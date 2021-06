„Flying Spur“ – kaip patobulinti tai, kas tobula

Atnaujintas „Flying Spur“ modelis tapo dar geresnis. Nuo šiol 2022 metų modelio standartinėje įrangoje gausu naujų saugumo ir patogumo sprendimų. Taip pat iš naujo pažvelgta į medžio apdailas bei automobilio spalvų paletę.

Tuo tarpu „Flying Spur“ vairuotojams padės eismo ženklų atpažinimo sistema, vaizdą iš viršaus projektuojančios kameros ir automatiškai tamsėjantys veidrodėliai. Visi atnaujinti modeliai turės be rankų pagalbos atidaromą bagažinę, pasitinkančias šviesas ir salono oro jonizatorių. Viskas tik tam, kad rafinuočiausias sedanas nustatytų naują komforto ir technologijų lygį.

Prabangą padėjo kurti technologijos

Dar 1930 metais, pristatydamas galingą „8-Litre“ modelį, W.O. Bentley pasakė, kad nori sukurti automobilį, kurio salone, važiuojant 160 km/val. greičiu, tvyrotų mirtina tyla. Šiandien automobiliai važinėja žymiai greičiau, tačiau „Bentley“ filosofija nepakito. Juolab, kad naujausios technologijos leido pasiekti naują rafinuotumo lygį.

Geriausias to pavyzdys – naujasis „Flying Spur“. „Bentley“ pirmiausiai sukūrė skaitmeninę modelio versiją. Taip inžinieriai galėjo tiksliai matyti, kuris dizaino ar konstrukcinis sprendimas gali kelti triukšmą ar vibraciją salone. Taip pat kūrėjai galėjo keisti ir tobulinti atskirus automobilio komponentus. Be to, technologija leido simuliuoti padangų triukšmą ir iš karto išbandyti patobulintus garso slopinimo sprendimus. Taip buvo užtikrinta, kad garsą slopinančios medžiagos būtų sumontuotos, kur to labiausiai reikia dar iki sukuriant prototipinį modelį. Todėl pro Kriu gamyklos vartus išriedėjęs „Flying Spur“ yra rafinuočiausias sedanas pasaulyje.

Net ir važiuojant didmiesčio šurmulyje, „Bentley“ leidžia rasti ramybę automobilio salone. Tačiau tai dar ne viskas. Dabar standartinėje įrangoje „Flying Spur“ turi oro jonizatorių, kuris nuolat valo orą. Jis sukuria statinį krūvį ore tvyrančioms dulkėms, todėl šios nusileidžia ant artimiausio paviršiaus. Todėl keleiviai nuolatos gali mėgautis šviežiu oru salone.

Gamtos grožio ir rankų darbo harmonija

Vis dėlto ne visas patogumas pasiekiamas technologijomis, todėl „Bentley“ prabangą kuria rankomis. Naujausiasis „Flying Spur“ modelis dabar gali būti komplektuojamas su natūralia ir porėta medžio apdaila, kuri padengta itin plonu lako sluoksniu. Jis dengiamas tris kartus ir tai daroma rankomis. Po kiekvieno sluoksnio lakas yra šlifuojamas, kad tobulai pasidengtu kiekvienas medienos griovelis. Po tokio proceso lako storis lieka tik 0,1 milimetro. Tuo tarpu, pavyzdžiui, pasirinkus medžio apdailą su blizgiu laku, jo sluoksnis yra penkiskart storesnis. Dėl tokio kruopštaus medžio paruošimo, vos palietus pirštais galima jausti jo tekstūrą ir aiškiai matyti unikalų raštą.

Taip pat buvo atnaujinta „Bentley Flying Spur“ spalvų gama. Nuo šiol jau standartinėje paletėje yra net 63 spalvos, todėl savininkai galės kruopščiai išsirinkti tą, kuri geriausiai atspindi jų asmenybę. Tuo tarpu naujausia iš jų – „Cambrian Grey“ pilka. Jos matiškumas ir itin santūri išvaizda dar kartą pabrėžia, kad šiame modelyje panaudotos visos „Bentley“ turimos komforto ir patogumo technologijos.

Tobulumo siekia be žalos gamtai

Minėta skaitmeninė automobilio versija taip pat leido inžinieriams sutaupyti svorio ir pagaminti kiek įmanoma lengvesnį „Flying Spur“. Vairavimo malonumas čia buvo kuriamas pasitelkiant moderniausią įrangą. Todėl su „Flying Spur“ ne tik itin patogu keliauti, bet jis sukelia puikių emocijų ir jį vairuojant.

Kiekvienas „Bentley“ serijinis modelis prieš gamybą turi dalyvauti kelių mėnesių testuose ir įveikti tūkstančius kilometrų atšiauriausiomis sąlygomis ir įvairiais keliais. Dėka skaitmeninio prototipo daugelį šių bandymų buvo galima perkelti į kompiuterinę simuliaciją. Tai ne tik leido sutaupyti begales laiko, tačiau ir gamyklos resursų bei įveiktų kilometrų. Toks sprendimas pasirinktas laikantis gamintojo strategijos „Beyond100“, pagal kurią ateityje „Bentley“ gamybos procesai neturės neigiamos įtakos aplinkai. Gamintojo tikslas – iki 2030 metų gaminti automobilius neišmetant į aplinka anglies dvideginio, o vėliau turėti tik teigiamą įtaką aplinkai.

