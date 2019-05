Estai gerokai sumažins akcizus svaigalams

Nuo šio vidurvasario Estijoje turėtų ketvirtadaliu sumažėti akcizai visiems alkoholiniams gėrimams. Tikimasi, kad tai panaikins estų „alkoturizmą“ į kaimyninę Latviją, kur akcizai pastaruoju metu buvo kur kas mažesni, bet dabar susilygins.

Naujoji, tik prieš mėnesį dirbti pradėjusi premjero Jurio Rato vadovaujama Estijos vyriausybė sutiko su į valdančiąją koaliciją įeinančios populistinės partijos EKRE pasiūlymu nuo š. m. liepos 1 d. akcizą visiems alkoholiniams gėrimams – ir stipriems, ir silpniesiems – sumažinti 25%.

Tokį įstatymo projektą Estijos Riigikogu (parlamente) visų trijų valdančiųjų partijų atstovų vardu įregistravo EKRE frakcijos lyderis Siimas Pohlakas. Pirmadienį Estijos vyriausybė sutarė dėl svarbiausių 2020–2023 m. biudžetų formavimo principų ir šiame kontekste pritarė pasiūlymui jau šiemet nuo liepos sumažinti alkoholio akcizus.

EKRE atstovas aiškina, kad mažinant viso alkoholio akcizus yra „siekiama apriboti tarpvalstybinę prekybą ties Estijos pietiniu pasieniu“. Mat Latvijoje alkoholio akcizai yra gerokai mažesni nei Estijoje. Sumažinus juos svaigalų akcizai ir kainos abejose valstybėse turėtų susilyginti.

Be to, sumažinus alkoholiniams gėrimams taikomus mokesčius apsipirkti į Estiją, kaip tikimasi, vėl patrauks didesni kiekiai suomių turistų, kurių gerokai sumažėjo pastaraisiais metais, kai estams smarkiai pabrangino svaigalus. Alkoholio prekyba Suomijoje yra apribota valstybinio monopolio, be to, jam uždėtas dar didesnis akcizas nei taikomas Baltijos valstybėse.

Lietuvoje alkoholio akcizai yra panašūs į taikomus Latvijoje. Nuo š. m. kovo 1 d. ir Lietuvoje, ir Latvijoje jis buvo pakelti apie 10–15%.

Martinas Helme, Estijos finansų ministras, skaičiuoja, kad drastiškai sumažinus alkoholio akcizą gėrimų suvartojimas šalyje padidės ne daugiau kaip 5%. Bet šalies Socialinės apsaugos ministerija, atsakinga ir už sveikatos reikalus, baiminasi, kad laukia kur kas liūdnesnės pasekmės visuomenės sveikatai.

Estijos vyriausybė atkreipia dėmesį, kad nors nominaliai svaigalų apmokestinimas nuo š. m. liepos sumažės 25%, parduodamų alkoholinių gėrimų kainos dar kurį laiką bus panašios į dabartines, nes prekybininkai tebeturi nemenkas dabartiniu akcizo lygiu apmokestinto alkoholio atsargas. Prognozuojama, kad ne anksčiau kaip po mėnesio ar dviejų kainos sumažės.