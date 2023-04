Paryžius sako esąs apstulbintas kinų ambasadoriaus pasisakymų dėl buvusių SSRS šalių

Lu Shaye, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje. Stop kadras

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad ją abstulbino Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimai, jog buvusios Sovietų Sąjungos šalys tarptautinėje teisėje neturi efektyvaus statuso.

Penktadienį kalbėdamas per prancūzų naujienų kanalą LCI ambasadorius Lu Shaye teigė, kad buvusios Sovietų Sąjungos šalys „tarptautinėje teisėje net neturi faktinio statuso, nes nėra jokio tarptautinio susitarimo, kuris materializuotų jų suverenitetą“.

Šie jo komentarai liečia ne tik Ukrainą, į kurią Rusija įsiveržė praėjusių metų vasarį, bet ir visas tuometinei Sovietų Sąjungai priklausiusias šalis, kurios po SSRS žlugimo tapo nepriklausomomis valstybėmis, įskaitant Europos Sąjungos nares.

Be to, paklaustas, ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, Lu Shaye atsakė, kad „tai priklauso nuo to, kaip jūs suvokiate problemą“, ir pridūrė, kad esą „tai nėra taip paprasta“.

„Yra istorija. Iš pradžių Krymas buvo Rusijos“, – tvirtino jis.

Ukraina šio klausimo kol kas nekomentavo.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

Vėlai šeštadienį Prancūzijos užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame sakė, kad ją abstulbino Kinijos ambasadoriaus pareiškimai.

„Kinija pati turi pasakyti, ar šie pareiškimai atspindi jos poziciją, o mes tikimės, kad taip nėra“, – priduriama pareiškime.

„Jis neigia patį tokių šalių kaip Ukraina, Lietuva, Estija, Kazachstanas ir t. t. egzistavimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Paryžiuje įsikūrusio analitinio centro „Foundation for Strategic Research“ Kinijos ekspertas Antoine'as Bondaz.

1991 metais subyrėjus Sovietų Sąjungai, jai priklausiusios šalys vėliau buvo priimtos į Jungtines Tautas kaip suverenios narės.

Visų trijų Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijos savaitgalį paskelbė, kad iškvies pasiaiškinti Kinijos reikalų patikėtinius.

Nepriimtinos pastabos

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tviteryje šeštadienį parašė: „Jeigu kas nors vis dar stebisi, kodėl Baltijos šalys nepasitiki Kinija „tarpininkaujant taikai Ukrainoje“, štai čia Kinijos ambasadorius įrodinėja, kad Krymas yra Rusijos ir mūsų šalių sienos neturi teisinio pagrindo.“

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 22, 2023

Jo kolega iš Latvijos Edgaras Rinkevičius pabrėžė, kad „Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pastabos dėl tarptautinės teisės ir šalių suvereniteto yra visiškai nepriimtinos“.

„Tikimės Kinijos pusės paaiškinimo ir visiško šio pareiškimo atšaukimo“, – pridūrė jis tviteryje.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

Estų diplomatijos vadovas Margusas Tsahkna taip pat pasmerkė minimus kinų diplomato komentarus.

„Kinijos diplomato pareiškimai yra nesuprantami, ir mes smerkiame tokius komentarus nepriklausomos ir suverenios šalies atžvilgiu“, – sakė M. Tsahkna.

„Estijos užsienio reikalų ministerija planuoja išsikviesti Kinijos Liaudies Respublikos atstovą Estijoje ir, jei reikės, informuosime jį apie mūsų istoriją. Mūsų tikslas – aiškiai parodyti, kad tokios pažiūros nepriimtinos ir kad Estija yra suvereni šalis“, – pridūrė jis.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau šį mėnesį buvo nuvykęs į Pekiną, kad paragintų Kinijos prezidentą Xi Jinpingą daryti spaudimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kad šis nutrauktų invaziją į Ukrainą.

E. Macrono kelionė sukėlė nerimą kai kuriems jo sąjungininkams Vakarų šalyse, kurie skeptiškai vertina Kinijos ketinimus, atsižvelgiant į draugiškus Xi Jinpingo santykius su V. Putinu.

Vakarai taip pat baiminasi, kad Pekinas gali nutarti siųsti ginklus Rusijai.

Kinija tokias kalbas atmeta, o kinų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę pareiškė, kad jo šalis neparduos ginklų kare Ukrainoje dalyvaujančioms šalims ir reguliuos dvejopos civilinės ir karinės paskirties prekių eksportą.

