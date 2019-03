„Marriott“ per 3 metus visame pasaulyje atidarys 1.700 naujų viešbučių

Viešbučių tinklas „Marriott International“ per ateinančius trejus metus visame pasaulyje planuoja atidaryti daugiau nei 1.700 viešbučių, kuriuose bus 275.000–295.000 kambarių.

Pasak kompanijos ekspertų, jau 2021 m. naujai atidaryti viešbučiai atneš „Marriott“ 400 mln. USD pajamų.

Kaip teigiama „Marriott International“ pranešime spaudai, per trejus metus bendrovės pajamos už vieną numerį (RevPAR) išaugs 1-3%. Pelnas pasieks 7,65–8,5 USD už akciją. Be to, „Marriott“ per trejus metus išmokės 1,9–2 mlrd. USD dividendų ir išpirks akcijų už 7,6–9 mlrd. USD.

„Mūsų trejų metų planas parodo, kaip mūsų verslo modelis pajėgus generuoti dar didesnį ir stabilesnį pinigų srautą. Tai leidžia mums pelningai investuoti į mūsų pagrindinį verslą išlaikant aukštą grąžą ir grąžinant didelę kapitalo dalį akcininkams“, – teigia Leeny Oberg, „Marriott“ finansų direktorė.