Hibridinis automobilis pagal „Maserati“ – naujasis „Levante Hybrid“

Sakoma – žaibas dukart į tą pačią vietą netrenkia. Tačiau tai tik posakis, nes pernai pristatę elektrifikuotą „Ghibli Hybrid“, „Maserati“ skuba pristatyti naują hibridinį gamos narį – „Levante Hybrid“.

„Maserati“ savo istoriją pradėjo tada, kai į prabangius automobilius įmontavo lenktynių trasose užgrūdintus variklius. Per šimtmetį technologijos neatpažįstamai pakeitė automobilių pramonę ir šiandien vairavimo džiaugsmą kuriame tvariai. Naujoji „Levante Hybrid“ versija naudoja mažiausiai degalų, lyginant su ankstesniais modeliais. Tačiau jis vis dar išliko tikras „Maserati“: puikiai skambantis, spinduliuojantis drąsiu dizainu ir kupinas naujausių technologijų“, – sako „Maserati“ pardavimų atstovas Karolis Neimantas.



Įelektrinta galia

Greitesnis. Tvaresnis. Unikalus. „Levante Hybrid“ greitesnis nei dyzelinis, tvaresnis nei dyzelinis ar benzininis ir unikalus pagal savo specifikacijas. „Levante“ yra pirmasis gamintojo SUV modelis, o dabar tai naujas simbolis, pranešantis apie technologiškai pažangią ir tvarią „Maserati“ ateitį.



„Levante Hybrid“ modelyje sumontuotas 4 cilindrų 2 litrų variklis su 48 voltų hibridine sistema. Ji padeda susigrąžinti energiją lėtėjant ir stabdant. Hibridinis modelis yra lengvesnis nei atitinkami su 6 cilindrų varikliais (dyzeliniais ir benzininiais). Svarbiausia – svoris čia paskirstytas geriau, nes baterijos sumontuotos gale, o bagažinėje vietos nesumažėjo. Viskas sukurta taip, kad „Levante Hybrid“ būtų manevringesnis ir smagesnis vairuoti.



Automobilis išvysto 330 AG, o maksimalus 450 Nm sukimo momentas pasiekiamas jau prie 2 250 sūkių per minute. „Levante Hybrid“ varomas visais ratais, todėl gali pasigirti įspūdingomis dinaminėmis savybėmis. 100 km/val. greitį jis pasiekia per 6 sekundes, o maksimalus modelio greitis – 240 km/val. Nepaisant galios ir įspūdingų dinamikos skaičių, naujasis „Maserati Levante Hybrid“ visa tai pasiekia tvariai ir be didelių emisijų. Taip pat kuriant variklį buvo išsaugotas unikalus „Maserati“ gausmas. Tuo tarpu odinis sportinis vairas, aliumininės pavarų svirtelės po vairu ir galingi stabdžiai leis iš naujo suprasti, ką iš tikrųjų šiandien gali hibridiniai „Maserati“ modeliai.



Unikali spalva

Pirmuosius „Levante Hybrid“ modelius bus galima užsisakyti su nauja trijų sluoksnių metalizuota spalva „Azzurro Astro“. Modelis atrodys išties magiškai, nes šešėlyje atrodys pilkas, o saulės šviesoje išryškės dangaus mėlynumo atspalvis. Šis atspalvis pasirenkamas per specialią „Maserati“ personalizavimo programą „Fuoriserie“. Automobilis taip pat išsiskiria kobalto mėlynumo išorės ir vidaus detalėmis, kurias galima pamatyti tik hibridiniuose modeliuose kaip, pavyzdžiui, „Maserati Ghibli Hybrid“. Ši spalva padeda paryškinti trigubas aušinimo groteles ant sparnų, stabdžių apkabas ir atnaujintą Maserati logotipą ant galinio statramsčio. Tuo tarpu salone ypatingą žinią apie naują erą atspindės mėlynos siūlės apmušaluose.



Dėka naujos „Maserati Connect“ programos „Levante Hybrid“ yra nuolat prisijungęs prie interneto. Tai leidžia gyvai stebėti automobilio techninę būklę, o „Maserati Connect“ praneša savininkui, kada artėja apsilankymas servise. Išmaniojo telefono arba laikrodžio pagalba kartu su „Maserati Connect“ programėle vairuotojai gali būti prisijungę prie savo automobilio. Būdami namuose jie gali tai daryti naudodamiesi „Amazon Alexa“ ir „Google Assist“ asistentais.



Su naujausiais „Maserati“ sprendimais ir itališka aistra galite susipažinti oficialioje atstovybėje „Maserati Vilnius“.