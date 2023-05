Tina Turner – tiesiog geriausia

Tina Turner atsisveikinimo turo koncerte „Twenty Four Seven“, 2020 m. Rose Prouser („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Vėlų gegužės 24-osios vakarą pasaulio žiniasklaidą apskriejo žinia, jog mirė 83-ejų Tina Turner. Rokenrolo karalienės hitai – „The Best“, „Private Dancer“, „What's Love Got to Do With It“ iki šiol skamba ir įvairiausiais kanalais visame pasaulyje, ir, neabejotinai, dažno mūsų ausyse.

„Niekas neįsivaizduoja, kaip pavargau nuo dainavimo ir šokių, – baigusi muzikinę karjerą yra sakiusi T. Turner. – Tai viskas, to užtenka. Einu namo.“ Dainininkė po sunkios ligos mirė Šveicarijoje, savo namuose.

Scenoje – 50 metų

Daugiau nei prieš pusę amžiaus T. Turner išgarsėjo kaip dueto „Ike & Tina Turner“ vokalistė.

1956 m. Tina, tuomet Anna May Bullock, susipažino su savo būsimu vyru Ike Turneriu per jo grupės „Kings of Rhythm“ koncertą ir netrukus pradėjo koncertuoti drauge.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



1960 m. jų pirmasis hitas „A Fool in Love“ pateko į popmuzikos topus. Vėliau sekė dar keli sėkmingi singlai – „It's Gonna Work Out Fine“, „River Deep, Mountain High“, „Proud Mary“. Pirmąjį „Grammy“ 1972-aisiais T. Turner irgi gavo kaip dueto narė – už originalų „Creedence Clearwater Revival“ dainos „Proud Mary“ koverį.

Ike ir Tina Turner. „Globe Photos“ / ZUMAPRESS / „Scanpix“ nuotr.

T. Turner toliau populiarėjant, jos vyras Ike perėmė grupės finansinius reikalus, sudarinėjo kontraktus bei koncertinių turų grafikus. Netrukus prasidėjo nesutarimai šeimoje. Ike pradėjo piktnaudžiauti narkotikais ir smurtauti. Nesutarimai atsiliepė grupės finansiniams reikalams. Pagaliau po dar vieno Ike smurtavimo atvejo prieš pat koncertą 1976 m. Dalase Tina pabėgo nuo vyro.

Tina Turner ir Ike'as Turneris, 1975 m. Horst Rudel Ludwigsburg / „Scanpix“ nuotr.

Tinos ir Ike keliai išsiskyrė 1978-aisiais. 1986 m. išleistoje autobiografinėje knygoje ji aprašė ilgus metus trukusį vyro smurtą. Superžvaigždė atvirai pasakojo apie prievartą, kurią patyrė iš buvusio vyro per jų santuokinę ir muzikinę partnerystę – mėlynes paakiuose, praskeltas lūpas, sulaužytą žandikaulį, kitus sužalojimus, dėl kurių ne kartą vyko į greitosios pagalbos skyrių.

„Tinos istorija yra ne aukos, o neįtikėtino triumfo istorija“, – apie T. Turner rašė dainininkė Janet Jackson žurnalo „Rolling Stone“ numeryje, kuriame T. Turner užėmė 63 vietą 100 geriausių visų laikų atlikėjų sąraše.

1991 m. Rokenrolo šlovės muziejus (The Rock & Roll Hall of Fame) Ike ir Tiną Turnerius įtraukė į savo gretas ir pavadino „vienais įspūdingiausių gyvų pasirodymų istorijoje". I. Turneris mirė 2007 m.

Solinė karjera

Kai Tina ryžosi pradėti solinę karjerą, mažai kas tikėjo, kad vieniša juodaodė moteris gali ką nors pasiekti scenoje septintojo dešimtmečio Amerikoje. Vis dėlto jos galingas, prikimęs vokalas ir ypatingas (kitų vadintas ekcentrišku) kūno sudėjimas neilgai trukus jai pelnė rokenrolo karalienės vardą.

