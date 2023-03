„Röntgen“ į Kauno rinką įžengia su išskirtiniu konversijos projektu Šančiuose

Sutelktinio finansavimo platforma „Röntgen“ investuotojams pasiūlė finansuoti pirmąjį projektą Kaune – baigiamąjį buvusios karinės teritorijos Šančiuose konversijos etapą „Juozapavičiaus 13“. Prestižinės klasės projektas išsiskiria jau pilnai išplėtota teritorija, apdovanojimais, patyrusiu vystytoju, didele nuosava kapitalo dalimi ir solidžia išankstine paklausa.

„Röntgen“ investuotojams atvėrė pirmąjį „Juozapavičiaus 13“ finansavimo etapą: telkiama 500 tūkst. Eur suma su 8-10% metinėmis palūkanomis dviejų daugiabučių vystymui. Projektą įgyvendina patyręs vystytojas – šią teritoriją jau anksčiau išplėtojusi ir dar kelių dešimčių daugiabučių ir namų portfelį turinti UAB „Avadi“. Objekte jau prieš kelias savaites pradėti lieti pamatai, o 84 būstus turinčius daugiabučius numatoma užbaigti 2024 m. pradžioje.

Patys daugiabučiai išsiskirs 3-3,3 m aukščio lubomis ir 2,3 m aukščio butų durimis, erdviais balkonais ir laiptinėmis, prie individualios apskaitos prijungtu padidintos galios elektros įvadu kiekvienai automobilio statymo vietai su galimybe įsirengti įkrovimo stotelę, prabangiais fasado elementais ir apdailos detalėmis. Kaip ir visą „Juozapavičiaus 13“ konversijos projektą, paskutinius jo daugiabučius projektavo architektų biuras „G. Natkevičius ir partneriai“.

Butų plotai projekte sieks 25-98 kv. m, o kiekvieno namo pirmame aukšte bus įrengtos 300 kv. m ploto komercinės patalpos.

Projekte jau dabar rezervuota 19 iš 84 butų. Tai – baigiamasis buvusios karinės teritorijos konversijos etapas: per beveik du dešimtmečius čia išplėtoti gyvenamieji ir administraciniai pastatai, įsikūrė mokykla, darželis, sporto klubas bei įvairios įmonės. Anksčiau šiame projekte išvystyti būstai buvo iškart išparduoti, jų vertė yra pakilusi bent 2,5 karto, o paskutinis „Juozapavičiaus 13“ etapas yra orientuotas į aukštesnes pajamas gaunančius pirkėjus, todėl vystytojas neabejoja komercine daugiabučių sėkme net ir sulėtėjusios rinkos aplinkybėmis.

„Didžioji dalis mūsų klientų būstą perka savo pinigais. Jau iš preliminarių sutarčių matome gerą paklausą. Apskritai Šančiai iš tam tikros užmaršties per du dešimtmečius tapo vienu patraukliausių Kauno rajonų – netoli centro, supamu Nemuno vingių, su visa infrastruktūra ir be transporto kamščių“, – sako „Avadi“ vadovas Valdas Eidukas.

Šančių konversija 2017 m. buvo apdovanota Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos pagrindiniu prizu „Už darnią plėtrą“, o 2021 m. išrinktas „Geriausiu iš geriausių“ savo gyvavimo laikotarpio NT projektu.

„Röntgen“ vadovas Martynas Stankevičius komentuoja, kad „Juozapavičiaus 13“ projektas yra kone idealus būdas platformai įžengti į Kauno rinką.

„Projektus renkamės ir geografiją plečiame atsargiai, o pradėti veiklą mums naujoje mikro rinkoje su puikią reputaciją, nuostabią lokaciją, patyrusį vystytoją ir gerus finansus turinčiu projektu yra saugu. Jau anksčiau „Avadi“ išvystyta teritorija bei vidinė ir kaimyninė infrastruktūra, ankstesni pardavimai ar apdovanojimai mažina šio projekto likvidumo rizikas – jis jau buvo ir tebėra populiarus. Be to, šį vystytoją anksčiau nuolat finansavo bankai. Jis ir dabar tenkintų sugriežtėjusias dokumentacijos bei nuosavų lėšų dalies sąlygas, tačiau pasirinko mus dėl platformos suteikiamo tempo ir lankstumo“, – sako M. Stankevičius.

Visos investicijos į „Juozapavičiaus 13“ sieks beveik 10 mln. Eur – vystytojas investavo daugiau kaip 700 tūkst. Eur nuosavų lėšų, dar bent 2,1 mln. Eur numatoma gauti iš avansų, o iki 7 mln. Eur keliais etapais bus telkiama per „Röntgen“ platformą.

Projekte numatoma 2,8-3,2 tūkst. Eur kvadratinio metro pardavimo kaina – dvigubai didesnė nei maksimali „Röntgen“ paskola vienam kvadratui, sieksianti iki 1428 Eur/kv. m. Tai – itin palankus rodiklis investuotojams, reiškiantis, kad jų naudai įkeičiamas paklausus objektas su dukart paskolą viršijančiu vertės rezervu, užtikrinančiu greitą realizavimą nesklandumų atveju. Be to, šis projektas vystomas tiesiogiai per ilgametę patirtį ir istoriją turinčią „Avadi“ įmonę, o ne specialiosios paskirties bendrovę – tai didins saugumą ir patikimumą pirkėjams.

„Galiausiai, tai išbaigtas kompleksas, o ne, pvz., pavieniai individualūs toli nuo centro esantys namai, dvibučiai ar kotedžai. Kaip platformai, mums šis projektas vertingas ir dėl dydžio: investuotojai bent metus turės plačias galimybes rinktis investicinius „Juozapavičiaus 13“ etapus ir šitaip geriau planuoti pinigų srautus“, – komentuoja M. Stankevičius.

Jis prideda, kad į sutelktinio finansavimo platformą ateinantys tokie patyrę vystytojai su apdovanojimus pelnančiais projektais iliustruoja toliau stiprėjančią Lietuvos alternatyvaus finansavimo rinką. Be pastaruosius du dešimtmečius vystomos Šančių konversijos, „Avadi“ yra įgyvendinusi apie 30 kitų NT projektų – VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto kompleksą, SEB banko pastatą Kaune, taip pat įvairius prestižinės klasės individualius namus.

Savo ruožtu „Röntgen“ yra viena stabiliausių Lietuvos sutelktinio finansavimo platformų. Konservatyvi „Röntgen“ strategija lemia tai, kad platforma viena nedaugelio rinkoje neturi vėluojančių projektų. Iš viso „Röntgen“ vienija daugiau kaip 14 tūkst., investuotojų bendruomenę.

Su „Juozapavičiaus 13“ projektu susipažinti ir investuoti gali visi registruoti „Röntgen“ naudotojai. Minimali galima investavimo suma sieks 100 Eur. Priklausomai nuo investuotos sumos, „Juozapavičiaus 13“ investuotojams kas ketvirtį bus mokamos 8-10% metinės palūkanos.