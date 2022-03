Sėja Ukrainoje prasidėjo be didesnių trukdžių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Sėjos sezonas Ukrainoje jau prasidėjo ir nėra jokių kliūčių jam įgyvendinti, sako Mykola Solskis, agrarinės politikos ir maisto ministras.

„Sėjos sezonas jau prasidėjo ir mes galėjome pradėti supaprastintą skolinimo programą mažiems ir vidutiniams ūkiams: per savaitę bankai išmokėjo daugiau kaip 1 mlrd. grivinų (apie 34 mln. USD)“, – ministrą citavo naujienų agentūra „Interfax“.

Kalbėdamas apie apsirūpinimą sėjos ištekliais, agrarinės politikos ministerijos vadovas pažymėjo, kad sėklų yra trąšų yra pakankamai, nes jos buvo įsigytos anksčiau, o jų logistika nėra sudėtinga.

„Didžiausia problema atrodė dyzelinas, tačiau dabar jau antra sėjos savaitė ir beveik kiekvienas ūkininkas turi 3–4 pasiūlymus, iš kur pirkti degalus, nors kaina vis dar nemaža“, – pažymėjo M. Solskis.

Ministras teigė, kad pagrindinė problema yra eksporto logistika, nes dėl užblokuotų uostų apie 7,5 mlrd. USD ūkininkų lėšų yra įšaldytos.

„Uostai apriboti. Per mėnesį per uostus eksportuodavome 4–5 mln. tonų žemės ūkio ir grūdų produktų. Dabar per vakarų sienas jų vežama tik keli tūkstančiai tonų“, – sakė M. Solskis.

