Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ parodys, ką gali moterys

„Airelle Besson Quartet“ (Prancūzija). Sylvain Gripoix / „Vilnius Mama Jazz“ nuotr.

Gegužės 25–28 d. Vilniuje, Valstybiniame jaunimo teatre, vyks tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz“. Judita Bartoševičienė, festivalio vadovė, sako, jog programos leitmotyvas – moterys džiaze – skirtingais rakursais skleisis visas keturias festivalio dienas.

Gegužės 25 d. festivalį atidarys viena ryškiausių savo kartos Norvegijos džiazo vokalisčių Beady Belle ir jos suburta grupė bei Danijos džiazo paveikslą formuojanti kompozitorė, grupių lyderė ir perkusininkė Marilyn Mazur.

Lietuvos džiazo publika Beady Belle (tikrasis dainininkės vardas – Beate S. Lech) yra girdėjusi – prieš 14 metų ji koncertavo festivalyje „Vilnius Mama Jazz“, o Beady Belle dar buvo ne jos vienos sceninis slapyvardis, o jos suburtos grupės pavadinimas.

2015 m. grupė „Beady Belle“ išsiskirstė. Kardinalius pokyčius vokalistės karjeroje pažymėjo Niujorke įrašytas bene labiausiai džiazinis albumas „On My Own“, įrašytas su pasaulinėmis džiazo žvaigždėmis Joshua Redmanu, Gregory Hutchinsonu ir Reubenu Rogersu. Taip prasidėjo naujoji Beady Belle era. 2018 m. ji išleido albumą „Dedication“, įkvėptą geriausių soulo ir ritmenbliuzo atlikėjų, nuo Stevie Wonderio ir Arethos Franklin iki Alicios Keys bei Lauryn Hill.

Beady Belle. R. Kongsro / „Vilnius Mama Jazz“ nuotr.

Pasak festivalio rengėjų, per tą laiką daug kas pasikeitė – Beady Belle pakeitė savo kūrybos ir karjeros trajektoriją, o pernai išleistu albumu „Nothing But The Truth“ paminėjo karjeros dvidešimtmetį. Nepakito viena – nuostabus balsas, aistra ir talentas kurti dainas, skleidžiančias šilumą ir švelnią melancholiją.

Dabar Beady Belle į Vilnių atvyksta su muzikantų grupe.

Antroji atidarymo koncerto viešnia – Lietuvos publikai irgi jau girdėta Marilyn Mazur, kuri, anot festivalio rengėjų, kūrybingų moterų frontą muzikos pasaulyje laiko ne vieną dešimtmetį. Jos vardas džiazo (ir ne tik) pasaulyje tariamas pagarbiai. Jos talentą pripažino ryškiausi džiazo atlikėjai, jos pavardė puikuojasi prestižinių muzikos festivalių, teatro salių afišose.

Niujorke gimusią, Danijoje gyvenančią M. Mazur festivalis pristato vardindamas jos įvertinimus – 2001 m. ji laimėjo vieną svarbiausių džiazo pasaulio prizų „Jazzpar“, pernai buvo apdovanota Vokietijos džiazo prizu kaip geriausia būgnininkė / perkusininkė. Marilyn išrinkta Švedijos Karališkosios menų akademijos nare, Danija jai yra skyrusi specialią valstybinę stipendiją už nuopelnus muzikai, o svarbiausias pasaulio džiazo žurnalas „Downbeat“ ne sykį ją išrinko geriausia perkusininke.

Marilyn Mazur. P. M. Abrahamseno / „Vilnius Mama Jazz“ nuotr.

Marilyn Mazur galima pristatinėti ir vardijant jos bendražygius, tarp kurių – žymiausi džiazo istorijos vardai. Marilyn buvo legendinio Mileso Daviso, Wayne‘o Shorterio, Jano Garbareko grupių narė. Besidominčiam džiazu vien to pakanka, kad suprastum, kokio ryškumo atlikėja ji yra.

Marilyn biografijoje – ir bendri darbai su Nielsu Henningu Orstedu Pedersenu, Eliane Elias, Norma Winstone, Dave‘u Liebmanu, Flora Purim ir kitais. Tačiau pastaruosius porą dešimtmečių ji daugiausia dėmesio skiria savo asmeniniams projektams, kurie dar labiau stiprina jos reputaciją.

Vilniuje M. Mazur atliks solo koncertą.

Ne vien moterys

Baigiamajame festivalio koncerte gegužės 28 d. žibės ne vien moterys. Tačiau pirmiausiai jos, ir tai yra Airelle Besson – prancūzų trimitininkė, kompozitorė ir dirigentė, grosianti su savo kvartetu. Išleidusi debiutinį albumą „Radio One“, atlikėja prestižiniuose Prancūzijos muzikos apdovanojimuose „Victoires du Jazz“ buvo išrinkta „Metų atradimu“. Dabar ji – viena ryškiausių Europos džiazo muzikančių.

