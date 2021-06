Tobulins e. sąskaitos informacinę sistemą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Trečiadienį Finansų ministerijos tarpinstitucinei komisijai patvirtinus e. sąskaitos tobulinimo etapus, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) pradeda įgyventi šios sistemos modernizavimo projektą. Jo įgyvendinimui numatyta skirti 1,34 mln. Eur. Darbus planuojama baigti iki 2023 m. pabaigos.

„Projekto tikslas – atnaujinti e. sąskaitos sistemą, spartinant jos greitaveiką ir darbo stabilumą mažinti kitais būdais išrašomų (ne elektroninių) sąskaitų skaičių“, – sako Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė.

Be to, planuojama, kad ateinančiais metais įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos, pagal kurias visos viešojo sektoriaus subjektams teikiamos sąskaitos turės būti siunčiamos per šią informacinę sistemą. O Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimuose numatoma, kad ir sąskaitos faktūros pagal žodines sutartis bus teikiamos per e. sąskaitą.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, 95% viešojo sektoriaus gaunamų ir išrašomų sąskaitų bus teikiamos per minimą sistemą.

Planuojami darbai

E. sąskaitos modernizavimo projektas buvo suskirstytas į 2 etapus. Pirmajame etape (2021 m. III ketv. – 2022 m. II ketv.) planuojama gerinti sistemos greitaveiką, didinti vienu metu galinčių prisijungti vartotojų skaičių, įdiegti programinių elementų atnaujinimus, leidžiančius užtikrinti didesnį sistemos stabilumą ir kt.

Antrame etape (2022 m. II ketv. – 2023 m. IV ketv.) bus diegiama vartotojams draugiška aplinka, kuriama mobili e. sąskaitos aplikacija. Įdiegus patobulinimus taip pat bus sukurtas vieningas Europos e. sąskaitos standartą atitinkantis sprendimas, leidžiantis ir priimti, ir pateikti elektronines sąskaitas. Kol kas sistema leidžia tik priimti europinio standarto e. sąskaitas.

Anot Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro, kasmet Lietuvoje išrašoma apie 10 mln. sąskaitų. Tačiau tik 0,7% jų (apie 70.000) yra teikiamos per e. sąskaitos sistemą. Nepakankamai naudojamasi ir e. sąskaitų perdavimo galimybėmis – 2019 m. buvo išrašyta tik 60%. e. sąskaitų nuo visos viešųjų pirkimų vertės.

„Vienas svarbiausių e. sąskaitų faktūrų privalumų – automatizavimo potencialas, kuomet teikėjo parengtos e. sąskaitos perduodamos ir automatiškai apdorojamos atitinkamose gavėjo sistemose. Tai leidžia sutaupyti darbuotojų darbo laiko sąnaudų ir sumažinti klaidų tikimybę. Tuo pačiu tai nebejotinai efektyvins ir viso viešojo sektoriaus apskaitos procesus“, — teigia V. Kulvinskienė.

E. sąskaitos sistema pradėjo funkcionuoti 2015 m. Ji suteikia galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu.

Nuo pat pradžių ji sulaukia nemažai kritikos: pirmiausia, dėl dokumentų teikimo įkainių, paskui – dėl prasto įgyvendinimo. Sistema buvo tobulinama ir pertvarkoma. Nuo 2019 m. e. sąskaitos valdytoju paskirtas NBFC. Iki tol valdytojų buvo Registrų centras.

