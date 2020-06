Kebli situacija tapo postūmiu pradėti e. prekybą šaldytais maisto produktais

Vienus verslus koronaviruso pandemija privertė sustabdyti veiklą, kitiems, atvirkščiai, tapo postūmiu ją pradėti. Per karantiną išaugus maisto pardavimams, bendrovė „Foodnet“ greitai sugalvojo pradėti elektroninę prekybą šaldytais ir atvėsintais maisto produktais. Bendrovės veikla taip sėkmingai įsibėgėjo, kad jau per pirmąjį veiklos mėnesį „Foodnet“ turėjo tokią prekybos apyvartą, kokią planavo pasiekti tik po pusmečio.

„Mes jau anksčiau kūrėme savo elektroninę parduotuvę, tačiau dar norėjome techniškai ją patobulinti ir planavome startuoti vėliau. Tačiau staiga užgriuvo karantinas ir nebebuvo kada galvoti – iš karto paleidome elektroninę prekybą ir dar aukštyn kojomis apvertėme pardavimų strategiją. Pagal planą, savo produkciją norėjome pardavinėti dviem etapais: iš pradžių restoranams ir viešbučiams, o jau verslui įsibėgėjus – ir galutiniams vartotojams. Tačiau restoranai ir viešbučiai nebeveikė, o žmonės, atvirkščiai, pirko maistą dideliais kiekiais ir kaupė. Greitai atsidarėme ir pradėjome mažmeninę prekybą“, – sako bendrovės „Foodnet“ vadovė Audronė Vaišvilė.

Pasak jos, daugiausia keblumų sukėlė tai, kad parduodama produkcija yra skirta didmeniniams pirkėjams, o gyventojams tokie maisto kiekiai yra per dideli. Todėl greitai teko ieškoti sprendimo, kaip pateikti prekes mažesniais kiekiais. Taikomas sprendimas – įmonė tariasi su gamintojais dėl mažesnių gaminių pakuočių, o pirkėjai kviečiami pirkiniais dalintis su draugais ir kaimynais. Karantinas pakoregavo ir įmonės logistikos planus.

„Gyventojams reikia produkciją atvežti iki namų, o mūsų mašinos didelės – mieste neišlaviruosi, todėl logistikos partneriai turėjo jas keisti į mažesnes. Reikėjo ir apmokyti vairuotojus, nes atvažiuoji ne į įmonę, o pas žmones – bendrauti reikia kitaip“, – pasakoja verslininkė.

Pasak jos, įmonės privalumas yra tas, kad e. parduotuvė veikia kaip integruota platforma su tiekėjų ir logistikos partnerių sistemomis. Tai leidžia sutrumpinti kelią tarp gamintojo ir pirkėjo, valdyti prekių srautus, mažinti kaštus išvengiant papildomo perkrovimo ir sandėliavimo. Pirkėjų užsakymai automatiškai nukreipiami tiekėjams, o prekės specialiai atvėsintų ir šaldytų produktų gabenimui pritaikytuose automobiliuose keliauja tiesiai iš gamintojo ar tiekėjo sandėlio.

„Kai buvo griežtas karantinas, labai greitai atsirado daug pirkėjų. Žmonės bijojo eiti į parduotuves, todėl nuo nulio pirkėjų per kelias savaites jau turėjome kelis šimtus. Šiuo metu savo e. parduotuvėje turime daugiau negu 400 produktų ir jau esame atlikę per 1000 užsakymų, sėkmingiausiomis dienomis gauname net 50 užsakymų per dieną. Labai laukiame, kada įsibėgės restoranų ir kavinių darbas, taip pat ieškome ir naujų gamintojų, kurie turi įdomių produktų, bet neturi galimybių pasiekti vartotojų“, – sako A. Vaišvilė.

„Foodnet“ yra viena iš tūkstančio verslo įmonių, prisijungusių prie „Verslios Lietuvos“ inicijuotos pagalbos verslui iniciatyvos „Internete karantino nėra“. Ši iniciatyva padeda verslui skaitmenizuoti savo verslą, jį perkelti į internetą, pradėti e. komerciją ir neprarasti pajamų karantino laikotarpiu bei toliau augti ir plėstis jam pasibaigus.

Iniciatyvos duomenų bazėje jau virš 1 100 Lietuvoje veikiančių e. parduotuvių, kurioms teikiama „Verslios Lietuvos“ ir partnerių pagalba. Prie iniciatyvos prisijungė virš 110 verslo mentorių, kurie neatlygintai konsultuoja mažiau patyrusius e. komercijos klausimais. Iniciatyva vienija per 20 verslo partnerių, kurie suteikia išskirtines nuolaidas ar nemokamas paslaugas, susijusias su verslo skaitmenizavimu. Finansinis partneris bankas „Luminor“ suteikė „Versliai Lietuvai“ paramą iniciatyvos tęstinumui ir inicijavo socialinio verslo skaitmenizavimo mentorystės programą.

Bendrovės „Foodnet“ vadovė Audronė Vaišvilė.