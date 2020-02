Naujas „Avia Solutions Group“ pirkinys – Švedijos bendrovė „Aviator“ 

Nuo šiol ASG priklausanti „Aviator“ teikia antžemines paslaugas 15-oje oro uostų. ASG nuotr.

Lietuviško kapitalo aviacijos grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) paskelbė vasario 17 d. sudariusi sandorį dėl Švedijos antžeminių aviacijos paslaugų įmonės „Aviator“ įsigijimo.

Iki šiol paslaugas 15-oje Skandinavijos oro uostų teikianti bendrovė priklausė investiciniam fondui „Accent Equity 2008 L.P.“. Verslininkas Gediminas Žiemelis, ASG įkūrėjas ir valdybos pirmininkas, VŽ neatskleidė sandorio vertės, tik patikino, kad tai buvo „geras pirkinys“.

ASG išplatintame pranešime cituojamas G. Žiemelis tvirtina, kad „Aviator“ praplės grupės dalyvavimą Europos rinkoje, padidins lėktuvų aptarnavimo bazių skaičių ir papildys analogiškas paslaugas teikiančios lietuviškos įmonės „Baltic Ground Services“ veiklą. Abi šios įmonės esą pajus sinergijos teikiamą naudą, perkant veiklai reikalingą įrangą ir naudojant programinę valdymo įrangą.

Kaip itin svarbus faktorius paminėtas ir ilgalaikiai „Aviator“ ryšiai su klientais – svarbiausiomis oro bendrovėmis. Šioje įmonėje dirba per 2.200 darbuotojų, per metus aptarnauja apie 150.000 skrydžių ir apsaugos nuo ledėjimo priemonėmis apdoroja per 14.000 lėktuvų.

VŽ rašė, kad ASG 2019 m. pabaigoje rinkoje pasiskolino 300 mln. USD, praėjusių metų birželį nusipirko Jungtinės Karalystės oro bendrovę „Chapman Freeborn“, o 2020 m. sausį – Islandijoje įsikūrusią krovinių oro bendrovę „Bluebird Nordic“.

67-ose šalyse savo biurus ir gamybines bazes valdančios ASG centrinė būstinė yra įsikūrusi netoli Vilniaus oro uosto. Grupė priklauso Kipre registruotai valdančiajai bendrovei „Vertas Management“ (buvusi „ŽIA Valda“), kurios 81,8% akcijų priklauso verslininkui G. Žiemeliui.

Skaičiuojama, kad grupės įmonėse dirba daugiau nei 5.000 žmonių, pernai grupė taikėsi į 1,3 mlrd. Eur apyvartą. Holdingui, be ASG ir „AviaAM Leasing“, dar priklauso keli NT objektai (4 verslo centrai Vilniuje), prabangaus interjero dizaino sprendimų ir gamybos įmonė „Fitsout“, farmacijos ir medicinos produktų distribucijos ir gamybos holdingas „Pharnasanta group“, kompensacijų už skrydžių vėlavimą atstovavimo ir išieškojimo įmonė „Skycop“.

