Statybas iškeitė į programavimą ir atgal nebesidairo

Statybų inžineriją baigęs Mantvydas Buzas pagal specialybę dirbo vos kelerius metus, bet paauglystės norai ir svajonės ėmė blankti paragavus tikro gyvenimo bei pradėjus kurti šeimą. Darbas iš kur nori, profesionalūs kolegos, mažiau streso, puikus tenkančių atsakomybių santykis su atlyginimu – statybas iškeitęs į programavimą, šiandien jis jau neįsivaizduoja, kad darbe galėtų būti kitaip.

Mantvydas pasakoja statybų inžinerijos studijas pasirinkęs, nes mokantis mokykloje tai atrodė rimta specialybė. Tačiau jau savo studijų metais jaunesnius brolį ir pusbrolį protino rinktis perspektyvią IT sferą. Galiausiai šiuo keliu pasuko ir pats.

Pusę metų IT ir skaitmenizacijos sprendimų bendrovėje „Baltic Amadeus“ jaunesniuoju front-end programuotoju dirbantis Mantvydas šiandien džiaugiasi pasirinkęs sritį, kuri leidžia pademonstruoti darbo rezultatus kitiems, taigi net namiškiams gali lengvai parodyti, kuo užsiima, o taip pat dalijasi patarimais su žmonėmis, kurie vis dar dvejoja ar tiesiog nedrįsta keisti profesiją.

- Kas baigus mokyklą paskatino rinktis statybų inžineriją?

- Būnant moksleiviu žodis inžinierius turėjo kažkokią magišką aurą. Paskutinėse klasėse galvojau būtent apie technologijos mokslus, norėjau tapti inžinieriumi, turėti rimtą, „vyrišką“ specialybę.

Statybų inžinerijos studijos buvo įdomus, įvairių patirčių suteikęs iššūkis, kaip ir darbas vieno prekybos tinklo parduotuvių statybų kokybės skyriuje. Per kelerius metus išties daug sužinojau, aplankiau daug statomų parduotuvių, ieškojau statybų kokybę užtikrinančių sprendimų, dalyvavau derybose su rangovais.

Mantvydas Buzas „Baltic Amadeus“ programuotojas.

- Kas nutiko, kad nusprendėte keisti savo gyvenimą, profesiją ir pasukti programavimo keliu?

- Sprendimui įtakos turėjo keli veiksniai. Pirma, statybų inžinieriaus diplomas atvėrė plačias galimybes, bet tai vertė jaustis nepatogiai, neužtikrintai, nežinojau kur link toliau sukti, kokią sritį pasirinkti. Antra, prisidėjo didmiesčio poveikis: aš buvau per mažas Vilniui, o gal Vilnius – per didelis man.

Puikiai susiklosčius aplinkybėms, su sužadėtine grįžome į gimtinę. Tuo metu skaičiau knygą, kurioje buvo klausimas: „Kada paskutinį kartą galvojote, koks jūsų svajonių darbas?“ Ir išties, tapti inžinieriumi svajojo paauglys Mantvydas, o dabar aš kuriu šeimą. Metas pokyčiams.

Atsidariau darbo skelbimų portalą, žvalgiausi po kategorijas ir svarsčiau, kuo norėčiau užsiimti toliau. Vienas iš trijų pasirinkimų ir buvo programavimas.

- Kaip įvyko pokytis, nuo ko pradėjote, kaip mokėtės programavimo?

- Dar mokykloje man patiko svetainių kūrimas, tiesa, tuo metu labiau koncentravausi į grafiką. Buvau išbandęs nemažai įvairių programų – nuotraukų, vaizdo įrašų redagavimo, iliustracijų ir muzikos kūrimo, 3D modeliavimo, architektūros, braižymo ir kt. Tačiau prie paties programavimo teko prisiliesti tik paviršutiniškai.

Nusprendus persikvalifikuoti, ant kelio užvedė geras draugas – beje, tas pats, su kuriuo paauglystėje bandėme kurti tinklalapius. Nusprendžiau, kad esu pakankamai sistemingas ir konkretus, todėl sugebėsiu mokytis savarankiškai. Įsigijau patraukliausius kursus mokymosi platformoje ir taip prasidėjo mano kelionė programuotojo link.