1980 m. ji susipažino su Rogeriu Daviesu, australų muzikos vadybininku, kuris „prižiūrėjo“ ją tris dešimtmečius. Tai lėmė, kad pirmasis T. Turner solinis albumas – „Private Dancer“, išleistas 1984 m., visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 20 mln. egzempliorių, o albumo dainos pelnė tris „Grammy“ statulėles.

1984-ųjų singlas „What's Love Got to Do With It“ tapo ne tik didžiausiu T. Turner hitu, bet ir jos pasaulinio muzikinio palikimo dalimi.

Tina Turner ir Lionelis Richie „Grammy“ apdovanojimuose, 1985 m. RAP / MPI / „Capital Pictures“ / „Scanpix“ nuotr.

Per savo karjerą ji laimėjo aštuonias „Grammy“ statulėles, vieną iš jų – už ypatingus kūrybinius laimėjimus. Šis apdovanojimas jai buvo įteiktas 2018-aisiais.

Daugumą T. Turner atliekamų hitų parašė kiti, tačiau savo balsu, kurį „New York Times“ pavadino „vienu savičiausių popmuzikos instrumentų“, ji įkvėpė jiems gyvybę.

Mickas Jaggeris ir Tina Turner Rokenrolo šlovės muziejuje, 1989 m. „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

T. Turner ne kartą koncertavo su Micku Jaggeriu iš grupės „Rolling Stones“ ir sakė, kad visada buvo jį įsimylėjusi. Sužinojęs apie jos mirtį, savo „Twitter“ paskyroje M. Jaggeris parašė:

„Esu labai nuliūdęs dėl nuostabios draugės Tinos Turner mirties. Ji buvo nepaprastai talentinga atlikėja ir dainininkė. Ji buvo įkvepianti, šilta, linksma ir dosni. Ji man labai daug padėjo, kai buvau jaunas“.

Kitas artimas Tinos draugas buvo Davidas Bowie. Jis pakvietė ją duetu padainuoti titulinę savo albumo „Tonight“ dainą, ji atsakė pakviesdama jį kaip „ypatingą svečią“ į savo koncertinį turą „Private Dancer“.

Europoje

1985 m. T. Turner susipažino su vokiečių muzikos vadybininku Erwinu Bachu, kuris tapo jos partneriu. 1988 m. pora persikėlė į Londoną, vėliau įsigijo namą Šveicarijoje, kur gyveno iki šiol. Atsisakiusi Amerikos pilietybės, T. Turner tapo Šveicarijos piliete.

Ir toliau aktyviai koncertavo. 1988 m. jos koncertas Rio de Žaneire sutraukė 180.000 klausytojų – iki šiol tai yra viena didžiausių vieno atlikėjo koncertų auditorijų.

Tina Turner ir Erwinas Bachas, 2007 m. Miro Kuzmanovic („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

1990 m. dainininkė išleido garsiuosius hitus „The Best“ ir „I Don't Wanna Fight“, o jos koncertinis turas „Wildest Dreams World Tour“ tapo vienu didžiausių per muzikos istoriją.

Dešimtąjį dešimtmetį T. Turner išleido du studijinius albumus, kurie buvo labai gerai parduodami, ypač Europoje, 1995 m. įrašė bondiados filmo „Auksaplaukė“ (GoldenEye) teminę dainą.

2000-aisiais ji surengė atsisveikinimo turą, tačiau po devynerių metų, būdama 69-erių, vėl surengė gastroles, kuriomis paminėjo 50-ies metų muzikinės veiklos sukaktį.

2013 m. T. Turner ištekėjo už Erwino Bacho. Netrukus po santuokos ją ištiko insultas. Vėliau E. Bachas išgelbėjo jai gyvybę, padovanojęs vieną inkstą.

Tina Turner atsisveikinimo turo koncerte „Twenty Four Seven“, 2020 m. Rose Prouser („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.