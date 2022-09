Joe Bidenas įteikė medalį Johnui Eltonui

Eltonas Johnas ir pirmoji JAV ponia Jill Biden. Susanos Walsh (AP / „Scanpix“) nuotr.

Garsusis britų dainininkas seras Eltonas Johnas buvo sujaudintas iki ašarų, kai po koncerto Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Joe Bidenas jam įteikė Nacionalinį humanitarinių mokslų medalį už indėlį kovojant su AIDS.

Penktadienio vakarą dainininkas koncertavo Baltųjų rūmų pievelėje prezidentui J. Bidenui, pirmajai poniai Jill Biden bei maždaug 2.000 „kasdienės istorijos kūrėjų“. Pasak „The Guardian“, renginyje „Naktis, kai viltis ir istorija rimuojasi" dalyvavo mokytojai, mokiniai, slaugytojos, LGBTQ+ gynėjai, kariškių šeimos, psichikos sveikatos priežiūros specialistai.

„History Channel“ ir „A+E Networks“ organizuotame vakare Johnas Eltonas atliko keletą savo hitų, tarp jų – „Tiny Dancer“, „Rocket Man“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“.

AIDS sergantiems žmonėms padėti J. Eltonas yra įsteigęs savo vardo AIDS fondą.

Pasak atlikėjo, gavęs apdovanojimą jis buvo „apstulbintas“ ir jautėsi labai pagerbtas dėl pripažinimo.

„Nuo tada, kai prieš 30 metų įkūriau fondą prie savo virtuvės stalo Atlantoje, įsipareigojau nepalikti nelaimėje nė vieno ir tęsiu šią misiją“, – sakė jis.

75-erių dainininkas šiuo metu rengia atsisveikinimo turą po daugiau nei 50 metų trukusios karjeros.

Beje, buvęs prezidentas JAV Donaldas Trumpas kvietė dainininką koncertuoti per savo inauguraciją, tačiau šis atsisakė.