- Kodėl pasirinkote front-end sritį?

- Pasirinkti mokymai internetu buvo apie viską (full stack), taigi galėjau rinktis įvairias sritis. Front-end atrodė patraukli dėl to, kad leido grįžti prie kažkada taip mėgtos grafikos, be to, jaučiausi tvirčiau, nes jau žinojau įvairių dizaino, grafikos, logotipų kūrimo paslapčių.

Taip pat patinka tai, kad galiu kitiems parodyti savo darbus, leisti išbandyti, paspaudinėti mygtukus, įvertinti vartotojo patirtį.

- Sakoma, kad programuotojų visiems trūksta – ar lengvai susiradote darbą?

- Viename startuolyje įsidarbinau po 6 mėnesių individualaus mokymosi. Tačiau padirbęs kelis mėnesius supratau, kad noriu sparčiau augti, mokytis ir tobulėti, dirbti su naujausiomis technologijomis ir patyrusiais specialistais. Būtent tokį įspūdį paliko „Baltic Amadeus“. Įveikęs atranką, sulaukiau pasiūlymo prisijungti.

Beje, mane nustebino profesionalus ir išsamus grįžtamasis ryšys apie tai, ką praktinėje užduotyje atlikau gerai, o ką nelabai. Ir prie įmonės prisijungęs ne sykį įsitikinau, kad kolegos visada pasiruošę vieni kitiems padėti, patarti, pasidalinti patirtimi.

- Ar sprendimas keisti profesiją pasiteisino? Nejaučiate nostalgijos buvusiai profesijai?

- Labai džiaugiuosi, kad savo gyvenimo permainų laikotarpiu pavyko surasti svajonių darbą. Labiausiai patinka tai, kad galiu dirbti iš kur tik noriu, turiu profesionalius kolegas, o atvykęs į biurą visada randu darbo vietą.

Statybų sektoriaus pasiilgti dar nespėjau, ypač stebėdamas dabartinę rinką, augančias statybų kainas, didėjantį nepastovumą. Tiesa, retkarčiais jaučiu nostalgiją brėžinių braižybai, kuri atgyja vartant pastatų planus ar skaitant NT naujienas.

- Kokie jūsų tolesni tikslai, užmojai?

- Norėčiau padirbėti su kuo daugiau skirtingų programavimo sprendimų, skirtingų karkasų (framework), bibliotekų. Bent jau pačiupinėti, kad ateityje turėčiau kuo mažiau pirmų kartų. Svarbiausias tikslas, žinoma, įgyti daugiau patirties ir kuo greičiau išaugti iš „jaunesniojo specialisto batų“.

- Ką patartumėte kitiems žmonėms, svarstantiems keisti karjerą ir pasirinkti programavimą?

- Visų pirma, nuspręskite, kokia programavimo kalba ir sritis jums atrodo įdomiausia. Pavyzdžiui, pabandykite parašyti kodo eilučių bent keliomis skirtingomis kalbomis, pasižiūrėkite vaizdo įrašų apie tai, kuo skiriasi back-end, front-end, duomenų bazių programavimas, automatinis testavimas ir kt.

Antra, įsivertinkite, ar galite mokytis pats, individualiai – ar galite laikytis veiksmų plano, susirasti reikiamą informaciją, išlaikyti koncentraciją? O gal jums labiau tinka grupiniai programavimo užsiėmimai, pamokos?

Tuomet išsirinkite jums įdomią ir suprantamą mokymų programą bei jos laikykitės. Taip pat didelę naudą turi asmeniniai, nors ir pradedančiojo lygio, projektai. Programavimas yra kaip amatas – tik darydami, bandydami ir praktikuodamiesi įgysite vis daugiau žinių bei patirties.

Ir svarbiausia – nemeskite pasirinkto kelio, nesiblaškykite tarp skirtingų pamokų, mokymosi programų. Gali būti nelengva, bet būkite kantrūs ir nepamirškite, kodėl pasirinkote programavimą.