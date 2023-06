Atidaroma personalinė paslaptingojo Banksy paroda

„Besibučiuojantys policininkai“. Paroda „Art of Banksy“, 2022 m. spalio 26 d., Bankoko Šiuolaikinio meno muziejus (MOCA). Jacko Tayloro (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Birželio 17 d. britų menininkas ir aktyvistas Banksy atidaro pirmąją oficialią personalinę savo darbų parodą per beveik pusantro dešimtmečio. Paroda „CUT & RUN: 25 years card labor“ veiks Glazgo modernaus meno galerijoje, joje eksponuojamos grafičių, kuriuos nuo amžiaus pradžios sukūrė paslapties gaubiamas menininkas, kopijos.

Savo darbams „klonuoti“ menininkas pasitelkė tuos pačius šablonus, kuriuos naudojant buvo sukurti originalūs darbai, tarp jų – ir garsioji besibučiuojančių policininkų pora (Kissing Coppers), pirmą kartą pasirodžiusi ant „Prince Albert“ užeigos sienos 2004-aisiais Braitone.

Braitono policininkų pora dabartinėje parodoje pirmą kartą atsidurs šalia kitos besibučiuojančios poros – vienas kitam per petį žvelgdami į savo telefono ekranus bučiuojasi du jaunuoliai; grafitis „Mobile Lovers“ buvo sukurtas 2014 m. Bristolyje.

Abiejų grafičių pavadinimai – kaip ir dauguma Banksy darbų – sukurti žaidžiant žodžiais ir reikšmėmis, kurių beveik neįmanoma išsaugoti verčiant. Pavyzdžiui, „Mobile Lovers“ yra ir „Mobilieji meilužiai“, ir „Mobiliojo ryšio mėgėjai“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pastarąjį kartą Banksy savo darbus eksponavo 2015 m. Somersete vykusioje grupinėje parodoje „Dismaland“, drauge su kitais penkiasdešimčia menininkų.

Parodoje Glazge lankytojai išvys Banksy eskizus ir šablonus, kuriais naudojantis buvo sukurti grafičiai.

Ikoniniu vadintas Banksy grafitis „Mergaitė su balionu“. „Scanpix“ nuotr.

Eksponuojamas ir detalus maketas, paaiškinantis, kaip Banksy pavyko susmulkinti savo paveikslą „Mergina su balionu“, vos pirkėjas įsigijo jį už daugiau nei 1 mln. GBP Londone vykusiame „Sotheby's“ aukcione. Iki pusės susmulkintą kūrinį po auciono Banksy pavadino „Meilė yra šiukšliadėžėje“ (Love is in the Bin) ir pateikė jo autentiškumo sertifikatą.

2021 m. rugsėjį „Meilė yra šiukšliadėžėje“ buvo parduota „Sotheby's“ už 25,4 mln. USD ir tapo brangiausiu kada nors aukcione, taigi – oficialiai parduotu Banksy kūriniu, rašo „statista.com“.

[infogram id="86d6263f-3b7f-448c-b27e-c7fe4aa95d57" prefix="jSi" format="interactive" title="Brangiausi Banksy darbai"]

Iš Bristolio kilęs britų gatvės menininkas iki šiol slepia savo tikrąjį vardą. Nežinoma, ir kaip jis atrodo: vienintelį savo interviu „akis į akį“ Banksy davė 2003-aisiais užsidengęs veidą.

Manoma, kad dabar jam per penkiasdešimt metų.

Banksy grafitis Borodiankoje, Ukrainoje. Sergejaus Chuzavkovo (SOPA / „Scanpix“) nuotr.

Parodos proga paskelbtame menininko pranešime teigiama, kad savo tapatybę jis slepia, be kitų priežasčių, bijodamas baudžiamojo persekiojimo. Esą dėl tos pačios priežasties jis daugelį metų saugiai slepia savo trafaretus, kad tuo atveju, jei būtų apkaltintas ką nors įžeidęs, jie netaptų įrodymu.

„Tačiau tas laikas, atrodo, praėjo, ir dabar aš juos eksponuoju meno galerijoje kaip savarankiškus meno kūrinius. Tiesą sakant, nežinau, kas yra didesnis nusikaltimas“, – pranešime sako menininkas.

„Besibučiuojantys policininkai“. Paroda „Art of Banksy“, 2022 m. spalio 26 d., Bankoko Šiuolaikinio meno muziejus (MOCA). Jacko Tayloro (AFP / „Scanpix“) nuotr.