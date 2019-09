Seniausioji pasaulyje kelionių kompanija „Thomas Cook“ žlugo. Paskutinės minutės derybos, kuriomis siekta išgelbėti 178 metus veikusią kompaniją, nepavyko.

Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracija (CAA) paskelbė, kad kelionių operatorė nedelsiant nutraukia veiklą. „Visi esantys „Thomas Cook“ užsakymai skrydžiams ar viešbučiams nedelsiant atšaukiami“, pranešė CAA

Drauge pradėta didžiausia kada nors taikos metu atliekama operacija, kurios metu teks sugrąžinti namo daugiau nei 150.000 britų keliautojų, pranešė BBC. Manoma, kad tik nedaugelis jų ieškos būdų sugrįžti savo jėgomis.

Peteris Fankhauseris, „Thomas Cook“ vykdantysis direktorius pareiškė labai apgailestaujantis dėl kompanijos žlugimo. Jis „milijonų kompanijos klientų ir tūkstančių darbuotojų“.

Skaičiuojama, kad kompanijos lėktuvai, viešbučiai bei kurortai aptarnaudavo apie 16 mln. poilsiautojų per metus. Be to, kelionių operatorei žlugus, darbo gali netekti 22.000 žmonių visame pasaulyje, įskaitant 9.000 darbuotojų Jungtinėje Karalystėje.

Šalies transporto sekretorius Grantas Shappsas pranešė, kad vyriausybė ir CAA išnuomos dešimtis užsakomųjų skrydžių. Jis paprašė atostogautojų „būti supratingais“, suprantant kokia neįprasta užduotis tenka pareigūnams, vykdantiems šią operaciją, pramintą „Materhornas“. Ji prasideda šiandien, tačiau jau sekmadienį pirmasis tuščias lėktuvas išskirdo per vandenyną – pargabenti britų turistų.

VŽ rašė, kad kompanija „Thomas Cook“ rugpjūtį paskelbė, kad jai reikia papildomai 150 mln. GBP likvidumui užtikrinti. Tai reiškė, kad grupės papildomo kapitalo poreikis tuo metu viršijo 900 mln. GBP. Tuo metu kompanija skelbė su pagrindiniais bankiniais investuotojais pasiekusi „reikšmingą progresą.“