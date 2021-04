„Grigeo“ akcijas perkantis A. Variakojis: visą įmonę parduočiau 2–3 kartus didesne kaina

Algimantas Variakojis, investuotojas, „Grigeo“ nepriklausomas valdybos narys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nepriklausomas „Grigeo“ valdybos narys Algimantas Variakojis pastaruoju metu aktyviai ir gausiai įsigyja taršos skandalų paliestos grupės biržoje kotiruojamos bendrovės akcijų. Tris dešimtmečius kapitalo rinkoje veikiantis profesionalas vietinėje biržoje mato daug neįvertintų emitentų, kuriuos ir perka.

Per pastarąsias porą savaičių A. Variakojis asmeniškai ir per bendrovę „Alro kapitalas“ įsigijo „Grigeo“ akcijų už iš viso 143.340 Eur, rodo per biržą emitento skelbiama informacija apie susijusių asmenų sandorius. A. Variakojis akcijų biržoje įsigij ...