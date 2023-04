Kinų diplomatas: buvusios sovietinės šalys „neturi statuso tarptautinėje teisėje“

Lu Shaye, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje. Ekrano nuotr.

Lu Shaye, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje, pareiškė, kad buvusios sovietinės šalys „neturi statuso tarptautinėje teisėje“.

„Tarptautinėje teisėje net šios buvusios Sovietų Sąjungos šalys neturi efektyvaus statuso, nes nėra jokio tarptautinio susitarimo, kuris materializuotų jų suverenios šalies statusą“, – kalbėjo jis per interviu su šveicarų kanalu LCI.

Be to, paklaustas, ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, Lu Shaye atsakė, kad „tai priklauso nuo to, kaip jūs suvokiate problemą“, ir pridūrė, kad „tai nėra taip paprasta“. Jis taip pat sakė, kad Krymas „pradžioje buvo rusiškas“, nepatikslindamas, ką turi omenyje sakydamas „pradžioje“.

„Jis neigia patį tokių šalių kaip Ukraina, Lietuva, Estija, Kazachstanas ir t. t. egzistavimą“, – apie tokius kinų pareigūno teiginius socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Antoine'as Bondazas, Paryžiuje įsikūrusio analitinio centro „Foundation for Strategic Research“ Kinijos ekspertas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Estijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį paskelbė, jog dėl kinų diplomato teiginių išsikvietė šalies ambasadorių Taline.

Lu Shaye, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje. Ekrano nuotr.