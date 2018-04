Vadovui priteisė atlyginti 142.000 Eur žalą – nepadėjo ir turto vertinimas

Teismas buvusiam įmonės vadovui priteisė atlyginti kreditoriams padarytą žalą, nes jis per pigiai pardavė kelis NT objektus. Gerėjant vadybos kontrolei, institucijų darbui, rizika, kad vadovams kils atsakomybė ką nors pardavus per pigiai ar nupirkus per brangiai, Lietuvoje didėja, net jeigu jie kartu yra ir verslo savininkai.