Šiaulių bankas uždirbo 29% daugiau 

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 44,191 mln. Eur grynojo pelno, 29% daugiau nei prieš metus, mažėjus atidėjiniams, didėjant kreditavimui.

Trečio ketvirčio grynasis pelnas, palyginti su laikotarpiu prieš metus, didėjo 22%, iki 16,305 mln. Eur.

Bankas per 9 mėnesius sugeneravo 15,8% kapitalo grąžą.

Bankas teigia, kad „toliau didėjant ekonomikos apibrėžtumui buvo aktyviai finansuojami tiek gyventojai, tiek verslo subjektai“. Per 9 mėnesius pasirašyta naujų kreditavimo sutarčių už daugiau kaip 884 mln. Eur – dvigubai daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 7% (125 mln. Eur), o nuo metų pradžios 16 % (274 mln. Eur).

„Šalies ekonomikai išliekant aktyviai, įgautas finansavimo pagreitis atsispindi ir šio ketvirčio rezultatuose – auga verslo finansavimo portfelis, privatūs klientai išlaiko stabiliai aukštą susidomėjimą būsto kreditavimu, auga daugiabučių modernizavimo apimtys. Bankui šis ketvirtis išskirtinis ir tuo, kad su obligacijų emisija žengėme pirmą žingsnį į tarptautinę obligacijų rinką, kas padėjo sustiprinti ilgalaikio finansavimosi struktūrą bei išplėsti investuotojų ratą“, — pranešime cituojamas Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Per 9 šių metų mėnesiu verslo finansavimo apimtis siekė 488 mln. Eur, beveik trigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Verslo paskolų portfelis ketvirčio pabaigoje siekė 1,17 mlrd. Eur.

Būsto kreditavimo apimtis per 9 mėnesius siekė 148 mln. Eur, 132% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Būsto paskolų portfelis pasiekė 414,5 mln. Eur.

„Po itin aktyvių pirmo ir antro ketvirčių didžiuosiuose miestuose jaučiamas pirminės rinkos pasiūlymų trūkumas, taip pat dėl brangstančių statybinių medžiagų bei jų tiekimo sutrikimų dažnai nepradedami ar atidedami nauji statybos projektai. Dėl šios priežasties klientai net norėdami įsigyti naujesnį būstą nebeturi iš ko rinktis ir, įvertinę savo galimybes skolintis, toliau ieško ir laukia jiems tinkamų projektų“, — pastebi Šiaulių bankas.

Vartojimo kreditavimo apimtis per 9 mėnesius atitiko pernykštę to paties laikotarpio ir siekė 91 mln. Eur. Vartojimo kreditų portfelis siekė 165 mln. Eur.

Būsto renovacijos projektų finansavimo apimtis šiemet siekė 96 mln. Eur ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 71%.

„Sulaukus didesnio nei tikėtasi investuotojų, norinčių dalyvauti daugiabučių modernizavimo fonde, susidomėjimo bei esant galimybėms, buvo padidintas fondo dydis iki 275 mln. Eur nuo 200 mln. Eur“, – praneša šį fondą administruojantis bankas.