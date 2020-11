Būtinos kompiuterinių darbo vietų valdymo funkcijos nuotolinio darbo sąlygomis

„Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkas Šarūnas Rukša.

Centralizuotas kompiuterinių darbo vietų valdymas padeda ne tik išspręsti darbuotojams kylančias problemas nuotolinio darbo sąlygomis, bet ir automatizuoja rutinines IT specialistų užduotis. Visa tai prisideda prie didesnio organizacijos kibernetinio saugumo, darbuotojų efektyvumo ir IT specialistų laiko taupymo, pasakoja „Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkas Šarūnas Rukša ir pasidalija naujausiomis centralizuoto kompiuterinių darbo vietų valdymo tendencijomis, išskiria bazines bei pažangesnes tokių įrankių funkcijas ir pateikia rekomendacijas, padėsiančias išsirinkti šiuolaikinį kompiuterinių darbo vietų valdymo įrankį arba tokio pobūdžio paslaugas.

Tarp svarbiausių užduočių – saugus nuotolinis prisijungimas

Kaip pagrindinę funkciją, kurią turėtų užtikrinti centralizuotas kompiuterinių darbo vietų valdymas, Šarūnas Rukša įvardija saugų nuotolinį prisijungimą prie kompiuterių ir galimybę diegti atnaujinimus bei programinę įrangą.

„Šiemet tobulindami „Blue Bridge“ kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas, pastebėjome, kad karantino situacijoje itin svarbi tapo nuotolinio prisijungimo galimybė. Dažnai susiklostydavo net kuriozinė situacija – neturėdamos galimybės per nuotolį prisijungti prie darbuotojų kompiuterių, organizacijos negalėjo sudiegti ir programų, kurios užtikrindavo nuotolinį prisijungimą“, – pasakoja Š. Rukša ir primena, kad nuotolinio prisijungimo užtikrinimas visgi išsprendžia tik „skubios pagalbos“ naudotojams klausimus, tad tik šia funkcija apsiriboti nereikėtų.

Bazinė funkcija – ir įprastų priežiūros darbų atlikimas per nuotolį

Kitas išryškėjęs bazinis poreikis – nuotolinis programinės įrangos diegimas: nuo VPN (virtualus privatus tinklas) „klientų“ iki „Teams“ ir kitų programų.

„Be to, įsigalėjus nuotoliniam darbui niekur nedingo ir poreikis atlikti profilaktinius IT higienos veiksmus, tokius kaip įvykusių atnaujinimų stebėjimas, laisvos diskines vietos patikra ir t .t. Jeigu nėra matomumo, nežinoma nei fizinės, nei programinės įrangos būklė, nematomi ir nepavykę kritinių sistemų atnaujinimai, o tai reiškia daugiau incidentų, trukdančių darbuotojams, ir atimančių IT specialistų laiką. Galiausiai, centralizuotas įrankis nuotolinio darbo sąlygomis turėtų padėti atlikti atnaujinimų diegimą kuo mažiau trukdant naudotojo kasdienį darbą, foniniame režime“, – pasakoja „Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkas.

Pastebima ir tai, kad net tos organizacijos, kurios naudoja visas šias funkcijas, susiduria su kitu iššūkiu – įvairioms užduotims naudojami skirtingi įrankiai. „Šioje vietoje reikėtų priminti, kad pažangiausi centralizuoto kompiuterinių darbo vietų valdymo įrankiai gali atlikti visas šias užduotis ir leidžia automatizuoti atnaujinimų ir programinės įrangos diegimus“, – akcentuoja Š. Rukša.

Pagalba apskaitant IT ūkį

Dar viena bazinė funkcija, kurią turėtų atlikti centralizuotas kompiuterinių darbo vietų valdymo įrankis – tai galimybė matyti ir apskaityti programinę įrangą, esančią darbuotojų kompiuteriuose.

Š. Rukša ir priduria, kad centralizuotas kompiuterių valdymas taip pat leidžia matyti, kuris darbuotojas prisijungęs prie kompiuterio ir kokia programinė įranga įdiegta. Tai leidžia išvengti būtinybės rankiniu būdu tikrinti, ar konkrečiame kompiuteryje, pavyzdžiui, įdiegtas VPN „klientas“.

