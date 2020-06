Žemėlapyje - 31 vieta šaltibarščių degustacijoms

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šaltibarščiai su grietinės, burokėlių ledais ar agurkų šerbetu, pagardinti aviečių alumi, mėsa, sūriu, šaltibarščių tortas bei salotos – skelbiamas populiariosios lietuviškos šaltos sriubos interpretacijų žemėlapis.

Jame sužymėtos 31 maitinimo įstaiga Lietuvoje, kurios siūlo savitas šaltibarščių variacijas. Sykiu žemėlapio sudarytojai – Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ – nurodo vietas, kur galima rasti, jų nuomone, skaniausius tradicinius šaltibarščius.

„Lietuviai neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų ir vis dažniau leidžiasi į keliones, kurių tikslas – paragauti kažką naujo ir įdomaus. Tai parodė ir mūsų pernai išleistas didelio populiarumo sulaukęs „GASTROliavimo po Lietuvą gidas“, – pranešime cituojama Gerda Butkuvienė, „Keliauk Lietuvoje“ turinio projektų vadovė.

Skaninti ir mėsa

Kiekvienuose namuose ši šalta sriuba ruošiama savaip – vieni jų neįsivaizduoja be kefyro, kiti – be grietinės, kai kas į juos šliūkšteli acto, arba gamina be burokėlių.

Teigiama, jog LDK didikai svečius po tolimos kelionės sutikdavo būtent su šaltibarščiais. Pirmąkart paminėti daugiau nei prieš 300 m., jie vadinti mėgstamiausia lietuvių sriuba. Pasakojama, jog seniau jie buvo gardinami vėžių uodegėlėmis, žvėriena arba žuvimi. Beje, tokių šaltibarščių – su vėžių uodegėlėmis, ir dabar galima paragauti Šakių rajone arba Panevėžyje, su mėsa – Klaipėdos rajone.

Neįprastų šaltibarčių žemėlapį „Keliauk Lietuvoje“ sudaryti padėjo turizmo informacijos centrai, atrinkę įdomiausias savo kraštų interpretacijas.

„Šaltibarščių žemėlapis yra platesnės „Keliauk Lietuvoje“ vykdomos kampanijos dalis – šiuo metu skiriame daug dėmesio gastronominiam turizmui ir vystome įvairius projektus, orientuotus tiek į vietos, tiek į užsienio turistus.“, – sako G. Butkuvienė.

Pasaulyje populiarus gastronominis turizmas svarbus ir Lietuvoje, nes čia atvykstantys užsienio turistai ieško ne tik dėmesio vertų lankytinų vietų, bet ir patirčių, per kurias galima susipažinti su vietos kultūra. Lietuviškos virtuvės tyrinėjimas šiuo metu yra populiariausia turistinė veikla – 84% į Lietuvą atvykstančių keliautojų teigia, kad viešnagės metu ragauja vietinius patiekalus bei gėrimus.

„Keliauk Lietuvoje“ užsienio svečiams ruošia įvaizdinę kampaniją, kurios centre – būtent šaltibarščiai. Be to, kuriami ir teminiai gastronominio turizmo maršrutai po visus šalies regionus.