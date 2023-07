P. Udra. Laisvai samdomų darbuotojų prasmės paieškos – galimybė verslui

Laisvai samdomi specialistai (angl. freelancers), be jokios abejonės, tampa rimta ekonomine galia. Skaičiuojama, kad pasaulyje taip dirba per 1,5 mlrd. žmonių, o mažiausiai 7 iš 10 verslų 2023-iaisiais pasitelkia šių specialistų paslaugas. Be to, taupyti siekiančios kompanijos vis dažniau linkusios samdyti šiuos specialistus vietoje naujų darbuotojų.