Leidžia apsaugoti ir kompiuterį, ir jame esančius duomenis

Pažangiausi kompiuterinių darbo vietų priežiūros įrankiai ir su jais susijusios funkcijos, gali automatizuoti ir iš esmės supaprastinti net pačias sudėtingiausias priežiūros užduotis. Taip jie sprendžia ir bendresnius – kibernetinio saugumo ir IT specialistų darbo efektyvumo – klausimus.

Kaip pasakoja Šarūnas Rukša, tarp tokių, bazines funkcijas papildančių pažangesnių funkcijų yra ir lokali naršymo apsauga, rezervinis kompiuterio duomenų kopijavimas bei atstatymas.

„Darbuotojų kompiuteriams atsidūrus už organizacijos ribų, įprastinė tinklo ugniasienė jų nebesaugo. Todėl dirbant namie, padidėja reklaminio turinio kiekis, įvairių brukalų, išauga ir rizika apsikrėsti virusais. Tad naršymo apsauga, kurią galima taikyti lokaliai, užtikrina bazinį kompiuterio kibernetinį saugumą. Panašius saugumo higienos klausimus sprendžia ir rezervinis darbo vietų kopijavimas, kuris leidžia neprarasti kompiuteryje esančių duomenų net praradus arba netyčia sugadinus darbo kompiuterį“, – komentuoja pašnekovas.

Savarankiškas slaptažodžių keitimas – didesniam visų patogumui

Dalis centralizuoto kompiuterio valdymo naudų, kurios yra aktualios bet kokio dydžio organizacijoms, gali būti gaunamos tik įsigijus kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslaugas arba naudojant specializuotus, tam skirtus valdymo įrankius, pastebi „Blue Bridge“ atstovas.

„Kalbant jau nebe apie vieną įrankį, o kelių įrankių derinimą, galima būtų išskirti galimybę naudotojams patiems pasikeisti pamirštus slaptažodžius be IT specialistų įsitraukimo ir net nebūnant vidiniame organizacijos tinkle, nematant „Active Directoy“. Beje, šis sprendimas gali būti pirmas žingsnis vartotojų savitarnos portalo link“, – komentuoja Š. Rukša.

Kaip pasakoja pašnekovas, šiuo metu savitarnos portalą dažniau naudoja didelės, tarptautinės įmonės, tačiau ir bendra statistika rodo, kad iš visų naudotojų kreipinių, 75 proc. yra užklausos. „Apie pusę šių užklausų galima standartizuoti ir automatizuoti. Taigi IT politikos rėmuose nustatytos programinės įrangos diegimas gali būti atliktas vieno vartotojo mygtuko paspaudimu savitarnos portale, o tai – labai patogu bet kokio dydžio organizacijai“, – paaiškina „Blue Bridge“ IT paslaugu vadybininkas.

Galutinis tikslas – kuo didesnė automatizacija

Pasakodamas apie perspektyviausias su kompiuterinių darbo vietų priežiūra susijusias sritis, „Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkas apibendrina, kad tai – įrankiai ir funkcijos, užtikrinančios kuo didesnę visų kompiuterių priežiūros procesų automatizaciją.

„Pavyzdžiui, naujo naudotojo sukūrimo procesas reikalauja daug laiko, todėl viena iš priežiūros vystymo krypčių – pilnas šio proceso automatizavimas. Siekiama, kad kai naujas darbuotojas pradeda dirbti, personalo specialistai galėtų užpildyti informaciją apie jį savitarnos portale ir šią formą patvirtinus, būtų inicijuojamas automatinis naudotojo sukūrimas „Active Directory“, sukuriamas automatinis slaptažodis, el. pašto dėžutė, naudotojo tapatybė kitose sistemose ir t. t.“, – vardija pašnekovas.

Panaši automatizacija gali būti įgyvendinta ir ruošiant naujam darbuotojui kompiuterį su darbui reikalinga programine įranga. Kaip pastebi pašnekovas, rinkoje jau yra sprendimų, kurie leidžia visiškai automatizuoti naujos darbo vietos paruošimą ir pradėti jį poros mygtukų paspaudimu.

