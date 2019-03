M. Pravilonis įsiveržė į geriausių pasaulio someljė olimpą

Kovo 11–15 d. Belgijoje, Antverpene, vykusiame XVI Pasaulio someljė čempionate (Best Sommelier of the World 2019) Lietuvos atstovo Martyno Pravilonio užimtą ketvirtąją vietą neperdedant galima prilyginti aukščiausiam apdovanojimui – jis tapo pirmuoju lietuviu, patekusiu į svarbiausių profesijos varžybų pusfinalį ir, negana to, liko vos per žingsnį iki finalo.

„Taip ir jaučiuosi, kaip laimėjęs aukso medalį, – sako p. Martynas, kai įsitaisome viešbučio „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, kuriame jis dirba vyriausiuoju someljė, vestibiulyje. – Kai paskelbė, kad the fourth place goes to Lithuania, nežinojau, kur ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti