „Levante Hybrid“ modelius bus galima užsisakyti su nauja trijų sluoksnių metalizuota spalva „Azzurro Astro“. Modelis atrodys išties magiškai, nes šešėlyje atrodys pilkas, o saulės šviesoje išryškės dangaus mėlynumo atspalvis. Ji komplektuojama per specialią „Maserati“ personalizavimo programą „Fuoriserie“. Automobilis taip pat išsiskiria kobalto mėlynumo išorės ir vidaus detalėmis, kurias galima pamatyti tik hibridiniuose modeliuose kaip, pavyzdžiui, „Maserati Ghibli Hybrid“. Ši spalva padeda paryškinti trigubas aušinimo groteles ant sparnų, stabdžių apkabas ir logotipą ant galinio statramsčio.

„Maserati Levante Hybrid“ salone ypatingą žinią apie naują erą atspindės mėlynos siūlės apmušaluose, naujas prietaisų skydelis ir jutiklinis ekranas. Tuo tarpu odinis sportinis vairas, aliumininės pavarų svirtelės po vairu ir galingi stabdžiai leis iš naujo suprasti, ką iš tikrųjų šiandien gali hibridiniai „Maserati“ modeliai.

Saugesnės kelionės bet kokiu oru

Naujausias „Maserati“ hibridinis modelis jau standartinėje komplektacijoje turi išmanią visų varančiųjų ratų sistemą Q4. Ši sistema buvo sukurta tam, kad „Levante Hybrid“, net esant prastam sukibimui, važiuotų kaip galiniais ratais varomas „Maserati“. Normaliomis sąlygomis Q4 sistema siunčia visą galią galiniams ratams, todėl automobilis pasižymi tobula „Maserati“ dinamika ir optimaliomis degalų sąnaudomis.

Tačiau jei dėl staigaus akseleratoriaus paspaudimo ar prasto sukibimo galiniai ratai prasisuka, Q4 sistema per 150 milisekundžių 50 proc. galios siunčia į priekinius ratus ir taip užtikrina maksimalų sukibimą bet kokiomis sąlygomis. Negana to, galios valdymo sistemos ir galinis mechaninis riboto slydimo diferencialas suteikia ypatingo pasitikėjimo posūkiuose, kai norisi važiuoti azartiškiau ir pasimėgauti „Maserati“ teikiamu vairavimo malonumu. Unikalus sprendimas šioje automobilių kategorijoje.

„Maserati Levante Hybrid” Vilniuje pasirodys jau šį rudenį, o su juos susipažinti galėsite oficialioje „Maserati Vilnius” atstovybėje.