Paryžiuje gimusi Airelle trimitu pradėjo groti septynerių, sykiu mokėsi groti ir smuiku. Pastebėję jos talentą, tėvai sudarė jai galimybes mokytis namie, kad mergaitė kuo daugiau laiko galėtų skirti muzikai. Kurį laiką Jungtinėje Karalystėje su šeima gyvenusi Airelle vėliau grįžo į Prancūziją, studijavo klasikinę muziką ir džiazą. Sorbonos universitete ji mokėsi muzikologijos, o galiausiai baigė mokslus Paryžiaus Nacionalinėje konservatorijoje, kaip geriausia kurso studentė. Tarp muzikantų, iš kurių ji sėmėsi meistriškumo paslapčių – ir legendinis JAV džiazo meistras Wyntonas Marsalis.

Tarp Airelle scenos partnerių – Tomas Harrellas, Jose Jamesas, Avishai Cohenas ir kiti. Negana to, ji žinoma ir kaip puiki aranžuotoja. Pavyzdžiui, ji prisidėjo prie žinomos britų elektroninio roko grupės „Metronomy“ albumo „Love Letters“, patekusio į Jungtinės Karalystės populiariausiųjų sąrašo dešimtuką. Per pastaruosius kelerius metus trimitininkė du sykius pelnė Django Reinhardto vardo apdovanojimą kaip geriausia Prancūzijos muzikantė – bet jokie titulai nedaro tokio įspūdžio, kaip galimybė jos grojimą išgirsti gyvai.

Uždarymo vakarą gros ir džiazo legenda vadinamas garsiausias Lietuvos perkusininkas Vladimiras Tarasovas, kuris papuoštų bet kurio festivalio programą. Pernai „Vilnius Mama Jazz“ festivalyje jis grojo su kolegomis iš Ukrainos – koncertas „We stand with Ukraine“ suvirpino ne vieno klausytojo širdį.

Per šiuos metus V. Tarasovas aktyviai koncertavo ir kūrė, vieno svarbiausių tarptautinių džiazo, eksperimentinės ir muzikos portalo „JazzWord“ kasmetinėje džiazo kritikų apklausoje buvo išrinktas geriausiu būgnininku, o šiemet „Vilnius Mama Jazz“ scenoje su Austrijos muzikantais – smuikininku Andreasu Schreiberiu, klavišininku Christophu Cechu bei bosinininku Peteriu Herbertu – atliks koncertą „Vladimir Tarasov's Austrian Circle“.

Gausybę įvertinimų pelnęs menininkas kartu su Viačeslavu Ganelinu ir Vladimiru Čekasinu 2017 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už Lietuvos džiazo mokyklos sukūrimą.

Tarp atidarymo ir uždarymo

Tarp „Vilnius Mama Jazz“ atidarymo ir uždarymo koncertų – kiti daug žadantys koncertai ir festivalio parengta visa puokštė veiklų.

Iš pirmųjų norisi paminėti Europos radijo džiazo orkestro koncertą 27-osios vakarą. Euroradijo orkestras Lietuvoje buriamas pirmą kartą, nors ši tradicija gyvuoja nuo 1965 m., kai Europos transliuotojų sąjungos (EBU) nariai sutarė kasmet deleguoti geriausius savo šalių džiazo muzikantus, sudaryti iš jų tarptautinį orkestrą ir paruošti naują programą, kurios įrašas būtų transliuojamas visoje Europoje ir už jos ribų.

Šiemet Euroradijo džiazo orkestro namais tapo Lietuva, jį sudaro aštuoniolika muzikantų iš Švedijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgo, Lietuvos, Vokietijos, Norvegijos, Austrijos, Prancūzijos, Latvijos, Slovėnijos, Estijos, Čekijos, Suomijos ir Kroatijos. EBU pasirinktas kompozitorius ir dirigentas Jievaras Jasinskis, trombonistas ir neabejotinai geriausias aranžuotojas Lietuvoje, pristatys naują savo siuitą „P(i)e(a)ce of Vilnius“.

Reiktų paminėti ir aštuonis nemokamus dieninius koncertus „Džiazo vitrinos“ scenoje, kurioje gros beveik penkios dešimtys Lietuvos ir Ukrainos muzikantų.

Platforma „Džiazo vitrina“ (Showcase Stage), skirta ne vien klausytis muzikos: joje muzikantai turi galimybę prisistatyti kviestiniams džiazo industrijos atstovams iš užsienio – muzikos kritikams, žurnalistams, džiazo festivalių prodiuseriams ir organizatoriams, klubų atstovams ir kt.

Į „Džiazo vitrinos“ sceną lips SNUS, tarptautinis džiazo ir improvizacinės muzikos sekstetas, grupės iš Ukrainos KINVA ir „IMAGOjazz“, Aistės Kalvelytės ir Juliaus Čepukėno duetas „Keista Bjauri Žuvis“, „Veronika ChiChi Quintet“, „Broken Glass 4tet“, „KJ Collective“, „Arkady Gotesman’s project Prayer“.

Visa „Vilnius Mama Jazz“ programa skelbiama čia.

