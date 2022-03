Geriausio filmo „Oskaras“ atiteko dramai „CODA“

Geriausio filmo „Oskaras“ įteiktas „CODA“ kūrėjams. Briano Snyderio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Nuotaikinga drama apie ekscentrišką kurčiųjų šeimą ir jų muzikalią girdinčią dukrą „CODA“ sekmadienį buvo apdovanota „Oskaru“ geriausio filmo kategorijoje.

Lady Gaga ir Liza Minnelli paskelbė, kad apdovanojimą gauna filmas, kuriame pasakojama apie kurčiųjų šeimoje augančią girdinčią paauglę Rubę, kuri bando derinti muzikines ambicijas ir savo šeimos priklausomybę nuo jos bendravimo su „girdinčiu“ pasauliu.

Keletą pagrindinių vaidmenų šiame filme atlieka kurtieji aktoriai.

Dėl geriausio filmo titulo 94-ojoje „Oskarų“ ceremonijoje, be kitų, varžėsi juostos „Šuns galia“ (The Power of the Dog), „Belfastas“ (Belfast) ir „Kopa“ (Dune).

Geriausio režisieriaus „Oskarą“ pelnė Jane Campion už savo tamsųjį vesterną „Šuns galia“, su kuriuo novatorė Naujosios Zelandijos kino kūrėja grįžo į Holivudą.

Per daugiau nei 90 metų skaičiuojančią ceremonijos istoriją ji tapo tik trečiąja moterimi, gavusia geriausio režisieriaus statulėlę.

Šioje kategorijoje ji varžėsi su Kennethu Branaghu, pristačiusiu jo autobiografija iš dalies paremtą filmą „Belfastas“, Ryusuke Hamaguchi, sukūrusiu juostą „Drive My Car“, Paulu Thomas Andersonu, nominuotu už dramą „Saldymedžio pica“ (Licorice Pizza), ir Stevenu Spielbergu, sukūrusiu miuziklo perdirbinį „Vestsaido istorija“ (West Side Story).

Geriausia aktore pripažinta Jessica Chastain už televizijos evangelistės vaidmenį filme „Tamės Fei akys“ (The Eyes of Tammy Faye), geriausiu aktoriumi – Willas Smithas už teniso žvaigždžių seserų Williams tėvo ir trenerio vaidmenį filme „Williams metodas“ (King Richard).

Pagerbta Ukraina

Per „Oskarų“ teikimo ceremoniją Holivudo garsenybės tylos minute išreiškė paramą „Ukrainos žmonėms, šiuo metu susiduriantiems su invazija, konfliktu ir žala savo pačių teritorijoje“.

„Nors kinas yra svarbus būdas išreikšti žmogiškumą konflikto metu, tikrovė ta, kad milijonams šeimų Ukrainoje reikia maisto, medicininės priežiūros, švaraus vandens ir skubios pagalbos“, – buvo rašoma skaidrėse, rodytose per apdovanojimų ceremoniją.

„Ištekliai yra riboti, o mes, kaip pasaulinė bendruomenė, galime padaryti daugiau“, – priduriama jose.

