M. Bartuðka „Lietuvos geleþinkeliø“ vadovo pareigas paliks sausio 3 d.

Geležinkelio stotyje stovintys „Belaruskalij“ vagonai. Algimanto Kalvaičio nuotr.

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės valdyba nusprendė, kad Mantą Bartušką LTG vadovo poste nuo sausio 4 d. pakeis laikinasis vadovas Egidijus Lazauskas.

E. Lazauskas prie LTG vadovų komandos prisijungė 2017 m. sausį. Iki šiol jis vadovavo krovinių vežimo geležinkeliu bendrovei „LTG Cargo“. Valdybos sprendimą lėmė E. Lazausko patirtis geležinkelių sektoriuje bei pasirengimas vadovauti ir sutelkti komandą pokyčių laikotarpiu, teigiama išplatintame pranešime.

„Dėkojame M. Bartuškai už reikšmingą indėlį per pastaruosius penkerius metus įgyvendinant LTG transformaciją. Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus paskirtas naujasis bendrovės vadovas, šias pareigas eis E. Lazauskas. Ilgametė jo patirtis, sukauptos žinios ir strateginės įžvalgos yra būtinos tiek ieškant geriausių išeičių iš dabartinės situacijos, tiek ir siekiant grupės tikslų, įtvirtintų naujoje strategijoje“, – sako Kęstutis Šliužas, LTG valdybos pirmininkas.

Jis primena, kad atsižvelgiant į stebėtas rizikas ir planuojant veiklos diversifikaciją, jau anksčiau šiemet iš strateginių LTG krypčių buvo pašalinti „Belaruskalij“ kroviniai. Be to, 2022 m. grupės biudžetas suplanuotas be Baltarusijos bendrovės krovinių, numatyta plėtra Lenkijos bei Ukrainos rinkose.

„Šiuo metu LTG grupė turi du didelius iššūkius. Pirma, turime išspręsti Baltarusijos trąšų tranzito klausimą. Antra, lygiagrečiai turime dirbti diversifikuodami veiklą. Šiuo metu koncentruojamės į tokias rinkas kaip Ukraina, Lenkija, plėtojame intermodalinių krovinių gabenimą į Vakarų Europą. Būdami tarptautinės logistikos grandinės dalimi ir sujungdami dviejų skirtingų standartų geležinkelio vėžes, galime užtikrinti nenutrūkstamą krovinių srautą Azijos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių kryptimis, taigi turime išnaudoti šias galimybes“, – sako E. Lazauskas.

Egidijus Lazauskas. Bendrovės nuotr.

Pareigas abipusiu sutarimu paliekančiam M. Bartuškai valdyba patvirtino 6 mėn. atlyginimo išeitinę kompensaciją. Tokia sąlyga buvo numatyta sutartyje su bendrovės vadovu. Taip pat sutarta, kad valdybai patvirtinus LTG grupės 2021 m. tikslų pasiekimą ir skatinimo išmokas darbuotojams, M. Bartuškai bus išmokėta išmoka, numatyta LTG vadovų atlygio politikoje.

Naujojo LTG vadovo vieša atranka bus paskelbta artimiausiu metu. Laikinasis „LTG Cargo“ vadovas bus paskirtas iki sausio 4 d.

Klausimai dėl avansų

Valdybos pirmininkas Kęstutis Šliužas prieš savaitę paskelbė, kad siekiant deeskaluoti situaciją dėl besitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą M. Bartuška pasitrauks po pereinamojo laikotarpio.

M. Bartuška prieš savaitę BNS teigė, jog kartu su valdyba rastas geriausias sprendimas.

Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija antradienį paskelbė, kad 2018 metų kovą pasirašyta „Lietuvos geležinkelių“ sutartis su Baltarusijos trąšų gamintoja „Belaruskalij“ ir šių metų spalį pasirašyti jos pakeitimai kelia grėsmę šalies saugumui. Galutinį sprendimą turės priimti Vyriausybė.

M. Skuodis praėjusią savaitę sakė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ derino avansinius mokėjimus su Baltarusijos bendrove, o sutarties pakeitimai galėjo būti pasirašyti, kad sankcijos nesutrikdytų tranzito.

Anot jo, avansiniai mokėjimai už trąšų vežimą po gruodžio 8-osios – iki 2022-ųjų kovo mėnesio – neįkrito patys – jie buvo suderinti prieš juos pervedant su „Lietuvos geležinkeliais“.

M. Skuodis tikino, kad spalį pakeitus sutartį su „Belaruskalij“ buvo ne tik pereita prie avansinių mokėjimų, bet ir padaryti kiti pakeitimai – kai kurie jų sumažino galimybes nutraukti sutartį vienašališkai, jeigu strigtų mokėjimai.

Buvęs naftos ir SGD krovos bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius M. Bartuška „Lietuvos geležinkeliams“ vadovauja nuo 2016 metų gruodžio 16 dienos.