Seimas narsto biudžetą, atmetęs opozicijos siūlymą jo nesvarstyti

Seimas ketvirtadienį svarsto kitų metų biudžeto projektą, valdantiesiems atmetus opozicijos pasiūlymus „dėl krizinių reiškinių viešajame sektoriuje“ atidėti svarstymą ir ieškoti papildomų lėšų švietimui bei kitoms biudžetinėms sritims.

Privalo svarstyti

Opoziciniai konservatoriai Seimo posėdžio pradžioje pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti kitų metų biudžeto projektą, nes, pasak parlamentarės Irenos Degutienės, „situacija viešajame sektoriuje yra krizinėje padėtyje, visuomenėje tvyro įtampa, todėl Vyriausybę pirmiausia reikia įpareigoti derėtis su streikuojančiais mokytojais ir nuraminti aistras“.

Valdančiųjų valstiečių-žaliųjų atstovas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas paprieštaravo biudžeto svarstymo išbraukimui iš darbotvarkės, bet „nuraminant aistras“ pasiūlė į ją įtraukti įstatymą, kuriuo kitų metų parlamentinės išlaidos mažinamos 29%, „nes jeigu šis pasiūlymas nebūtų priimtas ir įvyktų toks parlamentinių išlaidų padidėjimas, tokio žingsnio, aišku, nesuprastų nei mokytojai, nei visa visuomenė“.

Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas, informavo, kad pagal galiojančius įstatymus biudžetas privalo būti svarstomas šio ketvirtadienio posėdyje, todėl parlamentarams nepasiūlė balsuoti opozicijos pasiūlymo. Tuo metu valdančiųjų siūlymui svarstyti parlamentinių išlaidų mažinimą buvo pritarta.

Pasiūlyta rezoliucija

Be to, pritarta opozicijos pasiūlymui ketvirtadienį apsvarstyti jos parengtą rezoliucijos projektą „Dėl 2019 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projekto ir kritinės padėties Lietuvos viešajame sektoriuje“. Tačiau ar svarstyti, ar atmesti šią rezoliuciją Seimas svarstys tik vakarop – po to, kai aptars patį biudžetą bei jį lydinčius įstatymus.

Po visų diskusijų dėl dienos darbotvarkės patvirtinimo į Seimo tribūną buvo pakviestas Vilius Šapoka, finansų ministras. Jis gina Vyriausybės poziciją Seimui antrą kartą svarstant 2019 m. valstybės biudžeto projektą. Biudžeto priėmimas numatytas gruodžio 11 d.

Parlamentarai ketvirtadienį aptaria Vyriausybės pakoreguotą projektą, kuris nelabai skiriasi nuo pirminio varianto. Vyriausybė siūlo skirti papildomų lėšų savivaldybių biudžetams ir pedagogų atlyginimams. Pernai po savivaldybių priekaištų koreguodama biudžetą, Vyriausybė taip pat papildomai ieškojo lėšų savivaldybėms bei medikų algoms.

Tęsinys po grafiku

[infogram id="d20b6423-a7d6-4a83-b578-5d30a5f92c1f" prefix="Es1" format="interactive" title="2019 m. biudžeto išlaidų pasiskirstymas"]

Numatytas 0,4% viešųjų finansų perteklius

Planuojamos kitų metų valstybės biudžeto pajamos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, siekia 10,59 mlrd. Eur, išlaidos – 11,696 mln. Eur. Valstybės biudžeto deficitas – 1,106 mlrd. Eur, bet visų viešųjų finansų kitąmet, anot Vyriausybės planų, laukia maždaug 200 mln. Eur arba 0,4% bendrojo vidaus produkto (BVP) perteklius.

Kitąmet planuojama nuo 30 iki 50 Eur padidinti vaiko pinigus, tam numatyta 117 mln. Eur, bei pensijas – jų indeksavimui numatoma skirti daugiau kaip 212 mln. Eur. Nuo 2019 m. nutraukiami „Sodros“ mokėjimai į antros pakopos pensijų kaupimo fondus, todėl „Sodroje“ liks beveik 200 mln. Eur.

Kitąmet ketinama lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą taikyti malkoms ir iš medienos pagamintai kūrenimui skirtai produkcijai bei lengvatinį 5% tarifą – laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams. Tai biudžetui kainuos apie 9 mln. Eur praradimus.

Taip pat nuo kovo žadama 10% didinti etilo alkoholiui akcizų tarifą, dėl ko brangs stiprieji gėrimai. Tai į biudžetą, skaičiuojama, papildomai atneš apie 5 mln. Eur.

Seimo nariai, komitetai ir institucijos pateikė siūlymų papildomai kitų metų biudžete įvairioms reikmėms numatyti daugiau negu 600 mln. Eur.

Pagąsdino krize

Ponas Šapoka Seimo narius įspėjo, kad biudžeto nepriėmimas laiku grėstų krize, nes tuomet nuo 2019 m. sausio 1 d. sustotų finansavimas pagal šiemet vasarą patvirtintas mokesčių ir socialinės sistemos esmines reformas. Be to, esą negalėtų būti finansuojami net ir kitąmet įvyksiantys treji - savivaldos, prezidento bei Europos Parlamento - rinkimai.

Panašiai ketvirtadienio rytą Žinių radijui kalbėjo ir premjeras Saulius Skvernelis: „Konservatorių tikslas – bet kokia kaina sužlugdyti biudžetą. Norima kad visiems Lietuvos gyventojams, visiems dirbantiesiems, pensininkams, jaunoms šeimoms auginančioms vaikus, norima padaryti krizę ir krachą. Jeigu nebus priimtas biudžetas, gyvensime pagal vieną dvyliktąją, kada kiekvienas asignavimų valdytojas turėtų 1/12 šių metų biudžeto. Tai reiškia, kad nedidėtų pajamos ir atlyginimai nei vienam dirbančiajam, nebūtų vaiko pinigų, nebūtų pensijų indeksavimo – 26,5 Eur kiekvienam pensininkui, nebūtų socialinei sričiai skirti pinigai, vaiko teisių apsaugos tarnyboms, Vyriausiajai rinkimų komisijai, o mes kitais metais turime tris rinkimus.“

Seimo balsavimai dėl opozicijos pasiūlymų dėl darbotvarkės parodė, kad valdančiųjų pusėje yra apie 70 balsų, tuo metu opozicijos pasiūlymus remia tik apie 50. Tai, anot valdančiųjų valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio, įrodo, kad parlamentinei daugumai pakaks balsų ir nustatant kitų metų biudžeto priėmimo datą, ir kitos savaitės antradienį galutinai balsuojant dėl paties biudžeto priėmimo. „Be abejonių užteks“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams pareiškė p. Karbauskis.

