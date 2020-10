Pažangios energijos ambasadoriumi tapo „Vilniaus apšvietimas“

Spalio 14 d. vykusioje konferencijoje „Išmani Lietuva“ ant scenos lipo ne tik renginio pranešėjai. Apdovanojimą atsiėmė įmonė UAB „Vilniaus apšvietimas“, kuri pirmoji Baltijos šalyse modernizuoja viso miesto apšvietimo tinklą.

„Išmani Lietuva“ – idėjų ir progreso konferencija, kelianti tikslą surasti Lietuvos visuomenėje vykstančius pozityvius pokyčius, paviešinti Lietuvos pažangą mokslo, technologijų, verslo, visuomenės, švietimo srityse bei įkvėpti dar didesnius pokyčius.

Renginio partneris – ESO Pažangios energijos klubas, vienijantis įmones, efektyviu energijos vartojimu prisidedančias prie švaresnės ateities kūrimo. Viena iš klubo narių – UAB „Vilniaus apšvietimas“ – deklaravo nuo modernizavimo pradžios sutaupiusi apie 6943 MWh energijos. Už tokį pasiekimą ir pažangius sprendimus, taikomus savo veikloje, bendrovė buvo įvertinta ESO Pažangios energijos klubo apdovanojimu.

„Džiaugiamės, galėdami ESO Pažangios energijos klube sutelkti daugiau nei 200 įmonių, kurios įneša savo indėlį kuriant mūsų visų švaresnę ateitį ir šia patirtimi dalijasi su visuomene. UAB „Vilniaus apšvietimas“ ne tik per metus deklaravo sutaupiusi daugiausiai elektros energijos, bet ir miesto apšvietimui naudoja tik žalią energiją“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo Renaldas Radvila, ESO Paslaugų tarnybos direktorius.

Išmaniame mieste – išmanus apšvietimas

„Ši nominacija labai džiugina, kaip ir projekto rezultatai, kurie, noriu pabrėžti, dar tik įpusėjo. Džiaugiamės, kad UAB „Vilniaus apšvietimas“ gali prisidėti prie estetiško, ekonomiško, ekologiško bei modernaus Vilniaus miesto apšvietimo kūrimo“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė Sigitas Mocevičius, UAB „Vilniaus apšvietimo“ direktorius.

Savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Vilniaus apšvietimas“ jau beveik 70 metų teikia miestui kokybiškas apšvietimo elektros tinklų priežiūros, aptarnavimo, remonto paslaugas.

2019 metais ji pradėjo Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektą, laikomą pirmuoju tokio masto projektu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Per 3 metus sostinėje bus pakeisti visi 40 688 natrio ir metalohalido šviestuvai, dalis atramų, gembių, paklota 85 km elektros kabelio, sumontuota beveik 500 maitinimo spintų. Visą sostinės gatvių apšvietimą valdys kompiuterizuota nuotolinio apšvietimo stebėsenos, valdymo ir kontrolės sistema, leidžianti stebėti kiekvieną gatvėje esantį gatvės šviestuvą, reguliuoti šviesos intensyvumą per atstumą, realiu laiku gauti visą reikiamą informaciją, išjungti ir įjungti gatvės ir kiemų šviestuvus nuotoliniu būdu.

„Tvarumo užtikrinimas ir efektyvus energijos vartojimas – viena strateginių bendrovės krypčių. Pritaikius kompleksinius energiją tausojančius inžinerinius sprendimus ir pilnai modernizavus miesto apšvietimą, išlaidos elektrai sumažės perpus, pagerės miesto gatvių apšviestumo lygis bei kokybė, sumažės anglies dioksido išmetimas į aplinką, miestas taps saugesnis ir jaukesnis, draugiškesnis. Vilnius nušvis naujai – bus gyvas tiek dieną, tiek naktį“, – kalba S. Mocevičius.

Šiuo metu sėkmingai modernizuota jau daugiau nei pusė miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų. Pirmieji rezultatai jau matyti ir akivaizdu, kad šiuolaikiškos ir energiją efektyviai naudojančias technologijos atsiperka: dėl naujų ekonomiškų šviestuvų galingumo ir juose integruotos pritemdymo funkcijos elektros energijos sąnaudos sumažėjo. Pilnai modernizavus miesto apšvietimą išlaidos elektrai turėtų sumažėti perpus – bus sutaupoma apie 11,7 mln. kWh elektros energijos arba daugiau kaip 1 mln. Eurų per metus. Be to, į atmosferą išmetamų dujų kiekis sumažės kone 8 000 tonų.

„Esame labai patenkinti projekto valdymu ir jo kokybe. Geriausias įvertinimas visada yra vilniečių teigiami atsiliepimai ir jų gyvenimo kokybė. Bet nepaprastai džiugu ir kai įvertina profesionalai iš šalies – tai gera paspirtis mums judėti toliau ta kryptimi. Manau, šioje srityje laukia dar ne vienas apdovanojimas“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.